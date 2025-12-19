“Гойда?”: ССО натякнули на ураження російського корабля
Київ • УНН
ССО натякнули на ураження російського корабля, опублікувавши фото з ймовірним ураженням судна. На знімку, ймовірно, патрульний корабель проєкту 22460 "Мисливець", який використовується для прикордонно-патрульної служби.
Сили Спеціальних Операцій ЗСУ натякнули на ураження російського корабля, опублікувавши у своїй соцмережах фото з ймовірним ураженням судна, передає УНН.
Деталі
"Гойда? Деталі згодом", - йдеться в короткому повідомленні.
Доповнення
На фото, яке опублікували в ССО, ймовірно, зображено патрульний корабель проєкту 22460 "Мисливець", які використовуються росіянами несення прикордонно-патрульної служби з охорони державного кордону, територіальних вод, континентального шельфу, для проведення аварійно-рятувальних робіт, а також для здійснення екологічного контролю і ліквідації наслідків природних лих.
На озброєнні корабля перебувають зенітна установка АК-630, кулемети "Корд", а також можуть встановлюватися протикорабельні ракети Х-35У "Уран" та гармати А-220М.
Нагадаємо
З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, армія рф втратила 28 кораблів, а також два підводні човни.