Білий дім заявив, що наразі "немає реальних загроз" для США після повідомлення про те, що Іран розробляє плани щодо потенційного підриву так званої "брудної бомби" або хімічної зброї у Вашингтоні. Про це повідомляє Newsweek, пише УНН.

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У повідомленні CNN, яке посилається на сім американських чиновників, йдеться, що нові розвідувальні дані вказують на потенційну спробу атаки на високопосадовців адміністрації Трампа.

Розвідка США: Іран планує атаку "брудною бомбою" на Вашингтон - CNN

Ми зберігаємо пильність і відслідковуємо всі потенційні загрози, але нині немає реальних загроз для нашої країни - заявила прессекретар Білого дому Лорен Біс у заяві для Newsweek у понеділок, 16 листопада.

Джерела, знайомі з розвідувальними даними, охарактеризували планування як "спробу надати Ірану варіанти дій, а не як вказівку на неминучу атаку". У повідомленні йдеться, що "офіційні особи, як і раніше, розходяться в думках щодо достовірності розвідувальних даних та наявності в Ірану персоналу для здійснення такої змови".

Представник представництва Ірану при Організації Об'єднаних Націй заявив CNN, що Тегеран вважає застосування хімічної зброї за будь-яких обставин "цілком незаконним і категорично відкидає і беззастережно спростовує помилкові та сфабриковані твердження, що поширюються у цьому стосунку".

Ці розвідувальні дані з'явилися на тлі ширших побоювань щодо погроз із боку Ірану на адресу високопосадовців. Минулого тижня повідомлялося, що міністр фінансів США Скотт Бессент переїхав зі свого будинку в районі Вашингтона на військову базу після загроз його життю з боку Ірану.

Переїзд Бессента стався на тлі того, що американські чиновники оцінили зусилля Ірану щодо переслідування нинішніх і колишніх американських чиновників як такі, що досягли більш просунутої стадії.

Він став третім членом кабінету Трампа, який, як повідомляється, переїхав у військове житло після держсекретаря США Марко Рубіо та міністра оборони США Піта Гегсета. З того часу з'явилися повідомлення про те, що генеральний прокурор Тодд Бланш також мешкає на військовій базі в районі Вашингтона вже кілька місяців.

У понеділок, виступаючи перед журналістами біля Білого дому, президента Дональда Трампа запитали, чи непокоїть його можливість стати мішенню іранських безпілотників.

"Я турбуюся за вас, бо якщо вони дістануться мене, то й вас також не стане. Будьте обережні", - сказав Трамп журналісту.

Президент США, пише видання, посилав суперечливі сигнали щодо подальших кроків у війні, часом загрожуючи подальшими воєнними діями проти Ірану, водночас заявляючи, що конфлікт "фактично завершений". Минулого тижня він попередив, що американські війська "готові до бою" і заявив, що Вашингтон стежить за горою Пікакс, об'єктом, пов'язаним з іранською ядерною програмою, щодо ознак активності.

Старший кореспондент CNN з питань національної безпеки Кеті Бо Лілліс заявила, що, за повідомленнями, американські чиновники сприймають нові розвідувальні дані "дуже серйозно".

"Це викликало справжній сплеск зусиль щодо планування, планування на випадок непередбачених обставин, тут, у Вашингтоні", — сказала Лілліс у понеділок в ефірі телеканалу.

Тим часом США продовжують нарощувати свою військову присутність на Близькому Сході, доки Трамп обмірковує свої подальші кроки у конфлікті.

Третій американський авіаносець, USS Theodore Roosevelt, прибув у регіон у понеділок, 16 листопада, повідомило Центральне командування США у повідомленні у соціальних мережах. Авіаносець збільшує і без того значне нарощування американської військової присутності поблизу Ірану, приєднуючись до тисяч військовослужбовців, які вже розміщені на борту авіаносців USS George H.W. Bush та USS George Washington.

Ормузька протока залишається одним із головних осередків конфлікту, і комерційне судноплавство продовжує стикатися з атаками та іншими ризиками. Згідно з незалежними оцінками, цитованими Associated Press, рух цим водним шляхом, через який до війни проходила приблизно п'ята частина світових поставок нафти, скоротилося до менш ніж третини від довоєнного рівня. Військово-морський флот Корпусу вартових ісламської революції Ірану повідомив, що з неділі міни пошкодили шість нафтових танкерів.

Конфлікт також сприяв зростанню цін для американців, особливо на бензин, оскільки перебої у світовому постачанні нафти призвели до зростання цін на енергоносії.

З того часу ціни на бензин знизилися, вперше з липня опустившись нижче 4 доларів за галон, повідомила в п'ятницю AAA, але залишаються майже на долар вищими, ніж рік тому. Середня ціна по країні у понеділок, 16 листопада, становила 3,81 долара за галон.

"Ці тенденції можуть зберегтися, оскільки Міжнародне енергетичне агентство підвищило свій прогноз щодо видобутку нафти, що чинить додатковий тиск на ціни на нафту в міру збільшення поставок через Ормузьку протоку", - заявив у понеділок у своїй заяві Патрік Де Хаан, голова відділу аналізу нафтового ринку в GasBuddy.

"GasBuddy очікує, що середня ціна на бензин у країні цього тижня впаде до найнижчого рівня з березня, опустившись нижче 3,72 долара за галон", - зазначив він.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс у понеділок в інтерв'ю Fox News захистив дії адміністрації щодо війни з Іраном. Венс сказав, що Трамп може або припинити військову кампанію, або чинити додатковий військовий та дипломатичний тиск на Іран, але наполягав на тому, що президент не допустить, щоб конфлікт став затяжним.

"Ми не дозволимо цьому стати 10- або 15-річним зобов'язанням, або, відверто кажучи, навіть дворічним зобов'язанням, попри те, що багато неоконсерваторів і багато інших людей хочуть, щоб ми залишалися там назавжди", - сказав Венс.

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