«Гойда?» ССО намекнули на поражение российского корабля
Киев • УНН
ССО намекнули на поражение российского корабля, опубликовав фото с вероятным поражением судна. На снимке, вероятно, патрульный корабль проекта 22460 "Охотник", который используется для погранично-патрульной службы.
Силы специальных операций ВСУ намекнули на поражение российского корабля, опубликовав в своих соцсетях фото с вероятным поражением судна, передает УНН.
Детали
"Гойда? Детали позже", - говорится в коротком сообщении.
Дополнение
На фото, которое опубликовали в ССО, вероятно, изображен патрульный корабль проекта 22460 "Охотник", которые используются россиянами для несения погранично-патрульной службы по охране государственной границы, территориальных вод, континентального шельфа, для проведения аварийно-спасательных работ, а также для осуществления экологического контроля и ликвидации последствий природных бедствий.
На вооружении корабля находятся зенитная установка АК-630, пулеметы "Корд", а также могут устанавливаться противокорабельные ракеты Х-35У "Уран" и пушки А-220М.
Напомним
С начала полномасштабного вторжения России в Украину, армия РФ потеряла 28 кораблей, а также две подводные лодки.