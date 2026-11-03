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США завдали ударів по іранському острову Кешм в Ормузькій протоці

Київ • УНН

 • 482 перегляди

Американські військові атакували острів Кешм у відповідь на обстріл літака КВІР. Даних про руйнування та постраждалих немає.

США завдали ударів по іранському острову Кешм в Ормузькій протоці
Фото ілюстративне

Американські військові завдали обмежених ударів по іранському острову Кешм в Ормузькій протоці. Атака стала відповіддю на обстріл американського літака з боку Корпусу вартових ісламської революції (КВІР). Про це повідомляє BBC із посиланням на американських посадовців, які підтвердили інформацію телеканалу CBS News, пише УНН.

Деталі

Іранське державне інформаційне агентство IRNA повідомило про кілька вибухів на острові. Водночас американські чиновники наголосили, що удари мали обмежений характер.

BBC звернулася по коментар до Центрального командування Збройних сил США (CENTCOM), яке відповідає за військові операції на Близькому Сході. Інформації про масштаби руйнувань і можливих постраждалих наразі немає.

Атака відбулася напередодні виборів у США

Удари по Ірану сталися напередодні проміжних виборів до Конгресу США 3 листопада. Президент Дональд Трамп стикається зі зниженням рейтингів і тиском усередині Республіканської партії через затяжну війну.

Раніше Трамп заявив журналістам, що не поспішає посилювати військові удари по Ірану.

Так чи інакше, ми щось зробимо, але поспішати нікуди. Ми фінансово їх паралізували. У них немає грошей, немає бензину, і їхній народ починає від цього дуже втомлюватися

– сказав він Axios.

Водночас на запитання журналістів, чи планують США відновити масштабні атаки на Іран після виборів, американський президент відповів заперечно.

Трамп допустив швидке укладення угоди з Іраном на тлі падіння цін на нафту майже на $1002.11.26, 23:38 • 3304 перегляди

Степан Гафтко

Світ
Вибухи
Вибори в США
Центральне Командування Збройних сил США
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Іран