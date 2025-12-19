Оккупанты продвинулись в Донецкой и Запорожской областях - DeepState
Киев • УНН
Российские войска продвинулись в Донецкой и Запорожской областях, по данным DeepState. Враг имеет успехи вблизи Дроновки, Никоноровки, Панковки и в Гуляйполе.
Об этом свидетельствуют данные мониторингового проекта DeepState, передает УНН.
Детали
В четверг, 18 декабря в 23:45, аналитики DeepState обновили карту боевых действий. По их данным, оккупанты имеют успех в Донецкой и Запорожской областях
"Враг продвинулся вблизи Дроновки, Никоноровки, Панковки (Донецкая область) и в Гуляйполе (Запорожская область)", - говорится в сообщении.
Напомним
Ранее аналитики DeepState сообщали, что российские войска продвинулись в Гуляйполе, Предтечино, Шахово и Степногорске.
