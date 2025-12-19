СБУ уразила вже третю нафтовидобувну платформу рф у Каспійському морі
Далекобійні дрони Центру спецоперацій "Альфа" СБУ уразили вже третю за останні тижні нафтовидобувну платформу росіян на шельфі Каспійського моря, яка належить компанії "Лукойл". Про це пише УНН з посиланням на джерела.
Як розповіло джерело, цього разу "бавовна" завітала на бурову установку на родовищі "Ракушечне" (імені Валерія Грайфера).
Бортова камера безпілотника зафіксувала успішне влучання в район газотурбінної установки платформи.
Раніше безпілотники СБУ вже уражали нафтовидобувні льодостійкі платформи на родовищах імені Філановського та імені Корчагіна в Каспійському морі, що призводило до зупинки виробничих процесів на них.
"СБУ продовжує системно знижувати нафтодоларові надходження до російського бюджету війни. Усі обʼєкти, які забезпечують фінансування агресії проти України, є абсолютно законними цілями", — повідомило поінформоване джерело в СБУ.
Далекобійні дрони Центру спецоперацій "Альфа" СБУ вдруге цього тижня успішно атакували нафтовидобувну платформу ім. Філановського. Крім того, було уражено іншу платформу - ім. Корчагіна. Обидва об’єкти належать компанії "Лукойл-Нижневолжскнефть" і працюють у Каспійському морі.