183 бойових зіткнення за добу: Покровський та Костянтинівський напрямки залишаються найгарячішими

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив вечірнє зведення станом на 22:00 18 грудня 2025 року. Протягом доби зафіксовано 183 бойових зіткнення. Російська армія продовжує масовані атаки, застосовуючи авіацію та дрони, проте українські захисники стримують наступ та завдають ворогу значних втрат. Про це повідомляє Генштаб, пише УНН.

Деталі

Протягом дня окупанти виявили високу активність у повітрі та на землі, здійснивши:

49 авіаударів із застосуванням 111 керованих авіабомб (КАБ);

2409 атак дронами-камікадзе;

3104 обстріли позицій українських військ та мирних населених пунктів.

Ситуація на ключових напрямках

Найскладніша обстановка зберігається на Донеччині. На Покровському напрямку ворог 46 разів намагався прорвати оборону, атакуючи в районах Мирнограда, Родинського та Удачного. За попередніми даними, лише на цій ділянці сьогодні було знешкоджено 123 окупанти (101 – безповоротно).

Також висока інтенсивність боїв спостерігається на:

Костянтинівському напрямку: 24 штурми у бік населених пунктів Клебан-Бик та Іванопілля.

Олександрівському напрямку: 22 спроби штурму, ворог активно застосовував КАБи по районах Олександрограда та Лісного.

Гуляйпільському напрямку: 17 атак позицій Сил оборони, авіація ворога била по самому Гуляйполю.

На Куп’янському, Лиманському та Слов’янському напрямках ЗСУ успішно відбили більшість штурмів, ліквідуючи спроби противника покращити своє тактичне положення.

Генштаб підтвердив ураження РЛС, складу дронів на окупованих територіях та інших об'єктів ворога