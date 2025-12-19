В южной части Покровска бои, в Мирнограде единичные случаи инфильтрации врага, которого ликвидируют - группировка "Восток"
Киев • УНН
В Покровске продолжаются бои в южной части города, а в Мирнограде фиксируются единичные случаи инфильтрации врага, которого выявляют и ликвидируют. Украинские подразделения держат оборонительные рубежи и обезвредили 123 оккупанта за сутки на Покровском направлении.
В Покровске продолжаются бои в южной части города, в Мирнограде фиксируются единичные случаи инфильтрации врага в юго-восточные районы, но врага обнаруживают и ликвидируют, говорится в сводке группировки войск "Восток" по состоянию на 10:00 19 декабря, пишет УНН.
Детали
"Украинские подразделения продолжают активные действия в районе Покровско-Мирноградской агломерации. Враг несет значительные потери и вынужден бросать все резервы на Покровск и Мирноград", - говорится в сводке.
Оборона Покровска продолжается, наши войска контролируют северную часть города. Ведутся поисково-штурмовые действия и ликвидация противника в городской застройке. Продолжаются бои в южной части Покровска
"В Мирнограде украинские подразделения держат оборонительные рубежи и ликвидируют противника на подступах к городу. Фиксируются единичные случаи инфильтрации врага в юго-восточные районы, но украинские воины обнаруживают и ликвидируют противника", - сказано в сводке.
Как отмечается, организуются дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград для бесперебойного обеспечения наших подразделений всем необходимым и своевременной эвакуации.
Также на Покровском направлении, как указано, "противник пытается просачиваться малыми штурмовыми группами в районе Никоноровки и Паньковки, однако эти группы обнаруживаются и уничтожаются. Силы обороны держат определенные рубежи".
За сутки на этом направлении было обезврежено 123 оккупанта, из них 101 – безвозвратно. Также украинские воины обезвредили семь БпЛА, три единицы автомобильной техники, три мотоцикла и одну единицу специальной техники. Кроме того, украинские защитники поразили 11 укрытий для личного состава.
