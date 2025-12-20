$42.340.00
Сили оборони уразили російський корабель "Охотнік" та платформу "Лукойлу" в Каспійському морі
20 грудня, 00:12 • 12648 перегляди
Зеленський: Японія надасть Україні додаткову фінансову підтримку на 6 мільярдів доларів
19 грудня, 23:26 • 26761 перегляди
"росіян стає все більше, стає все важче" - Зеленський розкрив деталі поїздки до Куп'янська
19 грудня, 22:10 • 19929 перегляди
У США завершилася зустріч України з американськими та європейськими партнерами - Умєров
19 грудня, 15:48 • 26837 перегляди
Кабмін ухвалив переговорні позиції щодо вступу в ЄС за Кластерами 4 і 5
19 грудня, 15:34 • 36705 перегляди
Українська делегація сьогодні проведе черговий раунд переговорів з американською та європейською стороною в Маямі
19 грудня, 14:53 • 28835 перегляди
Доставка танків M1A1 Abrams з Австралії в Україну: журналісти розповіли ексклюзивні подробиці
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 56574 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
19 грудня, 14:08 • 40142 перегляди
Через атаки рф на Одещину рух на кордоні з Молдовою ускладнений: прикордонники озвучили альтернативні маршрути
19 грудня, 12:39 • 20258 перегляди
Питання не в дефіциті літаків, а пілотів: Зеленський прокоментував потребу в польських МіГ-29
росіяни атакували Україну трьома балістичними ракетами та 51 БПЛА: є влучання у 15 локаціях

Київ • УНН

 • 62 перегляди

У ніч на 20 грудня росіяни атакували Україну трьома балістичними ракетами Іскандер-М та 51 ударним БПЛА. Сили ППО збили 31 ворожий БПЛА, зафіксовано влучання балістичних ракет та 20 ударних БПЛА на 15 локаціях.

У ніч на 20 грудня росіяни атакували Україну трьома балістичними ракетами Іскандер-М, а також 51 ударними БПЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів, близько 30 із них - "шахеди". Про це повідомляє УНН з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Деталі

Противник запускав ракети і дрони з тимчасово окупованого Криму, а також з російських населених пунктів орел, курськ, міллєрово, приморсько-ахтарськ, шаталове.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Протиповітряною обороною збито чи подавлено 31 ворожий БПЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Водночас зафіксовано влучання балістичних ракет та 20 ударних БПЛА на 15 локаціях.

Нагадаємо

Минулої доби 19 грудня на фронті зафіксовано 165 бойових зіткнень. Ворог завдав трьох ракетних та 55 авіаційних ударів, скинув 150 керованих авіаційних бомб.

Також Генеральний штаб Збройних сил України повідомляв, що Сили оборони уразили російський військовий корабель проєкту 22460 "Охотнік" у Каспійському морі. Крім того, було уражено бурову платформу компанії "Лукойл" та радіолокаційну систему РСП-6М2 в окупованому Криму.

Євген Устименко

