Суд США заблокував закриття парку Трампом заради поля для гольфа

$45.3850.34
ukenru
11:03 • 12210 перегляди
Ізраїль попередив США про можливу змову Ірану з метою вбивства Трампа
Ексклюзив
08:31 • 23322 перегляди
Астропрогноз на 16–22 листопада 2026 року: Україна на порозі доленосних подій
08:06 • 26093 перегляди
Ті, хто працює в тіні: як агентура СБУ робить можливими найскладніші спецоперації
15 листопада, 05:30 • 33268 перегляди
Україна має законне місце в НАТО, а путін насправді не хоче переговорів – Макрон
15 листопада, 04:16 • 36109 перегляди
Обмеження Starshield в Україні тривають – російські дрони стало складніше перехоплювати біля фронту
15 листопада, 03:16 • 26939 перегляди
ростовську область рф атакували безпілотники – вибухи пролунали біля авіазаводу в таганрозі та ТЕЦ у ростовіVideo
15 листопада, 02:38 • 21482 перегляди
Польща хоче отримати українські технології виявлення дронів в обмін на винищувачі МіГ-29
15 листопада, 01:55 • 21262 перегляди
У Києві до кінця лютого відкриють дві резервні переправи через Дніпро – скільки це коштуватиме
15 листопада, 01:16 • 16162 перегляди
Італія почала встановлювати на свої танки, які передавала ЗСУ, захист від дронів за прикладом України – що змінилося
15 листопада, 00:37 • 15789 перегляди
Трамп готує жорстку відповідь демократам у Конгресі – США загрожує масштабний конституційний конфлікт
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+6°
1м/с
61%
761мм
Популярнi новини
Джо Джонас розійшовся з моделлю через 6 місяців після публічного підтвердження роману – що стало причиною15 листопада, 03:05 • 15645 перегляди
У Франції знайшли 1500-річні поховання германських воїнів із золотом, мечами та бойовими кіньми15 листопада, 04:05 • 15571 перегляди
Що святкують 15 листопада в Україні та світі 15 листопада, 04:55 • 16571 перегляди
Десятки артсистем, тисячі військових та сотні одиниць техніки - Генштаб повідомив про втрати рф за добуPhoto15 листопада, 05:22 • 17090 перегляди
Глава Nvidia втратив посаду після записки Рубіо Трампу про ймовірні зв'язки з китайською розвідкою – WP15 листопада, 05:29 • 12263 перегляди
Публікації
Ті, хто працює в тіні: як агентура СБУ робить можливими найскладніші спецоперації08:06 • 26098 перегляди
Діабет може роками розвиватися без симптомів: скільки українців мають захворювання та як його виявити14 листопада, 14:59 • 52210 перегляди
Криміналітет, ФСБ і НАБУ: чи використали російські спецслужби антикорупціонерів для атаки на СБУ?Video14 листопада, 14:31 • 39433 перегляди
Подвійні стандарти НАБУ: чому пошкоджені телефони Дуки стали публічним аргументом, а історія Магамедрасулова — ніVideo14 листопада, 09:01 • 51084 перегляди
UFC 334 у Нью-Йорку: головні бої та кард турніру13 листопада, 12:48 • 96330 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ілон Маск
Блогери
Джефф Безос
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Європа
Франція
Реклама
УНН Lite
Глава Nvidia втратив посаду після записки Рубіо Трампу про ймовірні зв'язки з китайською розвідкою – WP15 листопада, 05:29 • 12356 перегляди
Що святкують 15 листопада в Україні та світі 15 листопада, 04:55 • 16671 перегляди
У Франції знайшли 1500-річні поховання германських воїнів із золотом, мечами та бойовими кіньми15 листопада, 04:05 • 15668 перегляди
Джо Джонас розійшовся з моделлю через 6 місяців після публічного підтвердження роману – що стало причиною15 листопада, 03:05 • 15735 перегляди
Бейонсе через 18 років розкрила таємницю весілля з Jay-Z – навіть гості не знали, куди їх запросили15 листопада, 02:05 • 16131 перегляди
Актуальне
Техніка
Шахед-136
The New York Times
Starlink
Соціальна мережа

Суд США заблокував закриття парку Трампом заради поля для гольфа

Київ • УНН

 • 580 перегляди

Федеральна суддя Ана Рейес заборонила тимчасово закривати парк Іст-Потомак у Вашингтоні для реконструкції поля для гольфа.

Суд США заблокував закриття парку Трампом заради поля для гольфа

Федеральний суд США заборонив тимчасово закривати історичний парк Іст-Потомак у Вашингтоні, де президент Дональд Трамп хотів провести масштабну реконструкцію громадського поля для гольфа. Про це повідомляє BILD, передає УНН.

Деталі

Дональд Трамп зазнав чергової юридичної поразки. Президент США планував реконструювати громадське поле для гольфа у Вашингтоні, однак суд знову став на заваді його планам. Федеральна суддя Ана Рейес постановила, що історичний парк Іст-Потомак поки не можна закривати

- пише видання.

Відповідно, таким чином, суд задовольнив скаргу захисників довкілля.

Трамп хотів закрити парк, щоб провести масштабні будівельні роботи на розташованому там полі для гольфа. Обґрунтовуючи своє рішення, суддя зазначила, що такий крок "завдав би позивачам непоправної шкоди", оскільки вони регулярно використовують парк для відпочинку

- йдеться у дописі.

Рішення щодо закриття парку стало другою юридичною поразкою президента США в цій справі. Наприкінці жовтня суддя Ана Рейес уже зупинила подальше вирубування дерев на території парку.

Трамп, який захоплюється гольфом і володіє кількома гольф-комплексами, раніше оголосив, що роботи на полі мають розпочатися в листопаді. Однак наразі реалізувати ці плани йому не вдасться

- зазначили у BILD.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп витратив 38 з 224 днів другого терміну на гру в гольф. Це підтверджує його пристрасть до спорту, що використовується світовими політиками.

Алла Кіосак

ПолітикаСвіт
Bild
Вашингтон
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки