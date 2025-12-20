российская армия потеряла 1090 военных за сутки: новые данные Генштаба
Киев • УНН
19 декабря российская армия потеряла по меньшей мере 1090 военных, 37 артиллерийских систем и 1 боевую бронированную машину. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.12.25 составили около 1 195 610 человек.
За прошедшие сутки, 19 декабря, российская армия потеряла еще по меньшей мере 1090 военнослужащих. Также украинские защитники уничтожили 37 артиллерийских систем и 1 боевую бронированную машину. Об этом информирует УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.12.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около 1 195 610 (+1 090) человек;
- танков – 11 433 (+0) ед;
- боевых бронированных машин – 23 769 (+1) ед;
- артиллерийских систем – 35 287 (+37) ед;
- РСЗО – 1 575 (+1) ед;
- средства ПВО – 1 263 (+0) ед;
- самолетов – 432 (+0) ед;
- вертолетов – 347 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 92 488 (+346) ед;
- крылатые ракеты – 4 073 (+0) ед;
- корабли / катера – 28 (+0) ед;
- подводные лодки – 2 (+0) ед;
- автомобильная техника и автоцистерны – 70 721 (+130) ед;
- специальная техника – 4 028 (+1) ед.
В Генштабе добавили, что данные уточняются.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию на фронте, назвав ее "сложной" из-за увеличения количества российских войск. Он отметил, что Купянск, который он недавно посетил, остается под контролем ВСУ, несмотря на давление врага и проблемы с поставками ракет.
путин до сих пор стремится захватить всю Украину и вернуть под контроль часть Европы - Reuters20.12.25, 05:40 • 968 просмотров