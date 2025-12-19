$42.340.15
ЄС виділяє Україні 90 мільярдів євро допомоги на 2026–2027 роки - голова Євроради
00:22 • 10855 перегляди
Трамп підписав оборонний бюджет США з допомогою Україні - Білий Дім
18 грудня, 23:33 • 11732 перегляди
Міжнародна фінансова корпорація розвитку DFC анонсувала запуск Інвестиційного фонду відбудови США-Україна
18 грудня, 22:09 • 11987 перегляди
Лідери ЄС не змогли домовитися про використання активів рф для фінансування України
18 грудня, 17:59 • 16939 перегляди
Зекономить державі мільярди доларів у післявоєнний період: Україна оголосила про успішну реструктуризацію ВВП варантів
18 грудня, 17:01 • 24760 перегляди
Атака рф на Одещину: обмежено рух до окремих пунктів пропуску через кордон з МолдовоюPhoto
Ексклюзив
18 грудня, 15:30 • 31355 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
18 грудня, 14:57 • 23035 перегляди
Зеленський обговорив з прем'єром Бельгії використання заморожених активів рф
18 грудня, 14:45 • 20994 перегляди
Екіпаж українського вертольота Мі-24 загинув під час виконання бойового завдання
Ексклюзив
18 грудня, 13:04 • 28766 перегляди
ГУР: росія має близько 50 крилатих ракет 9М729, а спроможності ВПК щодо її виготовлення становить - до 250 одиниць на рік
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

ЗСУ ліквідували 1220 окупантів та 141 одиницю техніки за добу - Генштаб ЗСУ

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Сили оборони України за минулу добу знищили 1220 російських загарбників та 141 одиницю ворожої техніки. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.12.25 склали понад 11 мільйонів особового складу.

ЗСУ ліквідували 1220 окупантів та 141 одиницю техніки за добу - Генштаб ЗСУ

Сили оборони за минулу добу відмінусували 1220 російських загарбників та 141 одиницю техніки ворога. Про це інформує Генеральний штаб Збройних Сил України (ЗСУ), передає УНН.    

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.12.25 орієнтовно склали: 

  • особового складу – близько 11 194 520 (+1 220)  осіб;
    • танків – 11 433 (+1) од;
      • бойових броньованих машин –  23 768 (+10) од; 
        • артилерійських систем – 35 250 (+18) од; 
          • РСЗВ – 1 574 (+1) од;
            • засоби ППО – 1 263 (+0) од;
              • літаків – 432 (+0) од;
                • гелікоптерів – 347 (+0) од;
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня –  92 142 (+426) од;
                    • крилаті ракети – 4 073 (+0) од; 
                      • кораблі / катери – 28 (+0) од;
                        • підводні човни – 2 (+0) од;
                          • автомобільна техніка та автоцистерни – 70 591 (+111) од;
                            • спеціальна техніка – 4 027 (+0) од.

                              В Генштабі додали, що дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив вечірнє зведення станом на 22:00 18 грудня 2025 року. Протягом доби зафіксовано 183 бойових зіткнення. Російська армія продовжує масовані атаки, застосовуючи авіацію та дрони, проте українські захисники стримують наступ та завдають ворогу значних втрат. 

                              Віта Зеленецька

                              Війна в Україні
                              Техніка
                              Воєнний стан
                              Війна в Україні
                              Сутички
                              Генеральний штаб Збройних сил України