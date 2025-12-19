Сводка с фронта: 148 столкновений за сутки, массированные атаки дронами и авиаудары
Киев • УНН
19 декабря на фронте продолжаются ожесточенные бои, зафиксировано 148 столкновений. Оккупанты совершили более 3400 атак дронами-камикадзе и нанесли 26 авиаударов, 66 из которых были КАБами.
По состоянию на 22:00 19 декабря на фронте продолжаются ожесточенные бои. Оккупанты совершили более 3400 атак дронами-камикадзе и нанесли 26 авиаударов (66 КАБ). Наибольшая концентрация вражеских сил зафиксирована на двух направлениях Донецкой области. Об этом сообщает Генштаб, пишет УНН.
Подробности
- Покровское направление: самый горячий участок – 38 атак. Силы обороны отбили штурмы вблизи Мирнограда, Удачного и Родинского. Враг потерял более 100 человек, 26 беспилотников и 3 склада боеприпасов.
- Константиновское направление: высокая активность агрессора – 19 штурмов в районах Клебан-Быка, Иванополья и Плещеевки.
- Юг и Восток: оккупанты провели 11 атак на Гуляйпольском направлении и 10 на Александровском. Под авиаударами оказались Гуляйполе и Воздвижевка.
- Слобожанщина и Купянск: отбито 12 штурмов в районах Волчанска, Песчаного и Петропавловки.
На Курском направлении украинские воины остановили 6 попыток наступления. На других участках фронта ситуация остается контролируемой, на Ореховском и Приднепровском направлениях вечером было спокойно.
