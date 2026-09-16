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Польща піднімала авіацію та закрила два аеропорти через атаку рф на захід України

Київ • УНН

 • 452 перегляди

Польща підняла військову авіацію через російську атаку на захід України та на кілька хвилин закрила аеропорти Любліна й Жешува. Загрози для країни не виявили.

Польща піднімала авіацію та закрила два аеропорти через атаку рф на захід України

Вранці 16 вересня у Польщі підняли в повітря військову авіацію та призупинили роботу аеропортів Жешува й Любліна на тлі російської атаки по західних областях України. Про це повідомляє RMF24, пише УНН.

Деталі

За даними польського Оперативного командування видів Збройних сил, близько 7:00 у повітряному просторі країни розпочала роботу військова авіація. У стан готовності також перевели наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки.

У командуванні зазначили, що ці заходи мали превентивний характер і були спрямовані на забезпечення безпеки польського повітряного простору.

Через необхідність забезпечити свободу дій військової авіації тимчасово призупинили операції в аеропортах Любліна та Жешува. Обмеження діяли кілька хвилин.

Водночас польський Центр урядової безпеки (RCB) розіслав попередження жителям Люблінського та Підкарпатського воєводств.

Близько 7:30 повідомив, що російська атака на Україну завершилася і загрози для території Польщі немає.

Нагадаємо

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Польща посилює кордон з Україною та будує нові фортифікації через російську загрозу15.09.26, 16:24 • 12175 переглядiв

Ольга Розгон

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