ВСУ ликвидировали 1220 оккупантов и 141 единицу техники за сутки - Генштаб ВСУ

02:37 • 4694 просмотра
ЕС выделяет Украине 90 миллиардов евро помощи на 2026–2027 годы - глава Евросовета
00:22 • 11075 просмотра
Трамп подписал оборонный бюджет США с помощью Украине - Белый Дом
18 декабря, 23:33 • 11900 просмотра
Международная финансовая корпорация развития DFC анонсировала запуск Инвестиционного фонда восстановления США-Украина
18 декабря, 22:09 • 12143 просмотра
Лидеры ЕС не смогли договориться об использовании активов РФ для финансирования Украины
18 декабря, 17:59 • 17071 просмотра
Сэкономит государству миллиарды долларов в послевоенный период: Украина объявила об успешной реструктуризации ВВП варрантов
18 декабря, 17:01 • 24892 просмотра
Атака РФ на Одесскую область: ограничено движение к отдельным пунктам пропуска через границу с МолдовойPhoto
Эксклюзив
18 декабря, 15:30 • 31526 просмотра
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
18 декабря, 14:57 • 23070 просмотра
Зеленский обсудил с премьером Бельгии использование замороженных активов рф
18 декабря, 14:45 • 21020 просмотра
Экипаж украинского вертолета Ми-24 погиб при выполнении боевого задания
Эксклюзив
18 декабря, 13:04 • 28862 просмотра
ГУР: у россии около 50 крылатых ракет 9М729, а возможности ВПК по ее изготовлению составляют до 250 единиц в год
Популярные новости
Администрация Трампа инициирует федеральный запрет на медицинскую помощь трансгендерным детям18 декабря, 19:50 • 3846 просмотра
Британца, воевавшего за Украину, приговорили к 13 годам заключения в России18 декабря, 19:55 • 5670 просмотра
Швейцарца, воевавшего за Украину, осудили на родине18 декабря, 20:58 • 4922 просмотра
Трамп планирует подписать оборонный бюджет США с помощью Украине18 декабря, 22:55 • 6290 просмотра
Оккупационная администрация игнорирует вспышку эпидемии в школах Алчевска - ЦНС00:57 • 6910 просмотра
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
Эксклюзив
18 декабря, 15:30 • 31530 просмотра
25% новых автомобилей, проданных в мире в 2025 году, были электрокарами: вот кто их покупалPhoto18 декабря, 15:04 • 23187 просмотра
Слепая солидарность и смертельные ошибки: как "Дело Odrex" показало, что украинская система здравоохранения нуждается в перезагрузкеPhoto
Эксклюзив
18 декабря, 12:29 • 39983 просмотра
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы18 декабря, 11:44 • 37734 просмотра
Молчание, которое убивает: почему Минздрав должен отреагировать на массовые жалобы пациентов клиники Odrex17 декабря, 15:05 • 64373 просмотра
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы18 декабря, 11:44 • 37734 просмотра
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании ТрампVideo17 декабря, 19:12 • 30515 просмотра
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена СпилбергаVideo17 декабря, 16:22 • 29599 просмотра
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн17 декабря, 12:18 • 36282 просмотра
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo17 декабря, 06:16 • 41522 просмотра
ВСУ ликвидировали 1220 оккупантов и 141 единицу техники за сутки - Генштаб ВСУ

Киев • УНН

 • 126 просмотра

Силы обороны Украины за минувшие сутки уничтожили 1220 российских захватчиков и 141 единицу вражеской техники. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.12.25 составили более 11 миллионов личного состава.

ВСУ ликвидировали 1220 оккупантов и 141 единицу техники за сутки - Генштаб ВСУ

Силы обороны за минувшие сутки отминусовали 1220 российских захватчиков и 141 единицу техники врага. Об этом информирует Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины (ВСУ), передает УНН.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.12.25 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 11 194 520 (+1 220) человек;
    • танков – 11 433 (+1) ед;
      • боевых бронированных машин – 23 768 (+10) ед;
        • артиллерийских систем – 35 250 (+18) ед;
          • РСЗО – 1 574 (+1) ед;
            • средства ПВО – 1 263 (+0) ед;
              • самолетов – 432 (+0) ед;
                • вертолетов – 347 (+0) ед;
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 92 142 (+426) ед;
                    • крылатые ракеты – 4 073 (+0) ед;
                      • корабли / катера – 28 (+0) ед;
                        • подводные лодки – 2 (+0) ед;
                          • автомобильная техника и автоцистерны – 70 591 (+111) ед;
                            • специальная техника – 4 027 (+0) ед.

                              В Генштабе добавили, что данные уточняются.

                              Напомним

                              Генеральный штаб ВСУ обнародовал вечернюю сводку по состоянию на 22:00 18 декабря 2025 года. В течение суток зафиксировано 183 боевых столкновения. Российская армия продолжает массированные атаки, применяя авиацию и дроны, однако украинские защитники сдерживают наступление и наносят врагу значительные потери.

                              Оккупанты продвинулись в Донецкой и Запорожской областях - DeepState19.12.25, 01:04 • 2802 просмотра

                              Вита Зеленецкая

