Трамп заявил о больших доходах США от продажи оружия Европе для Украины
Киев • УНН
Трамп сказал, что США продают Европе оружие для Украины по полной цене. Он также призвал Путина и Зеленского прийти к взаимопониманию.
Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News признался, что Вашингтон зарабатывает "большие деньги" на войне в Украине, продавая оружие Европе. Об этом сообщает УНН.
Детали
По словам главы Белого дома, США продают военное оборудование Европейскому союзу, а тот уже сам решает, что с ним делать.
Думаю, они в основном передают его Украине. Но мы его продаём. Мы получаем полную цену, не предоставляем скидок. Можно сказать, что мы зарабатываем на этом большие деньги. Мне всё равно. Я не хочу этого
На вопрос, не будут ли Трамп и Путин принимать решения без Украины, президент США ответил, что не стал бы этого делать. В то же время он заявил, что Путину и Зеленскому нужно найти общий язык.
"Эти двое ненавидят друг друга, но им нужно найти взаимопонимание. А я хорошо лажу с обоими. Они очень разные люди. Если бы я был президентом и выборы не сфальсифицировали, этой войны никогда бы не произошло", - добавил президент США.
Напомним
Трамп и Путин встретились на банкете АТЭС в Шэньчжэне и обменялись несколькими словами. Во время фото Путина не поставили рядом с Трампом.
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