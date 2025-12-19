У південній частині Покровська бої, у Мирнограді поодинокі випадки інфільтрації ворога, якого ліквідовують - угруповання "Схід"
Київ • УНН
У Покровську тривають бої в південній частині міста, а в Мирнограді фіксуються поодинокі випадки інфільтрації ворога, якого виявляють та ліквідовують. Українські підрозділи тримають оборонні рубежі та знешкодили 123 окупанти за добу на Покровському напрямку.
У Покровську тривають бої в південній частині міста, у Мирнограді фіксуються поодинокі випадки інфільтрації ворога в південно-східні райони, але ворога виявляють та ліквідовують, ідеться у зведенні угруповання військ "Схід" станом на 10:00 19 грудня, пише УНН.
Деталі
"Українські підрозділи продовжують активні дії в районі Покровсько-Мирноградської агломерації. Ворог зазнає значних втрат та змушений кидати всі резерви на Покровськ та Мирноград", - ідеться у зведенні.
Оборона Покровська триває, наші війська контролюють північну частину міста. Ведуться пошуково-штурмові дії та ліквідація противника в міській забудові. Тривають бої в південній частині Покровська
"У Мирнограді українські підрозділи тримають оборонні рубежі та ліквідовують противника на підступах до міста. Фіксуються поодинокі випадки інфільтрації ворога в південно-східні райони, але українські воїни виявляють та ліквідовують противника", - сказано у зведенні.
Як зазначається, організовуються додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда для безперебійного забезпечення наших підрозділів всім необхідним та своєчасної евакуації.
Також на Покровському напрямку, як вказано, "противник намагається просочуватися малими штурмовими групами в районі Никонорівки та Паньківки, проте ці групи виявляються та знищуються. Сили оборони тримають визначені рубежі".
За добу на цьому напрямку було знешкоджено 123 окупанти, із них 101 – безповоротно. Також українські воїни знешкодили сім БпЛА, три одиниці автомобільної техніки, три мотоцикли та одну одиницю спеціальної техніки. Окрім того, українські захисники уразили 11 укриттів для особового складу.
