ЗСУ ліквідували 1220 окупантів та 141 одиницю техніки за добу - Генштаб ЗСУ
Київ • УНН
Сили оборони за минулу добу відмінусували 1220 російських загарбників та 141 одиницю техніки ворога. Про це інформує Генеральний штаб Збройних Сил України (ЗСУ), передає УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.12.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 11 194 520 (+1 220) осіб;
- танків – 11 433 (+1) од;
- бойових броньованих машин – 23 768 (+10) од;
- артилерійських систем – 35 250 (+18) од;
- РСЗВ – 1 574 (+1) од;
- засоби ППО – 1 263 (+0) од;
- літаків – 432 (+0) од;
- гелікоптерів – 347 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 92 142 (+426) од;
- крилаті ракети – 4 073 (+0) од;
- кораблі / катери – 28 (+0) од;
- підводні човни – 2 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 70 591 (+111) од;
- спеціальна техніка – 4 027 (+0) од.
В Генштабі додали, що дані уточнюються.
Нагадаємо
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив вечірнє зведення станом на 22:00 18 грудня 2025 року. Протягом доби зафіксовано 183 бойових зіткнення. Російська армія продовжує масовані атаки, застосовуючи авіацію та дрони, проте українські захисники стримують наступ та завдають ворогу значних втрат.
