Танки, ЗРК "Оса", ББМ: Силы обороны уничтожили ряд бронированной техники возле Покровска
Киев • УНН
Силы обороны провели спецоперацию возле Покровска, уничтожив танки, ЗРК "Оса" и боевые бронированные машины. Противник планировал использовать эту технику для штурмовых действий на Покровском направлении.
Силы обороны провели спецоперацию по уничтожению массового скопления вражеской бронированной техники возле Покровска. В частности, были уничтожены танки, зенитно-ракетный комплекс "Оса", а также боевые бронированные машины. Об этом сообщает 7 корпус Десантно-штурмовых войск, передает УНН.
Детали
Силы обороны провели спецоперацию по уничтожению массового скопления вражеской бронированной техники возле Покровска. Технику врага обнаружили благодаря получению данных от разведки 7 корпуса ШР ДШВ и аэроразведки 414 ОБрБпС "Птицы Мадяра" во взаимодействии с Группировкой войск Десантно-штурмовых войск и единым координационным центром беспилотных систем 425 ОШП "Скала
По имеющейся информации, противник планировал использовать эту технику в штурмовых действиях на Покровском направлении. Для срыва наступательного потенциала России Силы обороны спланировали и успешно реализовали специальную операцию по уничтожению обнаруженной техники.
По результатам нанесения огневого поражения, ударные борта ОЗСП "Lasar’s Group" Национальной гвардии Украины уничтожили:
- зенитно-ракетный
комплекс 9К33 "Оса" (SA-8) – 1 ед;
- танк – 2 ед;
- боевая бронированная
машина – 1 ед;
- военный
автотранспорт с боекомплектом – 1 ед.
Также борта "Lasar’s Group" поразили:
- танк – 5 ед;
- боевая бронированная
машина – 6 ед;
- военный
автотранспорт – 2 ед;
- легкий автотранспорт
– 4 ед.
Напомним
Дальнобойные дроны Центра специальных операций "Альфа" Службы безопасности Украины поразили два российских самолета Су-27, один из которых находился на рулежной дорожке с полным боекомплектом и был готов к боевому вылету, на военном аэродроме Бельбек во временно оккупированном Крыму.