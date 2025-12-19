$42.340.00
Ексклюзив
09:00 • 9106 перегляди
Ідеальний шторм для золота й "хайп" на сріблі у 2025-му: чи варто українцям інвестувати в метали у 2026-му
Ексклюзив
06:45 • 12069 перегляди
Компенсація військовим 50% першого внеску по єОселі: уряд досі не розробив відповідний порядок
06:31 • 12841 перегляди
Угорщини, Словаччини і Чехії не торкнеться рішення Євросоюзу про €90 млрд Україні з залученням бюджету ЄС без активів рф - висновки
19 грудня, 02:37 • 17094 перегляди
ЄС виділяє Україні 90 мільярдів євро допомоги на 2026–2027 роки - голова Євроради
19 грудня, 00:22 • 20512 перегляди
Трамп підписав оборонний бюджет США з допомогою Україні - Білий дім
18 грудня, 23:33 • 18590 перегляди
Міжнародна фінансова корпорація розвитку DFC анонсувала запуск Інвестиційного фонду відбудови США-Україна
18 грудня, 22:09 • 17526 перегляди
Лідери ЄС не змогли домовитися про використання активів рф для фінансування України
18 грудня, 17:59 • 21273 перегляди
Зекономить державі мільярди доларів у післявоєнний період: Україна оголосила про успішну реструктуризацію ВВП варантів
18 грудня, 17:01 • 29997 перегляди
Атака рф на Одещину: обмежено рух до окремих пунктів пропуску через кордон з МолдовоюPhoto
Ексклюзив
18 грудня, 15:30 • 40673 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
У південній частині Покровська бої, у Мирнограді поодинокі випадки інфільтрації ворога, якого ліквідовують - угруповання "Схід"

Київ • УНН

 • 968 перегляди

У Покровську тривають бої в південній частині міста, а в Мирнограді фіксуються поодинокі випадки інфільтрації ворога, якого виявляють та ліквідовують. Українські підрозділи тримають оборонні рубежі та знешкодили 123 окупанти за добу на Покровському напрямку.

У південній частині Покровська бої, у Мирнограді поодинокі випадки інфільтрації ворога, якого ліквідовують - угруповання "Схід"

У Покровську тривають бої в південній частині міста, у Мирнограді фіксуються поодинокі випадки інфільтрації ворога в південно-східні райони, але ворога виявляють та ліквідовують, ідеться у зведенні угруповання військ "Схід" станом на 10:00 19 грудня, пише УНН.

Деталі

"Українські підрозділи продовжують активні дії в районі Покровсько-Мирноградської агломерації. Ворог зазнає значних втрат та змушений кидати всі резерви на Покровськ та Мирноград", - ідеться у зведенні.

Оборона Покровська триває, наші війська контролюють північну частину міста. Ведуться пошуково-штурмові дії та ліквідація противника в міській забудові. Тривають бої в південній частині Покровська

- повідомили в угрупованні військ "Схід".

"У Мирнограді українські підрозділи тримають оборонні рубежі та ліквідовують противника на підступах до міста. Фіксуються поодинокі випадки інфільтрації ворога в південно-східні райони, але українські воїни виявляють та ліквідовують противника", - сказано у зведенні.

Як зазначається, організовуються додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда для безперебійного забезпечення наших підрозділів всім необхідним та своєчасної евакуації.

Також на Покровському напрямку, як вказано, "противник намагається просочуватися малими штурмовими групами в районі Никонорівки та Паньківки, проте ці групи виявляються та знищуються. Сили оборони тримають визначені рубежі".

За добу на цьому напрямку було знешкоджено 123 окупанти, із них 101 – безповоротно. Також українські воїни знешкодили сім БпЛА, три одиниці автомобільної техніки, три мотоцикли та одну одиницю спеціальної техніки. Окрім того, українські захисники уразили 11 укриттів для особового складу.

