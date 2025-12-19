Сводка с фронта: 148 столкновений за сутки, массированные атаки дронами и авиаудары

$42.340.00
15:48 • 11715 просмотра
Кабмин утвердил переговорные позиции по вступлению в ЕС по Кластерам 4 и 5
15:34 • 21194 просмотра
Украинская делегация сегодня проведет очередной раунд переговоров с американской и европейской стороной в Майами
14:53 • 20115 просмотра
Доставка танков M1A1 Abrams из Австралии в Украину: журналисты рассказали эксклюзивные подробности
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 36656 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
19 декабря, 14:08 • 28864 просмотра
Из-за атак рф на Одесскую область движение на границе с Молдовой затруднено: пограничники озвучили альтернативные маршруты
19 декабря, 12:39 • 17237 просмотра
Вопрос не в дефиците самолетов, а пилотов: Зеленский прокомментировал потребность в польских МиГ-29
19 декабря, 12:26 • 18164 просмотра
Как Одесса неделю живет без света: спасатели показали фотоVideo
19 декабря, 12:10 • 13775 просмотра
Украина предложила Польше сотрудничество в сфере противодействия дронам и морской безопасности
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 27832 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
19 декабря, 11:08 • 11576 просмотра
СБУ впервые поразила танкер российского «теневого флота» в нейтральных водах Средиземного моряVideo
Популярные новости
Минюст запустил первый AI-сервис для заказа судебных экспертиз19 декабря, 10:39 • 10662 просмотра
За миллионные растраты "на Буковель, крестины, алкоголь" получили подозрения трое глав профсоюзов: Генпрокурор Кравченко выложил записи разговоров фигурантовVideo19 декабря, 10:41 • 38526 просмотра
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4Photo19 декабря, 11:05 • 36527 просмотра
Массированные атаки рф на Одесскую область: власти ищут альтернативные маршруты для транспорта юга Украины16:27 • 8602 просмотра
Пять культовых фильмов о Рождестве: что посмотреть в преддверии новогодних праздниковVideo17:00 • 5928 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
19 декабря, 14:21 • 36632 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
19 декабря, 11:39 • 27824 просмотра
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4Photo19 декабря, 11:05 • 36651 просмотра
Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м
19 декабря, 09:00 • 32990 просмотра
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
18 декабря, 15:30 • 58947 просмотра
Пять культовых фильмов о Рождестве: что посмотреть в преддверии новогодних праздниковVideo17:00 • 6084 просмотра
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы18 декабря, 11:44 • 61197 просмотра
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании ТрампVideo17 декабря, 19:12 • 42998 просмотра
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена СпилбергаVideo17 декабря, 16:22 • 41072 просмотра
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн17 декабря, 12:18 • 47253 просмотра
Сводка с фронта: 148 столкновений за сутки, массированные атаки дронами и авиаудары

Киев • УНН

 • 10 просмотра

19 декабря на фронте продолжаются ожесточенные бои, зафиксировано 148 столкновений. Оккупанты совершили более 3400 атак дронами-камикадзе и нанесли 26 авиаударов, 66 из которых были КАБами.

Сводка с фронта: 148 столкновений за сутки, массированные атаки дронами и авиаудары

По состоянию на 22:00 19 декабря на фронте продолжаются ожесточенные бои. Оккупанты совершили более 3400 атак дронами-камикадзе и нанесли 26 авиаударов (66 КАБ). Наибольшая концентрация вражеских сил зафиксирована на двух направлениях Донецкой области. Об этом сообщает Генштаб, пишет УНН.

Подробности

  • Покровское направление: самый горячий участок – 38 атак. Силы обороны отбили штурмы вблизи Мирнограда, Удачного и Родинского. Враг потерял более 100 человек, 26 беспилотников и 3 склада боеприпасов.
    • Константиновское направление: высокая активность агрессора – 19 штурмов в районах Клебан-Быка, Иванополья и Плещеевки.
      • Юг и Восток: оккупанты провели 11 атак на Гуляйпольском направлении и 10 на Александровском. Под авиаударами оказались Гуляйполе и Воздвижевка.
        • Слобожанщина и Купянск: отбито 12 штурмов в районах Волчанска, Песчаного и Петропавловки.

          На Курском направлении украинские воины остановили 6 попыток наступления. На других участках фронта ситуация остается контролируемой, на Ореховском и Приднепровском направлениях вечером было спокойно.

          Генштаб подтвердил поражение РЛС, склада дронов на оккупированных территориях и других объектов врага18.12.25, 14:33 • 2634 просмотра

          Степан Гафтко

          Война в Украине
          Техника
          Воздушная тревога
          Военное положение
          Война в Украине
          Столкновения
          Волчанск
          Курск
          Донецкая область
          Мирноград
          Гуляйполе
          Украина