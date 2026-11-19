Президент США Дональд Трамп в інтерв’ю Fox News зізнався, що Вашингтон заробляє "великі гроші" на війні в Україні, продаючи зброю Європі. Про це повідомляє УНН.

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За словами глави Білого дому, США продають військове обладнання Євросоюзу, а той уже сам вирішує, що з ним робити.

Думаю, вони здебільшого передають його Україні. Але ми його продаємо. Ми отримуємо повну ціну, не даємо знижок. Можна сказати, що ми заробляємо на цьому великі гроші. Мені байдуже. Я не хочу цього - сказав Трамп.

На запитання, чи не ухвалюватимуть Трамп і путін рішень без України, президент США відповів, що не став би цього робити. Водночас він заявив, що путіну і Зеленському потрібно знайти спільну мову.

"Ці двоє ненавидять один одного, але їм треба порозумітися. А я добре ладнаю з обома. Вони дуже різні люди. Якби я був президентом і вибори не сфальсифікували, цієї війни ніколи б не сталося", - додав президент США.

Нагадаємо

Трамп і путін зустрілися на банкеті АТЕС у Шеньчжені та обмінялися кількома словами. Під час фото путіна не поставили поруч із Трампом.

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