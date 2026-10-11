Ракетный удар по пригороду Харькова: уже более 20 раненых

Число пострадавших в результате вражеского ракетного удара по пригороду Харькова возросло до 22. Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует УНН.

Подробности

По его словам, медики делают все возможное для стабилизации состояния раненых и их скорейшего выздоровления.

Он также сообщил подробности о погибших в результате удара.

Погибли 16-летний парень, 19-летняя девушка и 51-летняя женщина - уточнил начальник Харьковской ОВА.

Тем временем в ГСЧС обнародовали кадры последствий атаки. По словам спасателей, одно из попаданий зафиксировано в здание магазина в поселке Песочин. Возник пожар площадью 300 кв. м.

Напомним

В пригороде Харькова в результате попадания в здание продовольственного магазина погибли 3 человека, среди раненых — ребенок.

В Харькове число погибших в результате авиаударов возросло до шести — под завалами обнаружили фрагменты тела