Подозреваемый в стрельбе неподалёку от Белого дома застрелился — AP
Киев • УНН
Подозреваемый убил человека в фитнес-клубе и ранил другого на парковке. После того как он забаррикадировался на седьмом этаже, он покончил с собой.
Мужчина, подозреваемый в стрельбе неподалёку от Белого дома в четверг, застрелился. Об этом сообщает AP со ссылкой на информацию правоохранителей, информирует УНН.
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Отмечается, что подозреваемый убил по меньшей мере одного человека внутри фитнес-клуба, после чего вышел на улицу и снова открыл огонь. По словам собеседника агентства, подозреваемый выстрелил в человека в лифте парковочного комплекса.
Позже подозреваемый забаррикадировался на седьмом этаже здания. Полиция оцепила значительную часть квартала и призвала граждан избегать этой территории. В конце концов, по сообщению полиции, подозреваемый застрелился.
Напомним
В четверг, 12 ноября, неподалёку от Белого дома в Вашингтоне произошла стрельба, пострадали пятеро человек.
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