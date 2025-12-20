$42.340.00
Зеленський: Японія надасть Україні додаткову фінансову підтримку на 6 мільярдів доларів
23:26 • 21244 перегляди
"росіян стає все більше, стає все важче" - Зеленський розкрив деталі поїздки до Куп'янська
19 грудня, 22:10 • 15353 перегляди
У США завершилася зустріч України з американськими та європейськими партнерами - Умєров
19 грудня, 15:48 • 22495 перегляди
Кабмін ухвалив переговорні позиції щодо вступу в ЄС за Кластерами 4 і 5
19 грудня, 15:34 • 33105 перегляди
Українська делегація сьогодні проведе черговий раунд переговорів з американською та європейською стороною в Маямі
19 грудня, 14:53 • 26996 перегляди
Доставка танків M1A1 Abrams з Австралії в Україну: журналісти розповіли ексклюзивні подробиці
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 51351 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за półтора року не зміг ухвалити порядок отримання
19 грудня, 14:08 • 36845 перегляди
Через атаки рф на Одещину рух на кордоні з Молдовою ускладнений: прикордонники озвучили альтернативні маршрути
19 грудня, 12:39 • 19555 перегляди
Питання не в дефіциті літаків, а пілотів: Зеленський прокоментував потребу в польських МіГ-29
19 грудня, 12:26 • 19742 перегляди
Як Одеса тиждень живе без світла: рятувальники показали фотоVideo
російська армія втратила 1090 військових за добу: нові дані Генштабу

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 26 перегляди

19 грудня російська армія втратила щонайменше 1090 військових, 37 артилерійських систем та 1 бойову броньовану машину. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.12.25 склали близько 1 195 610 осіб.

російська армія втратила 1090 військових за добу: нові дані Генштабу

Протягом минулої доби, 19 грудня, російська армія втратила ще щонайменше 1090 військових. Також українські захисники знищили 37 артилерійських систем і 1 бойову броньовану машину. Про це інформує УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.12.25 орієнтовно склали: 

  • особового складу – близько 1 195 610 (+1 090) осіб;
    • танків – 11 433 (+0) од;
      • бойових броньованих машин – 23 769 (+1) од;
        • артилерійських систем – 35 287 (+37) од;
          • РСЗВ – 1 575 (+1) од;
            • засоби ППО – 1 263 (+0) од;
              • літаків – 432 (+0) од;
                • гелікоптерів – 347 (+0) од;
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 92 488 (+346) од;
                    • крилаті ракети – 4 073 (+0) од;
                      • кораблі / катери – 28 (+0) од;
                        • підводні човни – 2 (+0) од;
                          • автомобільна техніка та автоцистерни – 70 721 (+130) од;
                            • спеціальна техніка – 4 028 (+1) од.

                              В Генштабі додали, що дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              Президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію на фронті, назвавши її "складною" через збільшення кількості російських військ. Він зазначив, що Куп'янськ, який він нещодавно відвідав, залишається під контролем ЗСУ, попри тиск ворога та проблеми з постачанням ракет.

                              Віта Зеленецька

                              Війна в Україні
                              Техніка
                              Воєнний стан
                              Війна в Україні
                              Сутички
                              Генеральний штаб Збройних сил України
                              Володимир Зеленський
                              Україна
                              Куп'янськ