США нанесли удары по иранскому острову Кешм в Ормузском проливе

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Американские военные нанесли ограниченные удары по иранскому острову Кешм в Ормузском проливе. Атака стала ответом на обстрел американского самолёта со стороны Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Об этом сообщает BBC со ссылкой на американских чиновников, которые подтвердили информацию телеканалу CBS News, пишет УНН.

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Иранское государственное информационное агентство IRNA сообщило о нескольких взрывах на острове. В то же время американские чиновники подчеркнули, что удары носили ограниченный характер.

BBC обратилась за комментарием к Центральному командованию Вооружённых сил США (CENTCOM), которое отвечает за военные операции на Ближнем Востоке. Информации о масштабах разрушений и возможных пострадавших пока нет.

Атака произошла накануне выборов в США

Удары по Ирану произошли накануне промежуточных выборов в Конгресс США 3 ноября. Президент Дональд Трамп сталкивается со снижением рейтингов и давлением внутри Республиканской партии из-за затяжной войны.

Ранее Трамп заявил журналистам, что не спешит усиливать военные удары по Ирану.

Так или иначе, мы что-то сделаем, но спешить некуда. Мы финансово их парализовали. У них нет денег, нет бензина, и их народ начинает очень уставать от этого — сказал он Axios.

В то же время на вопрос журналистов о том, планируют ли США возобновить масштабные атаки на Иран после выборов, американский президент ответил отрицательно.

Трамп допустил скорое заключение сделки с Ираном на фоне падения цен на нефть почти на $10