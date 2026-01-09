Иранские протесты и забастовки усиливаются на фоне обещаний Хаменеи, что государство "не отступит"

Правительство Ирана пытается сдержать протесты, которые начались в конце прошлого месяца с участием торговцев в Тегеране и переросли в массовые демонстрации и расширенные забастовки в городах и поселках по всей стране. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил в пятницу, что правительство "не отступит" перед протестующими, которых он назвал "вандалами", пишет УНН со ссылкой на The Washington Post.

В скромном городе Абданан во вторник вечером большая толпа прошла маршем, "выкрикивая о смерти Хаменеи". В крупном городе Мешхед в ночь на среду люди сорвали огромный флаг с изображением эмблемы Исламской Республики и разорвали его на куски. В четверг вечером массы иранцев вышли на улицы после призыва бывшего королевского наследника Ирана. И в новом и потенциально зловещем повороте многие компании закрыли свои магазины, остановив большую часть и без того больной экономики страны, пишет издание.

По данным правозащитных групп, силы безопасности во многих случаях отвечали насилием, включая убийства протестующих, рейды в больницах и аресты тысяч. Согласно подсчетам правозащитных групп, число погибших колеблется по меньшей мере от 27 до 36 человек. Центр прав человека в Иране заявил во вторник, что шестеро детей были убиты силами безопасности.

Хаменеи пытался преуменьшить массовые демонстрации вечером в четверг и дискредитировать их как по указаниям Соединенных Штатов: "Прошлой ночью в Тегеране куча вандалов пришла и уничтожила здание, которое принадлежало им, чтобы угодить президенту Соединенных Штатов".

Некоторые видео, распространенные в Интернете, показывают, что силы безопасности иногда были ошеломлены размером собраний. И несмотря на репрессии и официальные объявления о скромных экономических изменениях, включая ежемесячные выплаты домохозяйствам в размере 7 долларов на приобретение основных продуктов питания, протесты, похоже, набирают обороты, указывает издание.

"Они не признали легитимности даже самых элементарных требований этого народа, поэтому теперь люди находятся на грани", - сказал 55-летний Омид, владелец магазина ковров в столице Тегерана, в интервью в среду. В тот день силы безопасности противостояли протестующим на базаре в Тегеране, применив слезоточивый газ, как показали видео.

Большие толпы людей вышли на улицы в четверг вечером в крупнейших городах страны, включая Тегеран, Мешхед и Исфахан, а также в других городах от больших до малых после того, как бывший наследный принц Реза Пехлеви призвал иранцев к протесту. Пехлеви написал в своей статье в The Washington Post во вторник, что он считает себя объединяющей фигурой, которая поможет Ирану перейти к демократии, а не "ожидающим правителем".

Размер толпы в четверг вечером напомнил некоторым участникам и наблюдателям "Зеленое движение" (Green Movement) 2009 года, когда примерно 3 миллиона иранцев вышли на улицы в один день в Тегеране. С тех пор на демонстрациях в Иране явка, как правило, была меньше и более рассредоточенной, отчасти из-за усиления мер безопасности. Но не в четверг вечером, пишет издание.

В четверг, по словам 35-летнего Назанина, по меньшей мере треть предприятий в Семнане, городе в северо-центральной части Ирана, который в прошлом мало подвергался беспорядкам, была закрыта. И они были не одни. В западных частях страны, где сосредоточено курдское население страны, предприятия, казалось, преимущественно придерживаются призыва курдских политических партий закрыть свой бизнес.

Люди в Тегеране, Реште и Мешхеде - крупных городах Ирана в разных частях страны - сказали в интервью, что подавляющее большинство магазинов в их районах также закрыты. Магазины, которые работали, включали супермаркеты, где иранцы испытывали проблемы с поиском основных товаров, особенно масла.

Если приостановка хозяйственной деятельности продолжится, она может оказаться значительной, пишет издание. Масштабное закрытие предприятий почти не было во время прошлых протестов в Иране за последние десятилетия.

"Сейчас все бастуют, - сказал в среду Амир, продавец продуктов питания в Карадже недалеко от Тегерана. - Экономика развалилась. Базар развалился. Один мой знакомый на базаре сказал: "Если они хотят нас стрелять и убивать, пусть! С нас хватит".

Правительство Ирана неоднократно сталкивалось с уличными протестами, особенно с 2017 года - в среднем один массовый протест каждые два года. Каждый раз властям удавалось подавить демонстрации силой, включая массовые аресты и убийства.

Несколько иранцев, опрошенных The Post, отметили, что публичная поддержка протестующих президентом США Дональдом Трампом усиливает мотивацию людей к сопротивлению. Трамп заявил, что Соединенные Штаты вмешаются, если иранские власти убьют протестующих, хотя непонятно, как это вмешательство будет выглядеть, отмечает издание.

Протесты в Иране: Трамп угрожает "действиями" Тегерану в случае убийств протестующих

В текстовых сообщениях правительство сообщило некоторым иранцам, что согласно "наблюдениям", они были поблизости "незаконного собрания", и предупредило их не делать этого снова, согласно скриншотам сообщений, которыми поделились с The Post.

Власти, как отмечается, также звонят и угрожают людям, которые размещают сообщения в поддержку протестов в своих аккаунтах в социальных сетях. Одна женщина, книжный блогер в возрасте 30 лет, которая имеет около 35 000 подписчиков в Instagram, сказала, что получила такой звонок на прошлой неделе после того, как похвалила храбрость иранских протестующих и призвала к солидарности. Тот, кто звонил, назвался офицером разведки и сказал ей, что у нее есть 30 минут, чтобы удалить свои посты, иначе на нее заведут уголовное дело, пишет издание.

"На этот раз вся эта несправедливость, которую причинили нам, накопилась, и люди вышли на улицы из-за этой несправедливости, - сказала она. - На этот раз гораздо больше гнева, и люди гораздо больше надежды. Чем больше это продолжается, тем больше людей выходит".

Али Шарифи-Зарчи, широко уважаемый профессор компьютерной техники в элитном технологическом университете Шарифа в Тегеране, опубликовал простое сообщение из пяти слов на персидском языке в своем аккаунте X в понедельник: "Али Хаменеи не мой лидер".

Это было ошеломляющее заявление в стране, где такая прямая критика Хаменеи долгое время считалась пересечением красной линии, даже если иранские президенты и другие официальные лица часто подвергаются резким нападкам со стороны их соперников и СМИ. Трудоустройство в таком государственном университете, как Шариф, да и в любом известном учреждении в Иране, невозможно для тех, кто считается решительно и открыто настроенным против правительства, пишет издание.

У дверей офиса Шарифи-Зарчи "Басидж" (Basij), государственная милиция, которая часто подавляет протесты, расклеила изображения его публикации, публикации Трампа в социальных сетях и табличку с надписью "Говорить тем же голосом, что и враг".

Шарифи-Зарчи, в свою очередь, поделился скриншотом поста "Басидж" в X и написал: "Враги иранского народа - это те, кто атакует больницы, применяет слезоточивый газ в метро и отвечает безоружным протестующим боевыми патронами".

В четверг у него было более простое сообщение: "Победа иранского народа уже близка", указывает издание.

