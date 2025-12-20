росіяни атакували Україну трьома балістичними ракетами та 51 БПЛА: є влучання у 15 локаціях

У ніч на 20 грудня росіяни атакували Україну трьома балістичними ракетами Іскандер-М, а також 51 ударними БПЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів, близько 30 із них - "шахеди". Про це повідомляє УНН з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Деталі

Противник запускав ракети і дрони з тимчасово окупованого Криму, а також з російських населених пунктів орел, курськ, міллєрово, приморсько-ахтарськ, шаталове.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Протиповітряною обороною збито чи подавлено 31 ворожий БПЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Водночас зафіксовано влучання балістичних ракет та 20 ударних БПЛА на 15 локаціях.

Нагадаємо

Минулої доби 19 грудня на фронті зафіксовано 165 бойових зіткнень. Ворог завдав трьох ракетних та 55 авіаційних ударів, скинув 150 керованих авіаційних бомб.

Також Генеральний штаб Збройних сил України повідомляв, що Сили оборони уразили російський військовий корабель проєкту 22460 "Охотнік" у Каспійському морі. Крім того, було уражено бурову платформу компанії "Лукойл" та радіолокаційну систему РСП-6М2 в окупованому Криму.