183 боевых столкновения за сутки: Покровское и Константиновское направления остаются самыми горячими
Киев • УНН
Генштаб обнародовал вечернюю сводку по состоянию на 22:00 18 декабря 2025 года, зафиксировано 183 боевых столкновения. Российская армия совершила 49 авиаударов, 2409 атак дронами-камикадзе и 3104 обстрела.
Генеральный штаб ВСУ обнародовал вечернюю сводку по состоянию на 22:00 18 декабря 2025 года. В течение суток зафиксировано 183 боевых столкновения. Российская армия продолжает массированные атаки, применяя авиацию и дроны, однако украинские защитники сдерживают наступление и наносят врагу значительные потери. Об этом сообщает Генштаб, пишет УНН.
Детали
В течение дня оккупанты проявили высокую активность в воздухе и на земле, совершив:
- 49 авиаударов с применением 111 управляемых авиабомб (КАБ);
- 2409 атак дронами-камикадзе;
- 3104 обстрела позиций украинских войск и мирных населенных пунктов.
Ситуация на ключевых направлениях
Самая сложная обстановка сохраняется в Донецкой области. На Покровском направлении враг 46 раз пытался прорвать оборону, атакуя в районах Мирнограда, Родинского и Удачного. По предварительным данным, только на этом участке сегодня было обезврежено 123 оккупанта (101 – безвозвратно).
Также высокая интенсивность боев наблюдается на:
- Константиновском направлении: 24 штурма в сторону населенных пунктов Клебан-Бык и Иванополье.
- Александровском направлении: 22 попытки штурма, враг активно применял КАБы по районам Александрограда и Лесного.
- Гуляйпольском направлении: 17 атак позиций Сил обороны, авиация врага била по самому Гуляйполю.
На Купянском, Лиманском и Славянском направлениях ВСУ успешно отбили большинство штурмов, ликвидируя попытки противника улучшить свое тактическое положение.
