Эксклюзив
09:00 • 11512 просмотра
Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м
Эксклюзив
06:45 • 13881 просмотра
Компенсация военным 50% первого взноса по еОселе: правительство до сих пор не разработало соответствующий порядок
06:31 • 14392 просмотра
Венгрии, Словакии и Чехии не коснется решение Евросоюза о €90 млрд Украине с привлечением бюджета ЕС без активов рф - выводы
19 декабря, 02:37 • 18563 просмотра
ЕС выделяет Украине 90 миллиардов евро помощи на 2026–2027 годы - глава Евросовета
19 декабря, 00:22 • 21701 просмотра
Трамп подписал оборонный бюджет США с помощью Украине - Белый дом
18 декабря, 23:33 • 19182 просмотра
Международная финансовая корпорация развития DFC анонсировала запуск Инвестиционного фонда восстановления США-Украина
18 декабря, 22:09 • 17945 просмотра
Лидеры ЕС не смогли договориться об использовании активов РФ для финансирования Украины
18 декабря, 17:59 • 21363 просмотра
Сэкономит государству миллиарды долларов в послевоенный период: Украина объявила об успешной реструктуризации ВВП варрантов
18 декабря, 17:01 • 30204 просмотра
Атака РФ на Одесскую область: ограничено движение к отдельным пунктам пропуска через границу с МолдовойPhoto
Эксклюзив
18 декабря, 15:30 • 42160 просмотра
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
публикации
Эксклюзивы
В южной части Покровска бои, в Мирнограде единичные случаи инфильтрации врага, которого ликвидируют - группировка "Восток"

Киев • УНН

 • 1194 просмотра

В Покровске продолжаются бои в южной части города, а в Мирнограде фиксируются единичные случаи инфильтрации врага, которого выявляют и ликвидируют. Украинские подразделения держат оборонительные рубежи и обезвредили 123 оккупанта за сутки на Покровском направлении.

В южной части Покровска бои, в Мирнограде единичные случаи инфильтрации врага, которого ликвидируют - группировка "Восток"

В Покровске продолжаются бои в южной части города, в Мирнограде фиксируются единичные случаи инфильтрации врага в юго-восточные районы, но врага обнаруживают и ликвидируют, говорится в сводке группировки войск "Восток" по состоянию на 10:00 19 декабря, пишет УНН.

Детали

"Украинские подразделения продолжают активные действия в районе Покровско-Мирноградской агломерации. Враг несет значительные потери и вынужден бросать все резервы на Покровск и Мирноград", - говорится в сводке.

Оборона Покровска продолжается, наши войска контролируют северную часть города. Ведутся поисково-штурмовые действия и ликвидация противника в городской застройке. Продолжаются бои в южной части Покровска

- сообщили в группировке войск "Восток".

"В Мирнограде украинские подразделения держат оборонительные рубежи и ликвидируют противника на подступах к городу. Фиксируются единичные случаи инфильтрации врага в юго-восточные районы, но украинские воины обнаруживают и ликвидируют противника", - сказано в сводке.

Как отмечается, организуются дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград для бесперебойного обеспечения наших подразделений всем необходимым и своевременной эвакуации.

Также на Покровском направлении, как указано, "противник пытается просачиваться малыми штурмовыми группами в районе Никоноровки и Паньковки, однако эти группы обнаруживаются и уничтожаются. Силы обороны держат определенные рубежи".

За сутки на этом направлении было обезврежено 123 оккупанта, из них 101 – безвозвратно. Также украинские воины обезвредили семь БпЛА, три единицы автомобильной техники, три мотоцикла и одну единицу специальной техники. Кроме того, украинские защитники поразили 11 укрытий для личного состава.

Юлия Шрамко

