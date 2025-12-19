“Гойда?”: ССО натякнули на ураження російського корабля

$42.340.00
49.590.04
ukenru
15:48 • 10053 перегляди
Кабмін ухвалив переговорні позиції щодо вступу в ЄС за Кластерами 4 і 5
15:34 • 17123 перегляди
Українська делегація сьогодні проведе черговий раунд переговорів з американською та європейською стороною в Маямі
14:53 • 16699 перегляди
Доставка танків M1A1 Abrams з Австралії в Україну: журналісти розповіли ексклюзивні подробиці
Ексклюзив
14:21 • 30109 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
14:08 • 24397 перегляди
Через атаки рф на Одещину рух на кордоні з Молдовою ускладнений: прикордонники озвучили альтернативні маршрути
19 грудня, 12:39 • 16081 перегляди
Питання не в дефіциті літаків, а пілотів: Зеленський прокоментував потребу в польських МіГ-29
19 грудня, 12:26 • 17337 перегляди
Як Одеса тиждень живе без світла: рятувальники показали фотоVideo
19 грудня, 12:10 • 13446 перегляди
Україна запропонувала Польщі співпрацю у сфері протидії дронам та морської безпеки
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 25516 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
19 грудня, 11:08 • 11409 перегляди
СБУ вперше уразила танкер російського "тіньового флоту" у нейтральних водах Середземного моряVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
0м/с
96%
759мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У військових частинах розпочали тестувати систему "Майно": що передбачається19 грудня, 09:27 • 17819 перегляди
На Одещині після атаки рф рух трасою Одеса-Рені зупинено, низку пунктів пропуску на кордоні закрито: що треба знати19 грудня, 10:04 • 26450 перегляди
Мін’юст запустив перший AI-сервіс для замовлення судових експертиз19 грудня, 10:39 • 7170 перегляди
За мільйонні розтрати "на Буковель, хрестини, алкоголь" отримали підозри троє голів профспілок: Генпрокурор Кравченко виклав записи розмов фігурантівVideo19 грудня, 10:41 • 32842 перегляди
Спонсор ексмера Одеси Гурвіца та друг регіонала Ківалова: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 4Photo19 грудня, 11:05 • 32598 перегляди
Публікації
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
14:21 • 30093 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 25505 перегляди
Спонсор ексмера Одеси Гурвіца та друг регіонала Ківалова: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 4Photo19 грудня, 11:05 • 32654 перегляди
Ідеальний шторм для золота й "хайп" на сріблі у 2025-му: чи варто українцям інвестувати в метали у 2026-му
Ексклюзив
19 грудня, 09:00 • 31147 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
Ексклюзив
18 грудня, 15:30 • 57188 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Дональд Туск
Рустем Умєров
Андрій Гнатов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Німеччина
Польща
Реклама
УНН Lite
П’ять культових фільмів про Різдво: що подивитись напередодні новорічних святVideo17:00 • 3358 перегляди
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради18 грудня, 11:44 • 60225 перегляди
20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію ТрампVideo17 грудня, 19:12 • 42106 перегляди
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена СпілбергаVideo17 грудня, 16:22 • 40258 перегляди
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн17 грудня, 12:18 • 46442 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
TikTok
Фільм
The Guardian

“Гойда?”: ССО натякнули на ураження російського корабля

Київ • УНН

 • 34 перегляди

ССО натякнули на ураження російського корабля, опублікувавши фото з ймовірним ураженням судна. На знімку, ймовірно, патрульний корабель проєкту 22460 "Мисливець", який використовується для прикордонно-патрульної служби.

“Гойда?”: ССО натякнули на ураження російського корабля

Сили Спеціальних Операцій ЗСУ натякнули на ураження російського корабля, опублікувавши у своїй соцмережах фото з ймовірним ураженням судна, передає УНН.

Деталі

"Гойда? Деталі згодом", - йдеться в короткому повідомленні.

Доповнення

На фото, яке опублікували в ССО, ймовірно, зображено патрульний корабель проєкту 22460 "Мисливець", які використовуються росіянами несення прикордонно-патрульної служби з охорони державного кордону, територіальних вод, континентального шельфу, для проведення аварійно-рятувальних робіт, а також для здійснення екологічного контролю і ліквідації наслідків природних лих.

На озброєнні корабля перебувають зенітна установка АК-630, кулемети "Корд", а також можуть встановлюватися протикорабельні ракети Х-35У "Уран" та гармати А-220М.

Нагадаємо

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, армія рф втратила 28 кораблів, а також два підводні човни.

Павло Башинський

Війна в Україні
Техніка
Соціальна мережа
Воєнний стан
Війна в Україні
Державний кордон України
Сили спеціальних операцій Збройних сил України
Збройні сили України
Україна