Оккупанты продвинулись в Донецкой и Запорожской областях - DeepState

23:33 • 578 просмотра
Международная финансовая корпорация развития DFC анонсировала запуск Инвестиционного фонда восстановления США-Украина
22:09 • 3022 просмотра
Лидеры ЕС не смогли договориться об использовании активов РФ для финансирования Украины
18 декабря, 17:59 • 11946 просмотра
Сэкономит государству миллиарды долларов в послевоенный период: Украина объявила об успешной реструктуризации ВВП варрантов
18 декабря, 17:01 • 20156 просмотра
Атака РФ на Одесскую область: ограничено движение к отдельным пунктам пропуска через границу с МолдовойPhoto
Эксклюзив
18 декабря, 15:30 • 26579 просмотра
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
18 декабря, 14:57 • 21554 просмотра
Зеленский обсудил с премьером Бельгии использование замороженных активов рф
18 декабря, 14:45 • 20052 просмотра
Экипаж украинского вертолета Ми-24 погиб при выполнении боевого задания
Эксклюзив
18 декабря, 13:04 • 26135 просмотра
ГУР: у россии около 50 крылатых ракет 9М729, а возможности ВПК по ее изготовлению составляют до 250 единиц в год
Эксклюзив
18 декабря, 12:29 • 35730 просмотра
Слепая солидарность и смертельные ошибки: как "Дело Odrex" показало, что украинская система здравоохранения нуждается в перезагрузкеPhoto
18 декабря, 12:00 • 13237 просмотра
НДС для ФЛП с 2027 года: Минфин показал законопроект и объяснил изменения для бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
18 декабря, 15:30 • 26577 просмотра
25% новых автомобилей, проданных в мире в 2025 году, были электрокарами: вот кто их покупалPhoto18 декабря, 15:04 • 19225 просмотра
Слепая солидарность и смертельные ошибки: как "Дело Odrex" показало, что украинская система здравоохранения нуждается в перезагрузкеPhoto
18 декабря, 12:29 • 35729 просмотра
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы18 декабря, 11:44 • 33821 просмотра
Молчание, которое убивает: почему Минздрав должен отреагировать на массовые жалобы пациентов клиники Odrex17 декабря, 15:05 • 61860 просмотра
Оккупанты продвинулись в Донецкой и Запорожской областях - DeepState

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Российские войска продвинулись в Донецкой и Запорожской областях, по данным DeepState. Враг имеет успехи вблизи Дроновки, Никоноровки, Панковки и в Гуляйполе.

Оккупанты продвинулись в Донецкой и Запорожской областях - DeepState

российские войска имеют продвижение в Донецкой и Запорожской областях. Об этом свидетельствуют данные мониторингового проекта DeepState, передает УНН.

Детали

В четверг, 18 декабря в 23:45, аналитики DeepState обновили карту боевых действий. По их данным, оккупанты имеют успех в Донецкой и Запорожской областях

"Враг продвинулся вблизи Дроновки, Никоноровки, Панковки (Донецкая область) и в Гуляйполе (Запорожская область)", - говорится в сообщении.

Напомним

Ранее аналитики DeepState сообщали, что российские войска продвинулись в Гуляйполе, Предтечино, Шахово и Степногорске.

