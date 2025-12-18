183 боевых столкновения за сутки: Покровское и Константиновское направления остаются самыми горячими

$42.340.15
Сэкономит государству миллиарды долларов в послевоенный период: Украина объявила об успешной реструктуризации ВВП варрантов
17:01 • 12761 просмотра
Атака РФ на Одесскую область: ограничено движение к отдельным пунктам пропуска через границу с МолдовойPhoto
Эксклюзив
15:30 • 18903 просмотра
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
14:57 • 16586 просмотра
Зеленский обсудил с премьером Бельгии использование замороженных активов рф
14:45 • 17381 просмотра
Экипаж украинского вертолета Ми-24 погиб при выполнении боевого задания
Эксклюзив
18 декабря, 13:04 • 24064 просмотра
ГУР: у россии около 50 крылатых ракет 9М729, а возможности ВПК по ее изготовлению составляют до 250 единиц в год
Эксклюзив
18 декабря, 12:29 • 31911 просмотра
Слепая солидарность и смертельные ошибки: как "Дело Odrex" показало, что украинская система здравоохранения нуждается в перезагрузкеPhoto
18 декабря, 12:00 • 12627 просмотра
НДС для ФЛП с 2027 года: Минфин показал законопроект и объяснил изменения для бизнеса
18 декабря, 11:31 • 23693 просмотра
Без каких-либо условий: Рада установила 90-дневный отпуск для освобожденных из плена военных
18 декабря, 11:15 • 20325 просмотра
ЕС расширил санкции против российского "теневого флота": добавил в список еще 41 судно
"Зимнюю тысячу" и Национальный кешбэк можно потратить еще в 5 сетях магазинов и маркетплейсах
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы
"Почему не обменивают?": российские пленные обратились на прямую линию к путину
В ЕС объяснили отсрочку рассмотрения финансирования Украины на саммите: технические группы ищут решение
25% новых автомобилей, проданных в мире в 2025 году, были электрокарами: вот кто их покупал
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
25% новых автомобилей, проданных в мире в 2025 году, были электрокарами: вот кто их покупал
Слепая солидарность и смертельные ошибки: как "Дело Odrex" показало, что украинская система здравоохранения нуждается в перезагрузкеPhoto
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы
Молчание, которое убивает: почему Минздрав должен отреагировать на массовые жалобы пациентов клиники Odrex17 декабря, 15:05 • 59660 просмотра
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании Трамп
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена Спилберга
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музей
183 боевых столкновения за сутки: Покровское и Константиновское направления остаются самыми горячими

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Генштаб обнародовал вечернюю сводку по состоянию на 22:00 18 декабря 2025 года, зафиксировано 183 боевых столкновения. Российская армия совершила 49 авиаударов, 2409 атак дронами-камикадзе и 3104 обстрела.

183 боевых столкновения за сутки: Покровское и Константиновское направления остаются самыми горячими

Генеральный штаб ВСУ обнародовал вечернюю сводку по состоянию на 22:00 18 декабря 2025 года. В течение суток зафиксировано 183 боевых столкновения. Российская армия продолжает массированные атаки, применяя авиацию и дроны, однако украинские защитники сдерживают наступление и наносят врагу значительные потери. Об этом сообщает Генштаб, пишет УНН.

Детали

В течение дня оккупанты проявили высокую активность в воздухе и на земле, совершив:

  • 49 авиаударов с применением 111 управляемых авиабомб (КАБ);
    • 2409 атак дронами-камикадзе;
      • 3104 обстрела позиций украинских войск и мирных населенных пунктов.

        Ситуация на ключевых направлениях

        Самая сложная обстановка сохраняется в Донецкой области. На Покровском направлении враг 46 раз пытался прорвать оборону, атакуя в районах Мирнограда, Родинского и Удачного. По предварительным данным, только на этом участке сегодня было обезврежено 123 оккупанта (101 – безвозвратно).

        Также высокая интенсивность боев наблюдается на:

        • Константиновском направлении: 24 штурма в сторону населенных пунктов Клебан-Бык и Иванополье.
          • Александровском направлении: 22 попытки штурма, враг активно применял КАБы по районам Александрограда и Лесного.
            • Гуляйпольском направлении: 17 атак позиций Сил обороны, авиация врага била по самому Гуляйполю.

              На Купянском, Лиманском и Славянском направлениях ВСУ успешно отбили большинство штурмов, ликвидируя попытки противника улучшить свое тактическое положение.

              Генштаб подтвердил поражение РЛС, склада дронов на оккупированных территориях и других объектов врага18.12.25, 14:33 • 2096 просмотров

              Степан Гафтко

