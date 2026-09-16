Польща піднімала авіацію та закрила два аеропорти через атаку рф на захід України

Вранці 16 вересня у Польщі підняли в повітря військову авіацію та призупинили роботу аеропортів Жешува й Любліна на тлі російської атаки по західних областях України. Про це повідомляє RMF24, пише УНН.

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За даними польського Оперативного командування видів Збройних сил, близько 7:00 у повітряному просторі країни розпочала роботу військова авіація. У стан готовності також перевели наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки.

У командуванні зазначили, що ці заходи мали превентивний характер і були спрямовані на забезпечення безпеки польського повітряного простору.

Через необхідність забезпечити свободу дій військової авіації тимчасово призупинили операції в аеропортах Любліна та Жешува. Обмеження діяли кілька хвилин.

Водночас польський Центр урядової безпеки (RCB) розіслав попередження жителям Люблінського та Підкарпатського воєводств.

Близько 7:30 повідомив, що російська атака на Україну завершилася і загрози для території Польщі немає.

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