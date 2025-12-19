За сутки зафиксировано 193 боевых столкновения, россияне совершили 74 авиаудара - Генштаб

$42.340.15
49.590.04
ukenru
Эксклюзив
06:45 • 1242 просмотра
Компенсация военным 50% первого взноса по еОселе: правительство до сих пор не разработало соответствующий порядок
02:37 • 9740 просмотра
ЕС выделяет Украине 90 миллиардов евро помощи на 2026–2027 годы - глава Евросовета
19 декабря, 00:22 • 14370 просмотра
Трамп подписал оборонный бюджет США с помощью Украине - Белый Дом
18 декабря, 23:33 • 14535 просмотра
Международная финансовая корпорация развития DFC анонсировала запуск Инвестиционного фонда восстановления США-Украина
18 декабря, 22:09 • 14599 просмотра
Лидеры ЕС не смогли договориться об использовании активов РФ для финансирования Украины
18 декабря, 17:59 • 19136 просмотра
Сэкономит государству миллиарды долларов в послевоенный период: Украина объявила об успешной реструктуризации ВВП варрантов
18 декабря, 17:01 • 26871 просмотра
Атака РФ на Одесскую область: ограничено движение к отдельным пунктам пропуска через границу с МолдовойPhoto
Эксклюзив
18 декабря, 15:30 • 34436 просмотра
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
18 декабря, 14:57 • 23624 просмотра
Зеленский обсудил с премьером Бельгии использование замороженных активов рф
18 декабря, 14:45 • 21434 просмотра
Экипаж украинского вертолета Ми-24 погиб при выполнении боевого задания
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
0м/с
98%
759мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
10-летняя украинка стала самой молодой жертвой теракта во время празднования Хануки в Сиднее18 декабря, 22:41 • 3762 просмотра
Трамп планирует подписать оборонный бюджет США с помощью Украине18 декабря, 22:55 • 10267 просмотра
Оккупационная администрация игнорирует вспышку эпидемии в школах Алчевска - ЦНС19 декабря, 00:57 • 10506 просмотра
Информаторы ФСБ получили длительные сроки за установку "видеоловушек" возле аэродромов на западе Украины01:55 • 6058 просмотра
Изобретательская активность в России достигла 20-летнего минимума после начала войны - ЦПД03:53 • 5782 просмотра
публикации
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
Эксклюзив
18 декабря, 15:30 • 34436 просмотра
25% новых автомобилей, проданных в мире в 2025 году, были электрокарами: вот кто их покупалPhoto18 декабря, 15:04 • 25378 просмотра
Слепая солидарность и смертельные ошибки: как "Дело Odrex" показало, что украинская система здравоохранения нуждается в перезагрузкеPhoto
Эксклюзив
18 декабря, 12:29 • 42746 просмотра
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы18 декабря, 11:44 • 40721 просмотра
Молчание, которое убивает: почему Минздрав должен отреагировать на массовые жалобы пациентов клиники Odrex17 декабря, 15:05 • 66301 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Антониу Кошта
Биньямин Нетаньяху
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Крым
Государственная граница Украины
Эстония
Реклама
УНН Lite
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы18 декабря, 11:44 • 40721 просмотра
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании ТрампVideo17 декабря, 19:12 • 31493 просмотра
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена СпилбергаVideo17 декабря, 16:22 • 30500 просмотра
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн17 декабря, 12:18 • 37184 просмотра
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo17 декабря, 06:16 • 42365 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
ТикТок
Отопление

За сутки зафиксировано 193 боевых столкновения, россияне совершили 74 авиаудара - Генштаб

Киев • УНН

 • 8 просмотра

За прошедшие сутки зафиксировано 193 боевых столкновения, враг нанес 74 авиационных удара и совершил 4281 обстрел. Силы обороны поразили три района сосредоточения личного состава и уничтожили 1220 оккупантов.

За сутки зафиксировано 193 боевых столкновения, россияне совершили 74 авиаудара - Генштаб

За прошедшие сутки зафиксировано 193 боевых столкновения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Детали

Противник нанес 74 авиационных удара, сбросил 154 управляемые авиабомбы. Кроме этого, совершил 4281 обстрел, в том числе 126 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 5836 дронов-камикадзе.

За минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, три пункта управления и одно артиллерийское средство российских захватчиков.

Также агрессор наносил авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов Александроград Донецкой области; Гавриловка, Христофоровка Днепропетровской области; Лесное, Орехов, Балабино, Малокатериновка Запорожской области.

Ситуация на фронте за прошедшие сутки выглядела так:

На Северно-Слобожанском и курском направлениях украинские защитники отбили четыре атаки россиян. Противник нанес три авиационных удара, сбросил восемь управляемых авиационных бомб и совершил 176 обстрелов, в том числе семь – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили девять атак противника вблизи Старицы, Прилипки, Волчанска и в сторону Охримовки и Долгенького.

На Купянском направлении вчера произошло девять атак захватчиков. Наши защитники отбили штурмовые действия противника в сторону населенных пунктов Куриловка, Песчаное, Петропавловка, Глушковка, Новоплатоновка и Купянск.

На Лиманском направлении враг атаковал 10 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в сторону Красного Става, Ставков, Дробышево и в районах населенных пунктов Новоегоровка и Заречное.

На Славянском направлении Силы обороны отбили три атаки противника в районах Серебрянки и Звановки.

На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении враг совершил 28 атак в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Плещеевка, Щербиновка, Александро-Шультино, Русин Яр и в сторону Константиновки, Иванополья, Степановки и Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 50 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Красный Лиман, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал и в сторону Торецкого, Нового Шахового и Новопавловки.

На Александровском направлении противник вчера совершил 22 атаки в районах населенных пунктов Толстой, Александроград, Степное, Привольное, Вербовое, Красногорское, Злагода, Рыбное и в сторону населенных пунктов Андреевка-Клевцово, Ивановка, Лесное, Новое Запорожье.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили 19 атак россиян в районах Сладкого, Зеленого, Гуляйполя и в сторону Варваровки и Доброполья.

На Ореховском направлении враг трижды тщетно пытался прорвать нашу оборону в сторону Новоандреевки, Приморского и в районе Плавней.

На Приднепровском направлении враг провел две неудачные наступательные действия в сторону Антоновки.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Общие потери российских оккупантов за прошедшие сутки составили 1220 человек. Украинские воины обезвредили один танк, 10 боевых бронированных машин, 18 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, 426 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 111 единиц автомобильной техники оккупантов.

Напомним

Из-за вражеской атаки 19 декабря в Одессе поврежден энергетический объект и жилой дом, один человек пострадал. Жители одного из крупнейших жилых массивов остались без энерго-, водо- и теплоснабжения.

Евгений Устименко

Война в Украине
Недвижимость
Техника
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Отопление
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Донецкая область
Днепропетровская область
Запорожская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина
Одесса