США завдали ударів по іранському острову Кешм в Ормузькій протоці

Американські військові завдали обмежених ударів по іранському острову Кешм в Ормузькій протоці. Атака стала відповіддю на обстріл американського літака з боку Корпусу вартових ісламської революції (КВІР). Про це повідомляє BBC із посиланням на американських посадовців, які підтвердили інформацію телеканалу CBS News, пише УНН.

Іранське державне інформаційне агентство IRNA повідомило про кілька вибухів на острові. Водночас американські чиновники наголосили, що удари мали обмежений характер.

BBC звернулася по коментар до Центрального командування Збройних сил США (CENTCOM), яке відповідає за військові операції на Близькому Сході. Інформації про масштаби руйнувань і можливих постраждалих наразі немає.

Удари по Ірану сталися напередодні проміжних виборів до Конгресу США 3 листопада. Президент Дональд Трамп стикається зі зниженням рейтингів і тиском усередині Республіканської партії через затяжну війну.

Раніше Трамп заявив журналістам, що не поспішає посилювати військові удари по Ірану.

Так чи інакше, ми щось зробимо, але поспішати нікуди. Ми фінансово їх паралізували. У них немає грошей, немає бензину, і їхній народ починає від цього дуже втомлюватися