російська армія втратила 1090 військових за добу: нові дані Генштабу

Протягом минулої доби, 19 грудня, російська армія втратила ще щонайменше 1090 військових. Також українські захисники знищили 37 артилерійських систем і 1 бойову броньовану машину. Про це інформує УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.12.25 орієнтовно склали:

особового складу – близько 1 195 610 (+1 090) осіб;

танків – 11 433 (+0) од;

бойових броньованих машин – 23 769 (+1) од;

артилерійських систем – 35 287 (+37) од;

РСЗВ – 1 575 (+1) од;

засоби ППО – 1 263 (+0) од;

літаків – 432 (+0) од;

гелікоптерів – 347 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 92 488 (+346) од;

крилаті ракети – 4 073 (+0) од;

кораблі / катери – 28 (+0) од;

підводні човни – 2 (+0) од;

автомобільна техніка та автоцистерни – 70 721 (+130) од;

спеціальна техніка – 4 028 (+1) од.

В Генштабі додали, що дані уточнюються.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію на фронті, назвавши її "складною" через збільшення кількості російських військ. Він зазначив, що Куп'янськ, який він нещодавно відвідав, залишається під контролем ЗСУ, попри тиск ворога та проблеми з постачанням ракет.

путін досі прагне захопити всю Україну та повернути під контроль частину Європи - Reuters