Окупанти просунулися у Донецькій та Запорізькій областях - DeepState

23:33 • 596 перегляди
Міжнародна фінансова корпорація розвитку DFC анонсувала запуск Інвестиційного фонду відбудови США-Україна
22:09 • 3056 перегляди
Лідери ЄС не змогли домовитися про використання активів рф для фінансування України
18 грудня, 17:59 • 11963 перегляди
Зекономить державі мільярди доларів у післявоєнний період: Україна оголосила про успішну реструктуризацію ВВП варантів
18 грудня, 17:01 • 20163 перегляди
Атака рф на Одещину: обмежено рух до окремих пунктів пропуску через кордон з МолдовоюPhoto
Ексклюзив
18 грудня, 15:30 • 26585 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
18 грудня, 14:57 • 21556 перегляди
Зеленський обговорив з прем'єром Бельгії використання заморожених активів рф
18 грудня, 14:45 • 20054 перегляди
Екіпаж українського вертольота Мі-24 загинув під час виконання бойового завдання
Ексклюзив
18 грудня, 13:04 • 26137 перегляди
ГУР: росія має близько 50 крилатих ракет 9М729, а спроможності ВПК щодо її виготовлення становить - до 250 одиниць на рік
Ексклюзив
18 грудня, 12:29 • 35736 перегляди
Сліпа солідарність і смертельні помилки: як "Справа Odrex" показала, що українська система охорони здоров’я потребує перезавантаженняPhoto
18 грудня, 12:00 • 13237 перегляди
ПДВ для ФОПів з 2027 року: Мінфін показав законопроєкт і пояснив зміни для бізнесу
25% нових автомобілів, проданих у світі у 2025 році, були електрокарами: ось хто їх купувавPhoto18 грудня, 15:04 • 19231 перегляди
Траса Одеса-Рені перекрита в обох напрямках після атак рф18 грудня, 16:13 • 4972 перегляди
Ворожий безпілотник атакував авто на мосту в Одеському районі: загинула жінка, троє дітей госпіталізовані18 грудня, 16:38 • 3898 перегляди
Окупанти намагаються відрізати від транспортних комунікацій всю західну частину Одещини - "Флеш" 18 грудня, 17:40 • 4290 перегляди
Понад 200 громадян Індії стали найманцями у лавах армії рф: Делі підтверджує масові жертви18:26 • 6510 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
Ексклюзив
18 грудня, 15:30 • 26585 перегляди
25% нових автомобілів, проданих у світі у 2025 році, були електрокарами: ось хто їх купувавPhoto18 грудня, 15:04 • 19232 перегляди
Сліпа солідарність і смертельні помилки: як "Справа Odrex" показала, що українська система охорони здоров’я потребує перезавантаженняPhoto
Ексклюзив
18 грудня, 12:29 • 35738 перегляди
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради18 грудня, 11:44 • 33828 перегляди
Мовчання, що вбиває: чому МОЗ повинно відреагувати на масові скарги пацієнтів клініки Odrex17 грудня, 15:05 • 61865 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олег Кіпер
Беньямін Нетаньягу
Сергій Лисак
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеса
Одеська область
Державний кордон України
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради18 грудня, 11:44 • 33829 перегляди
20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію ТрампVideo17 грудня, 19:12 • 29158 перегляди
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена СпілбергаVideo17 грудня, 16:22 • 28316 перегляди
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн17 грудня, 12:18 • 35073 перегляди
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo17 грудня, 06:16 • 40365 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Шахед-136
Залізний купол

Окупанти просунулися у Донецькій та Запорізькій областях - DeepState

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Російські війська просунулися в Донецькій та Запорізькій областях, за даними DeepState. Ворог має успіхи поблизу Дронівки, Никонорівки, Панківки та в Гуляйполі.

Окупанти просунулися у Донецькій та Запорізькій областях - DeepState

російські війська мають просування у Донецькій та Запорізькій областях. Про це свідчать дані моніторингового проєкту DeepState, передає УНН.  

Деталі

У четвер, 18 грудня о 23:45, аналітики DeepDtate оновили мапу бойових дій. За їхніми даними, окупанти мають успіх у Донецькій та Запорізькій областях

"Ворог просунувся поблизу Дронівки, Никонорівки, Панківки (Донецька область) та у Гуляйполі (Запорізька область)", - йдеться у дописі.

Нагадаємо

Раніше аналітики DeepState повідомляли, що російські війська просунулися у Гуляйполі, Предтечиному, Шаховому та Степногірську. 

На півночі та півдні Покровська тривають стрілецькі бої: ворог активний у Гришиному - ДШВ18.12.25, 15:35 • 2454 перегляди

Віта Зеленецька

