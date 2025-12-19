«Гойда?» ССО намекнули на поражение российского корабля

$42.340.00
49.590.04
ukenru
15:48 • 10447 просмотра
Кабмин утвердил переговорные позиции по вступлению в ЕС по Кластерам 4 и 5
15:34 • 18104 просмотра
Украинская делегация сегодня проведет очередной раунд переговоров с американской и европейской стороной в Майами
14:53 • 17514 просмотра
Доставка танков M1A1 Abrams из Австралии в Украину: журналисты рассказали эксклюзивные подробности
Эксклюзив
14:21 • 31681 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
14:08 • 25490 просмотра
Из-за атак рф на Одесскую область движение на границе с Молдовой затруднено: пограничники озвучили альтернативные маршруты
19 декабря, 12:39 • 16314 просмотра
Вопрос не в дефиците самолетов, а пилотов: Зеленский прокомментировал потребность в польских МиГ-29
19 декабря, 12:26 • 17503 просмотра
Как Одесса неделю живет без света: спасатели показали фотоVideo
19 декабря, 12:10 • 13520 просмотра
Украина предложила Польше сотрудничество в сфере противодействия дронам и морской безопасности
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 26065 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
19 декабря, 11:08 • 11447 просмотра
СБУ впервые поразила танкер российского «теневого флота» в нейтральных водах Средиземного моряVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
0м/с
96%
759мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В воинских частях начали тестировать систему "Имущество": что предусматривается19 декабря, 09:27 • 18299 просмотра
В Одесской области после атаки рф движение по трассе Одесса-Рени остановлено, ряд пунктов пропуска на границе закрыты: что нужно знать19 декабря, 10:04 • 26947 просмотра
Минюст запустил первый AI-сервис для заказа судебных экспертиз19 декабря, 10:39 • 8006 просмотра
За миллионные растраты "на Буковель, крестины, алкоголь" получили подозрения трое глав профсоюзов: Генпрокурор Кравченко выложил записи разговоров фигурантовVideo19 декабря, 10:41 • 34038 просмотра
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4Photo19 декабря, 11:05 • 33404 просмотра
публикации
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
14:21 • 31698 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 26070 просмотра
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4Photo19 декабря, 11:05 • 33597 просмотра
Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м
Эксклюзив
19 декабря, 09:00 • 31592 просмотра
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
Эксклюзив
18 декабря, 15:30 • 57605 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Андрей Гнатов
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Европа
Село
Реклама
УНН Lite
Пять культовых фильмов о Рождестве: что посмотреть в преддверии новогодних праздниковVideo17:00 • 3784 просмотра
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы18 декабря, 11:44 • 60442 просмотра
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании ТрампVideo17 декабря, 19:12 • 42302 просмотра
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена СпилбергаVideo17 декабря, 16:22 • 40440 просмотра
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн17 декабря, 12:18 • 46620 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
ТикТок
Фильм
Хранитель

«Гойда?» ССО намекнули на поражение российского корабля

Киев • УНН

 • 404 просмотра

ССО намекнули на поражение российского корабля, опубликовав фото с вероятным поражением судна. На снимке, вероятно, патрульный корабль проекта 22460 "Охотник", который используется для погранично-патрульной службы.

«Гойда?» ССО намекнули на поражение российского корабля

Силы специальных операций ВСУ намекнули на поражение российского корабля, опубликовав в своих соцсетях фото с вероятным поражением судна, передает УНН.

Детали

"Гойда? Детали позже", - говорится в коротком сообщении.

Дополнение

На фото, которое опубликовали в ССО, вероятно, изображен патрульный корабль проекта 22460 "Охотник", которые используются россиянами для несения погранично-патрульной службы по охране государственной границы, территориальных вод, континентального шельфа, для проведения аварийно-спасательных работ, а также для осуществления экологического контроля и ликвидации последствий природных бедствий.

На вооружении корабля находятся зенитная установка АК-630, пулеметы "Корд", а также могут устанавливаться противокорабельные ракеты Х-35У "Уран" и пушки А-220М.

Напомним

С начала полномасштабного вторжения России в Украину, армия РФ потеряла 28 кораблей, а также две подводные лодки.

Павел Башинский

Война в Украине
Техника
Социальная сеть
Военное положение
Война в Украине
Государственная граница Украины
Силы специальных операций Вооруженных сил Украины
Вооруженные силы Украины
Украина