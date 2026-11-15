Суд США заблокировал закрытие парка Трампом ради поля для гольфа

Федеральный суд США временно запретил закрывать исторический парк Ист-Потомак в Вашингтоне, где президент Дональд Трамп хотел провести масштабную реконструкцию общественного поля для гольфа. Об этом сообщает BILD, передает УНН.

Детали

Дональд Трамп потерпел очередное юридическое поражение. Президент США планировал реконструировать общественное поле для гольфа в Вашингтоне, однако суд вновь стал на пути его планов. Федеральная судья Ана Рейес постановила, что исторический парк Ист-Потомак пока нельзя закрывать - пишет издание.

Таким образом, суд удовлетворил жалобу защитников окружающей среды.

Трамп хотел закрыть парк, чтобы провести масштабные строительные работы на расположенном там поле для гольфа. Обосновывая свое решение, судья отметила, что такой шаг "нанес бы истцам непоправимый ущерб", поскольку они регулярно используют парк для отдыха - говорится в публикации.

Решение о закрытии парка стало вторым юридическим поражением президента США в этом деле. В конце октября судья Ана Рейес уже остановила дальнейшую вырубку деревьев на территории парка.

Трамп, который увлекается гольфом и владеет несколькими гольф-комплексами, ранее объявил, что работы на поле должны начаться в ноябре. Однако пока реализовать эти планы ему не удастся - отметили в BILD.

Напомним

Президент США Дональд Трамп потратил 38 из 224 дней второго срока на игру в гольф. Это подтверждает его страсть к спорту, которым увлекаются мировые политики.