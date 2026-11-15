Суд США заблокував закриття парку Трампом заради поля для гольфа

Федеральний суд США заборонив тимчасово закривати історичний парк Іст-Потомак у Вашингтоні, де президент Дональд Трамп хотів провести масштабну реконструкцію громадського поля для гольфа. Про це повідомляє BILD, передає УНН.

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Дональд Трамп зазнав чергової юридичної поразки. Президент США планував реконструювати громадське поле для гольфа у Вашингтоні, однак суд знову став на заваді його планам. Федеральна суддя Ана Рейес постановила, що історичний парк Іст-Потомак поки не можна закривати - пише видання.

Відповідно, таким чином, суд задовольнив скаргу захисників довкілля.

Трамп хотів закрити парк, щоб провести масштабні будівельні роботи на розташованому там полі для гольфа. Обґрунтовуючи своє рішення, суддя зазначила, що такий крок "завдав би позивачам непоправної шкоди", оскільки вони регулярно використовують парк для відпочинку - йдеться у дописі.

Рішення щодо закриття парку стало другою юридичною поразкою президента США в цій справі. Наприкінці жовтня суддя Ана Рейес уже зупинила подальше вирубування дерев на території парку.

Трамп, який захоплюється гольфом і володіє кількома гольф-комплексами, раніше оголосив, що роботи на полі мають розпочатися в листопаді. Однак наразі реалізувати ці плани йому не вдасться - зазначили у BILD.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп витратив 38 з 224 днів другого терміну на гру в гольф. Це підтверджує його пристрасть до спорту, що використовується світовими політиками.