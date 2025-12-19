За сутки зафиксировано 193 боевых столкновения, россияне совершили 74 авиаудара - Генштаб

За прошедшие сутки зафиксировано 193 боевых столкновения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Детали

Противник нанес 74 авиационных удара, сбросил 154 управляемые авиабомбы. Кроме этого, совершил 4281 обстрел, в том числе 126 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 5836 дронов-камикадзе.

За минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, три пункта управления и одно артиллерийское средство российских захватчиков.

Также агрессор наносил авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов Александроград Донецкой области; Гавриловка, Христофоровка Днепропетровской области; Лесное, Орехов, Балабино, Малокатериновка Запорожской области.

Ситуация на фронте за прошедшие сутки выглядела так:

На Северно-Слобожанском и курском направлениях украинские защитники отбили четыре атаки россиян. Противник нанес три авиационных удара, сбросил восемь управляемых авиационных бомб и совершил 176 обстрелов, в том числе семь – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили девять атак противника вблизи Старицы, Прилипки, Волчанска и в сторону Охримовки и Долгенького.

На Купянском направлении вчера произошло девять атак захватчиков. Наши защитники отбили штурмовые действия противника в сторону населенных пунктов Куриловка, Песчаное, Петропавловка, Глушковка, Новоплатоновка и Купянск.

На Лиманском направлении враг атаковал 10 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в сторону Красного Става, Ставков, Дробышево и в районах населенных пунктов Новоегоровка и Заречное.

На Славянском направлении Силы обороны отбили три атаки противника в районах Серебрянки и Звановки.

На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении враг совершил 28 атак в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Плещеевка, Щербиновка, Александро-Шультино, Русин Яр и в сторону Константиновки, Иванополья, Степановки и Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 50 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Красный Лиман, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал и в сторону Торецкого, Нового Шахового и Новопавловки.

На Александровском направлении противник вчера совершил 22 атаки в районах населенных пунктов Толстой, Александроград, Степное, Привольное, Вербовое, Красногорское, Злагода, Рыбное и в сторону населенных пунктов Андреевка-Клевцово, Ивановка, Лесное, Новое Запорожье.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили 19 атак россиян в районах Сладкого, Зеленого, Гуляйполя и в сторону Варваровки и Доброполья.

На Ореховском направлении враг трижды тщетно пытался прорвать нашу оборону в сторону Новоандреевки, Приморского и в районе Плавней.

На Приднепровском направлении враг провел две неудачные наступательные действия в сторону Антоновки.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Общие потери российских оккупантов за прошедшие сутки составили 1220 человек. Украинские воины обезвредили один танк, 10 боевых бронированных машин, 18 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, 426 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 111 единиц автомобильной техники оккупантов.

Напомним

Из-за вражеской атаки 19 декабря в Одессе поврежден энергетический объект и жилой дом, один человек пострадал. Жители одного из крупнейших жилых массивов остались без энерго-, водо- и теплоснабжения.