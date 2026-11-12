Підозрюваний у стрілянині неподалік Білого дому застрелився - АР

Чоловік, підозрюваний у стрілянині неподалік Білого дому у четвер, застрелився. Про це повідомляє АР з посиланням на інформацію правоохоронців, інформує УНН.

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Зазначається, що підозрюваний убив щонайменше одну людину всередині фітнес-клубу, після чого вийшов на вулицю і знову відкрив вогонь. За словами співрозмовника агенції, підозрюваний вистрілив у людину в ліфті паркувального комплексу.

Згодом підозрюваний забарикадувався на сьомому поверсі будівлі. Поліція оточила значну частину кварталу та закликала громадян уникати цієї території. Зрештою, за повідомленням поліції, підозрюваний застрелився.

Нагадаємо

У четвер, 12 листопада, неподалік Білого дому у Вашингтоні сталась стрілянина, постраждали п’ятеро людей.

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