Зведення з фронту: 148 зіткнень за добу, масовані атаки дронами та авіаудари
Київ • УНН
19 грудня на фронті тривають запеклі бої, зафіксовано 148 зіткнень. Окупанти здійснили понад 3400 атак дронами-камікадзе та завдали 26 авіаударів, 66 з яких були КАБами.
Станом на 22:00 19 грудня на фронті тривають запеклі бої. Окупанти здійснили понад 3400 атак дронами-камікадзе та завдали 26 авіаударів (66 КАБ). Найбільша концентрація ворожих сил зафіксована на двох напрямках Донеччини. Про це повідомляє Генштаб, пише УНН.
Деталі
- Покровський напрямок: найгарячіша ділянка – 38 атак. Сили оборони відбили штурми поблизу Мирнограда, Удачного та Родинського. Ворог втратив понад 100 осіб, 26 безпілотників та 3 склади боєприпасів.
- Костянтинівський напрямок: висока активність агресора – 19 штурмів у районах Клебан-Бика, Іванопілля та Плещіївки.
- Південь та Схід: окупанти провели 11 атак на Гуляйпільському напрямку та 10 на Олександрівському. Під авіаударами опинилися Гуляйполе та Воздвижівка.
- Слобожанщина та Куп’янськ: відбито 12 штурмів у районах Вовчанська, Піщаного та Петропавлівки.
На Курському напрямку українські воїни зупинили 6 спроб наступу. На інших ділянках фронту ситуація залишається контрольованою, на Оріхівському та Придніпровському напрямках увечері було спокійно.
Генштаб підтвердив ураження РЛС, складу дронів на окупованих територіях та інших об'єктів ворога18.12.25, 14:33 • 2634 перегляди