Зведення з фронту: 148 зіткнень за добу, масовані атаки дронами та авіаудари

$42.340.00
49.590.04
ukenru
15:48 • 11723 перегляди
Кабмін ухвалив переговорні позиції щодо вступу в ЄС за Кластерами 4 і 5
15:34 • 21209 перегляди
Українська делегація сьогодні проведе черговий раунд переговорів з американською та європейською стороною в Маямі
14:53 • 20128 перегляди
Доставка танків M1A1 Abrams з Австралії в Україну: журналісти розповіли ексклюзивні подробиці
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 36679 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
19 грудня, 14:08 • 28881 перегляди
Через атаки рф на Одещину рух на кордоні з Молдовою ускладнений: прикордонники озвучили альтернативні маршрути
19 грудня, 12:39 • 17239 перегляди
Питання не в дефіциті літаків, а пілотів: Зеленський прокоментував потребу в польських МіГ-29
19 грудня, 12:26 • 18166 перегляди
Як Одеса тиждень живе без світла: рятувальники показали фотоVideo
19 грудня, 12:10 • 13778 перегляди
Україна запропонувала Польщі співпрацю у сфері протидії дронам та морської безпеки
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 27839 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
19 грудня, 11:08 • 11576 перегляди
СБУ вперше уразила танкер російського "тіньового флоту" у нейтральних водах Середземного моряVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
1.2м/с
93%
759мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
За мільйонні розтрати "на Буковель, хрестини, алкоголь" отримали підозри троє голів профспілок: Генпрокурор Кравченко виклав записи розмов фігурантівVideo19 грудня, 10:41 • 38734 перегляди
Спонсор ексмера Одеси Гурвіца та друг регіонала Ківалова: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 4Photo19 грудня, 11:05 • 36652 перегляди
Справедливість і відповідальність: комбриг 125-ї бригади корпусу Білецького відправив некомпетентних офіцерів у піхотуVideo19 грудня, 13:22 • 4008 перегляди
Масовані атаки рф на Одещину: влада шукає альтернативні маршрути для транспорту півдня України16:27 • 8728 перегляди
П’ять культових фільмів про Різдво: що подивитись напередодні новорічних святVideo17:00 • 6084 перегляди
Публікації
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 36689 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 27844 перегляди
Спонсор ексмера Одеси Гурвіца та друг регіонала Ківалова: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 4Photo19 грудня, 11:05 • 36680 перегляди
Ідеальний шторм для золота й "хайп" на сріблі у 2025-му: чи варто українцям інвестувати в метали у 2026-му
Ексклюзив
19 грудня, 09:00 • 33003 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
Ексклюзив
18 грудня, 15:30 • 58960 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Фрідріх Мерц
Дональд Туск
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Угорщина
Європа
Реклама
УНН Lite
П’ять культових фільмів про Різдво: що подивитись напередодні новорічних святVideo17:00 • 6122 перегляди
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради18 грудня, 11:44 • 61207 перегляди
20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію ТрампVideo17 грудня, 19:12 • 43008 перегляди
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена СпілбергаVideo17 грудня, 16:22 • 41082 перегляди
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн17 грудня, 12:18 • 47263 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Forbes
Опалення

Зведення з фронту: 148 зіткнень за добу, масовані атаки дронами та авіаудари

Київ • УНН

 • 20 перегляди

19 грудня на фронті тривають запеклі бої, зафіксовано 148 зіткнень. Окупанти здійснили понад 3400 атак дронами-камікадзе та завдали 26 авіаударів, 66 з яких були КАБами.

Зведення з фронту: 148 зіткнень за добу, масовані атаки дронами та авіаудари

Станом на 22:00 19 грудня на фронті тривають запеклі бої. Окупанти здійснили понад 3400 атак дронами-камікадзе та завдали 26 авіаударів (66 КАБ). Найбільша концентрація ворожих сил зафіксована на двох напрямках Донеччини. Про це повідомляє Генштаб, пише УНН.

Деталі

  • Покровський напрямок: найгарячіша ділянка – 38 атак. Сили оборони відбили штурми поблизу Мирнограда, Удачного та Родинського. Ворог втратив понад 100 осіб, 26 безпілотників та 3 склади боєприпасів.
    • Костянтинівський напрямок: висока активність агресора – 19 штурмів у районах Клебан-Бика, Іванопілля та Плещіївки.
      • Південь та Схід: окупанти провели 11 атак на Гуляйпільському напрямку та 10 на Олександрівському. Під авіаударами опинилися Гуляйполе та Воздвижівка.
        • Слобожанщина та Куп’янськ: відбито 12 штурмів у районах Вовчанська, Піщаного та Петропавлівки.

          На Курському напрямку українські воїни зупинили 6 спроб наступу. На інших ділянках фронту ситуація залишається контрольованою, на Оріхівському та Придніпровському напрямках увечері було спокійно.

          Генштаб підтвердив ураження РЛС, складу дронів на окупованих територіях та інших об'єктів ворога18.12.25, 14:33 • 2634 перегляди

          Степан Гафтко

          Війна в Україні
          Техніка
          Повітряна тривога
          Воєнний стан
          Війна в Україні
          Сутички
          Вовчанськ
          Курськ
          Донецька область
          Мирноград
          Гуляйполе
          Україна