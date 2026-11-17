Белый дом заявил, что в настоящее время "реальных угроз" для США нет после сообщения о том, что Иран разрабатывает планы по потенциальному подрыву так называемой "грязной бомбы" или химического оружия в Вашингтоне. Об этом сообщает Newsweek, пишет УНН.

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В сообщении CNN, ссылающемся на семь американских чиновников, говорится, что новые разведданные указывают на потенциальную попытку атаки на высокопоставленных чиновников администрации Трампа.

Разведка США: Иран планирует атаку «грязной бомбой» на Вашингтон — CNN

Мы сохраняем бдительность и отслеживаем все потенциальные угрозы, но в настоящее время реальных угроз для нашей страны нет - заявила пресс-секретарь Белого дома Лорен Бис в заявлении для Newsweek в понедельник, 16 ноября.

Источники, знакомые с разведданными, охарактеризовали планирование как "попытку предоставить Ирану варианты действий, а не как указание на неизбежную атаку". В сообщении говорится, что "официальные лица по-прежнему расходятся во мнениях относительно достоверности разведданных и наличия у Ирана персонала для осуществления такого заговора".

Представитель представительства Ирана при Организации Объединенных Наций заявил CNN, что Тегеран считает применение химического оружия при любых обстоятельствах "абсолютно незаконным и категорически отвергает и безоговорочно опровергает ложные и сфабрикованные утверждения, распространяемые в этом отношении".

Эти разведданные появились на фоне более широких опасений по поводу угроз со стороны Ирана в адрес высокопоставленных чиновников. На прошлой неделе сообщалось, что министр финансов США Скотт Бессент переехал из своего дома в районе Вашингтона на военную базу после угроз его жизни со стороны Ирана.

Переезд Бессента произошел на фоне того, что американские чиновники оценили усилия Ирана по преследованию нынешних и бывших американских чиновников как достигшие более продвинутой стадии.

Он стал третьим членом кабинета Трампа, который, как сообщается, переехал в военное жилье после госсекретаря США Марко Рубио и министра обороны США Пита Хегсета. С тех пор появились сообщения о том, что генеральный прокурор Тодд Бланш также уже несколько месяцев живет на военной базе в районе Вашингтона.

В понедельник, выступая перед журналистами возле Белого дома, президента Дональда Трампа спросили, беспокоит ли его возможность стать мишенью иранских беспилотников.

"Я беспокоюсь за вас, потому что если они доберутся до меня, то и вас тоже не станет. Будьте осторожны", — сказал Трамп журналисту.

Президент США, пишет издание, подавал противоречивые сигналы относительно дальнейших шагов в войне, временами угрожая дальнейшими военными действиями против Ирана, одновременно заявляя, что конфликт "фактически завершен". На прошлой неделе он предупредил, что американские войска "готовы к бою", и заявил, что Вашингтон следит за горой Пикакс, объектом, связанным с иранской ядерной программой, на предмет признаков активности.

Старший корреспондент CNN по вопросам национальной безопасности Кэти Бо Лиллис заявила, что, согласно сообщениям, американские чиновники воспринимают новые разведданные "очень серьезно".

"Это вызвало настоящий всплеск усилий по планированию, планированию на случай непредвиденных обстоятельств здесь, в Вашингтоне", — сказала Лиллис в понедельник в эфире телеканала.

Тем временем США продолжают наращивать свое военное присутствие на Ближнем Востоке, пока Трамп обдумывает свои дальнейшие шаги в конфликте.

Третий американский авианосец, USS Theodore Roosevelt, прибыл в регион в понедельник, 16 ноября, сообщило Центральное командование США в публикации в социальных сетях. Авианосец увеличивает и без того значительное наращивание американского военного присутствия вблизи Ирана, присоединяясь к тысячам военнослужащих, которые уже размещены на борту авианосцев USS George H.W. Bush и USS George Washington.

Ормузский пролив остается одним из главных очагов конфликта, и коммерческое судоходство продолжает сталкиваться с атаками и другими рисками. Согласно независимым оценкам, приведенным Associated Press, движение по этому водному пути, через который до войны проходила примерно пятая часть мировых поставок нефти, сократилось до менее чем трети довоенного уровня. Военно-морской флот Корпуса стражей исламской революции Ирана сообщил, что с воскресенья мины повредили шесть нефтяных танкеров.

Конфликт также способствовал росту цен для американцев, особенно на бензин, поскольку перебои в мировых поставках нефти привели к росту цен на энергоносители.

С тех пор цены на бензин снизились, впервые с июля опустившись ниже 4 долларов за галлон, сообщила в пятницу AAA, но остаются почти на доллар выше, чем год назад. Средняя цена по стране в понедельник, 16 ноября, составляла 3,81 доллара за галлон.

"Эти тенденции могут сохраниться, поскольку Международное энергетическое агентство повысило свой прогноз добычи нефти, что оказывает дополнительное давление на цены на нефть по мере увеличения поставок через Ормузский пролив", — заявил в понедельник в своем сообщении Патрик Де Хаан, глава отдела анализа нефтяного рынка в GasBuddy.

"GasBuddy ожидает, что средняя цена на бензин в стране на этой неделе упадет до самого низкого уровня с марта, опустившись ниже 3,72 доллара за галлон", — отметил он.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в понедельник в интервью Fox News защищал действия администрации в связи с войной с Ираном. Вэнс заявил, что Трамп может либо прекратить военную кампанию, либо оказать дополнительное военное и дипломатическое давление на Иран, но настаивал на том, что президент не допустит затягивания конфликта.

"Мы не позволим этому превратиться в обязательство на 10 или 15 лет, или, откровенно говоря, даже в обязательство на два года, несмотря на то, что многие неоконсерваторы и многие другие люди хотят, чтобы мы оставались там навсегда", — сказал Вэнс.

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