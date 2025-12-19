ВСУ ликвидировали 1220 оккупантов и 141 единицу техники за сутки - Генштаб ВСУ
Киев • УНН
Силы обороны Украины за минувшие сутки уничтожили 1220 российских захватчиков и 141 единицу вражеской техники. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.12.25 составили более 11 миллионов личного состава.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.12.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около 11 194 520 (+1 220) человек;
- танков – 11 433 (+1) ед;
- боевых бронированных машин – 23 768 (+10) ед;
- артиллерийских систем – 35 250 (+18) ед;
- РСЗО – 1 574 (+1) ед;
- средства ПВО – 1 263 (+0) ед;
- самолетов – 432 (+0) ед;
- вертолетов – 347 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 92 142 (+426) ед;
- крылатые ракеты – 4 073 (+0) ед;
- корабли / катера – 28 (+0) ед;
- подводные лодки – 2 (+0) ед;
- автомобильная техника и автоцистерны – 70 591 (+111) ед;
- специальная техника – 4 027 (+0) ед.
В Генштабе добавили, что данные уточняются.
Напомним
Генеральный штаб ВСУ обнародовал вечернюю сводку по состоянию на 22:00 18 декабря 2025 года. В течение суток зафиксировано 183 боевых столкновения. Российская армия продолжает массированные атаки, применяя авиацию и дроны, однако украинские защитники сдерживают наступление и наносят врагу значительные потери.
