Аэропорт Кувейта подвергся атаке дронов, Иран атакует энергоресурсы в регионе – что происходит на Ближнем Востоке

Международный аэропорт Кувейта в четверг утром подвергся удару несколькими беспилотниками, что привело к материальному ущербу, сообщило управление гражданской авиации страны, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

В результате атаки никто не пострадал, говорится в заявлении управления, опубликованном государственным информационным агентством KUNA. Воздушное пространство страны сейчас закрыто из-за войны с Ираном.

Ранее аэропорт прекратил коммерческое движение, и воздушное пространство страны было закрыто.

Министерство электроэнергии, водоснабжения и возобновляемых источников энергии Кувейта также, как отмечает AP, сообщило в четверг, что обломки, упавшие на шесть воздушных линий электропередачи по всей стране, временно вывели их из строя. Обломки стали результатом перехвата, говорится в заявлении министерства. Инцидент привел к частичному отключению электроэнергии по всей стране, и электроснабжение было быстро восстановлено, сообщило министерство.

Это заявление прозвучало вскоре после того, как Иран начал новую волну атак в ответ на энергоресурсы в регионе, с ударами по двум иностранным нефтяным танкерам в иракских водах, отмечает CNN.

Атака на два нефтяных танкера в Ираке привела к остановке нефтяных терминалов

В других местах, в Омане, аварийные службы борются с пожаром на топливных резервуарах, а Бахрейн также сообщил, что рано утром в четверг по местному времени Иран атаковал топливные резервуары в стране.

Видео из Национального центра связи Бахрейна показывает, как пожарные борются с огромным пламенем на топливном складе в Мухарраке после иранской атаки.

Ранее министерство внутренних дел Бахрейна заявило, что иранские атаки были направлены на топливные резервуары на объекте в северной провинции королевства рано утром в четверг, и предупредило жителей четырех близлежащих городов и деревень оставаться в своих домах и закрыть окна.

Что еще известно на 13-й день войны на Ближнем Востоке:

Иран, "Хезболла" и Израиль: Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что в среду в течение пяти часов непрерывного огня он совершил совместную атаку с боевой группировкой «Хезболла» на Израиль, поразив более 50 целей. Позже Израиль нанес "широкомасштабную" волну ударов по инфраструктуре "Хезболлы" по всему Ливану, включая столицу Бейрут, сообщили его военные;

страны Персидского залива: соседние с Ираном страны Персидского залива перехватили новые волны иранских беспилотников и ракет рано утром в четверг, в том числе в Дубае, глобальном деловом центре ОАЭ, где беспилотник упал на здание неподалеку от элитного района Крик-Харбор. В Дубае власти также сообщили о «незначительном инциденте с дроном» в районе Аль-Бадаа, заявив, что никто не пострадал. Министерство обороны Кувейта сообщило, что в четверг иранский беспилотник врезался в жилой дом в этой стране, ранив двух человек. В четверг утром Бахрейн включил сирену ракетной тревоги в связи с обнаруженным обстрелом со стороны Ирана;

речь Трампа: выступая в Кентукки в среду, президент США Дональд Трамп заявил, что «мы победили» в Иране, не предоставив доказательств. Это, как пишет CNN, также противоречит его более раннему заявлению о том, что «мы еще не закончили» войну. Позже той же ночью он сказал репортерам: «Вопрос только в том, когда, когда мы остановимся?»;

Пентагон сообщил американским законодателям на закрытом брифинге во вторник, что, по предварительным оценкам, война стоила по меньшей мере 11 миллиардов долларов за первые шесть дней. И в редком проявлении критики со стороны Республиканской партии сенатор-республиканец Лиза Мурковски раскритиковала действия Трампа в отношении войны, требуя проведения публичных слушаний и заявив, что противоречивые заявления администрации приводят к путанице;

Удар по школе: как пишет CNN, по данным источников, ознакомленных с предварительными результатами военного расследования, "американские военные случайно ударили по иранской начальной школе, вероятно, из-за устаревшей информации о расположенной неподалеку военно-морской базе". В результате атаки погибли по меньшей мере 168 детей и 14 учителей, сообщило иранское государственное телевидение.

