Окупанти просунулися у Донецькій та Запорізькій областях - DeepState
Київ • УНН
Російські війська просунулися в Донецькій та Запорізькій областях, за даними DeepState. Ворог має успіхи поблизу Дронівки, Никонорівки, Панківки та в Гуляйполі.
Деталі
У четвер, 18 грудня о 23:45, аналітики DeepDtate оновили мапу бойових дій. За їхніми даними, окупанти мають успіх у Донецькій та Запорізькій областях
"Ворог просунувся поблизу Дронівки, Никонорівки, Панківки (Донецька область) та у Гуляйполі (Запорізька область)", - йдеться у дописі.
Нагадаємо
Раніше аналітики DeepState повідомляли, що російські війська просунулися у Гуляйполі, Предтечиному, Шаховому та Степногірську.
