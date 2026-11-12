Подозреваемый в стрельбе неподалёку от Белого дома застрелился — AP

Мужчина, подозреваемый в стрельбе неподалёку от Белого дома в четверг, застрелился. Об этом сообщает AP со ссылкой на информацию правоохранителей, информирует УНН.

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Отмечается, что подозреваемый убил по меньшей мере одного человека внутри фитнес-клуба, после чего вышел на улицу и снова открыл огонь. По словам собеседника агентства, подозреваемый выстрелил в человека в лифте парковочного комплекса.

Позже подозреваемый забаррикадировался на седьмом этаже здания. Полиция оцепила значительную часть квартала и призвала граждан избегать этой территории. В конце концов, по сообщению полиции, подозреваемый застрелился.

Напомним

В четверг, 12 ноября, неподалёку от Белого дома в Вашингтоне произошла стрельба, пострадали пятеро человек.

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