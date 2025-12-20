россияне атаковали Украину тремя баллистическими ракетами и 51 БПЛА: есть попадания в 15 локациях
Киев • УНН
В ночь на 20 декабря россияне атаковали Украину тремя баллистическими ракетами Искандер-М и 51 ударным БПЛА. Силы ПВО сбили 31 вражеский БПЛА, зафиксированы попадания баллистических ракет и 20 ударных БПЛА на 15 локациях.
В ночь на 20 декабря россияне атаковали Украину тремя баллистическими ракетами Искандер-М, а также 51 ударным БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов, около 30 из них - "шахеды". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Детали
Противник запускал ракеты и дроны из временно оккупированного Крыма, а также из российских населенных пунктов орел, курск, миллерово, приморско-ахтарск, шаталово.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Противовоздушной обороной сбит или подавлен 31 вражеский БПЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.
В то же время зафиксированы попадания баллистических ракет и 20 ударных БПЛА на 15 локациях.
Напомним
За прошедшие сутки 19 декабря на фронте зафиксировано 165 боевых столкновений. Враг нанес три ракетных и 55 авиационных ударов, сбросил 150 управляемых авиационных бомб.
Также Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщал, что Силы обороны поразили российский военный корабль проекта 22460 "Охотник" в Каспийском море. Кроме того, была поражена буровая платформа компании "Лукойл" и радиолокационная система РСП-6М2 в оккупированном Крыму.