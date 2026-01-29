$42.770.19
Эксклюзив
09:19
После третьей блокировки StopOdrex скандальная клиника может перейти к физической расправе со свидетелями - вдова бывшего пациента "Одрекс"
07:35 • 6998 просмотра
Украина идет на уступки, а на рф нужно давление: Каллас прокомментировала возможные гарантии безопасности США в обмен на территориальные уступки
29 января, 00:09 • 16305 просмотра
Мерц: Украина не сможет вступить в Евросоюз в 2027 году
28 января, 19:02 • 25122 просмотра
Зеленский предупредил, что рф готовится к новому удару по Украине
28 января, 18:50 • 25847 просмотра
Рубио: следующий раунд переговоров пройдет в двустороннем формате – между Украиной и россией
28 января, 18:25 • 23275 просмотра
Правительство назначило новый наблюдательный совет Энергоатома: кто в составе и основные задачи
28 января, 18:10 • 20669 просмотра
В Украине создают командование "малой" ПВО, которое возглавит полковник Евгений Хлебников
28 января, 15:19 • 21209 просмотра
Украина выразила протест Венгрии из-за ложных заявлений о вмешательстве в выборы
Эксклюзив
28 января, 15:18 • 23152 просмотра
Конец старой модели Западного мира: почему Британия перезапускает отношения с Китаем
Эксклюзив
28 января, 14:57 • 15301 просмотра
Доллар или евро: что больше влияет на цены в Украине, и что лучше выбрать для сбережений в иностранной валюте
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

После третьей блокировки StopOdrex скандальная клиника может перейти к физической расправе со свидетелями - вдова бывшего пациента "Одрекс"

Киев • УНН

 • 312 просмотра

Платформу StopOdrex, где семьи умерших пациентов и люди, имеющие негативный опыт лечения в клинике "Одрекс", публично рассказывают свои истории, заблокировали уже в третий раз. Люди, считающие себя пострадавшими, расценивают это как попытку клиники заставить их замолчать и вытеснить правду из публичного пространства. В то же время они опасаются, что после информационного давления может наступить физическая расправа.

После третьей блокировки StopOdrex скандальная клиника может перейти к физической расправе со свидетелями - вдова бывшего пациента "Одрекс"

Платформа StopOdrex, созданная семьями умерших пациентов и людьми, считающими себя пострадавшими от лечения в Odrex, заблокирована в третий раз. По замыслу активистов, платформа должна была стать независимым пространством, где можно без опаски публично или анонимно рассказать свои истории, общаться с людьми, пережившими такой же опыт, и следить за ходом "Дела Odrex". Почему скандальная клиника "Одрекс" так упорно работает над блокировкой платформы, читайте в материале УНН.

Независимая платформа StopOdrex стала "костью в горле" для администрации клиники "Одрекс", которая пытается во что бы то ни стало прекратить ее работу – считает вдова бывшего пациента клиники Odrex Светлана Гук. В эксклюзивном комментарии УНН женщина рассказала, что блокировка StopOdrex не является случайностью и свидетельствует о страхе клиники перед публичностью. По ее словам, если бы медучреждению нечего было скрывать, подобных действий не происходило бы.

"По моему мнению, это попытка, так сказать, "закрыть людям рот" подобным образом – путем блокировки сайта, чтобы люди не могли в медиапространстве писать свои истории и рассказывать о своем горьком опыте. Вы же понимаете, если бы на самом деле "Одрексу" нечего было бояться и нечего скрывать, то, безусловно, никто бы не прибегал к таким низким действиям, как блокировка сайта. Никто бы этим не занимался, если бы они действительно были клиникой с высоким уровнем предоставления медицинских услуг", – заявила Светлана Гук.

Кроме того, вдова обратила внимание, что хотя против клиники "Одрекс" открыт ряд уголовных производств, это не привело к системным решениям со стороны Министерства здравоохранения.

По словам женщины, несмотря на заявления об "успешных проверках", ситуация вокруг клиники свидетельствует об обратном, а лишение одной из лицензий в конце года лишь подтверждает наличие проблем.

"Я не знаю, расследуются ли эти уголовные производства. Их не одно и не два. Десять – это то, что мне известно. На это уже нельзя закрывать глаза и замалчивать. А сколько еще тех, кто из-за страха боится об этом говорить. А нас много. Что будет дальше вообще? Непонятно, что происходит. Что это? Какая-то мафия? Круговая порука? Или что? Понятно же: ворон ворону глаз не выклюет, так? Уже идет прикрытие сверху? Со стороны Министерства здравоохранения. Хотя же раньше они были лишены одной лицензии. Той, что перестала действовать с первого января. То есть это также показатель того, что не все там так гладко и не все на самом деле так красиво и нарядно, как они пытаются это подать. Ни для кого не секрет, что клиника "Одрекс" и, в частности, ее генеральный директор, находятся, так сказать, под патронатом нашего министра здравоохранения", – обратила внимание на конфликт интересов вдова.

Светлана Гук также поделилась с редакцией своими переживаниями. Она предположила, что дальнейшая эскалация давления на тех, кто публично говорит о своем опыте лечения в Odrex, может перейти в физическую расправу.

"А может, начнется физическое устранение тех пострадавших, кто потерял своих близких, кто потерял здоровье? Я даже не понимаю, что сегодня происходит. Какие шаги они будут делать дальше? Что – убирать "неудобных" свидетелей или как?" – задает вопрос Светлана Гук.

Несмотря на третью блокировку платформы StopOdrex, представители клиники Odrex публично отрицают какую-либо причастность к этому. Во время пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" адвокаты клиники заявили, что якобы ничего не знают о сайте StopOdrex, на котором семьи умерших пациентов и бывшие пациенты публиковали свои истории лечения.

"Мы сайт не знаем", – сказал, отвечая на вопросы журналистов, адвокат скандальной клиники Маси Найем.

Ту же позицию озвучила и адвокат юридической компании MILLER Анна Калинчук, добавив, что ей также ничего об этом не известно.

Но факты свидетельствуют об обратном, как рассказала ранее соучредительница платформы StopOdrex Кристина Тоткайло, многократная блокировка сайта происходила именно после обращений компаний, связанных с клиникой Odrex.

Напомним

Светлана Гук не понаслышке знает, какими методами клиника Odrex борется с "неудобными" свидетелями. После смерти ее мужа во время лечения в Odrex женщина пыталась добиться расследования и справедливости, однако, по ее словам, вместо ответов столкнулась с жестким психологическим давлением и запугиванием. В интервью УНН Светлана рассказывала, что представители клиники системно вымогали у нее деньги, угрожали забрать имущество и подали на нее в суд. Постоянный прессинг был настолько сильным, что она находилась в критическом эмоциональном состоянии и даже думала о самоубийстве. Несмотря на это, женщина не отказалась от борьбы, добилась открытия уголовного производства и публично рассказала свою историю, подчеркивая – ее опыт является примером того, как медицинское учреждение "Одрекс" пытается сломить тех, кто не соглашается молчать и терпеть.

Лилия Подоляк

