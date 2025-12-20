Танки, ЗРК "Оса", ББМ: Силы обороны уничтожили ряд бронированной техники возле Покровска

$42.340.00
49.590.00
ukenru
09:25 • 2272 просмотра
Дальнобойные дроны СБУ уничтожили два российских Су-27 на аэродроме Бельбек в КрымуPhoto
08:51 • 4138 просмотра
Отключение света 20 декабря: россияне обесточили потребителей в четырех областях Украины
07:13 • 7206 просмотра
Силы обороны поразили российский корабль "Охотник" и платформу "Лукойла" в Каспийском море
20 декабря, 00:12 • 18751 просмотра
Зеленский: Япония предоставит Украине дополнительную финансовую поддержку на 6 миллиардов долларов
19 декабря, 23:26 • 33260 просмотра
"россиян становится все больше, становится все труднее" - Зеленский раскрыл детали поездки в Купянск
19 декабря, 22:10 • 25270 просмотра
В США завершилась встреча Украины с американскими и европейскими партнерами - Умеров
19 декабря, 15:48 • 31170 просмотра
Кабмин утвердил переговорные позиции по вступлению в ЕС по Кластерам 4 и 5
19 декабря, 15:34 • 39912 просмотра
Украинская делегация сегодня проведет очередной раунд переговоров с американской и европейской стороной в Майами
19 декабря, 14:53 • 31050 просмотра
Доставка танков M1A1 Abrams из Австралии в Украину: журналисты рассказали эксклюзивные подробности
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 61666 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
2м/с
94%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Энергосистема Украины в худшем состоянии с сентября 2024 года - МАГАТЭ20 декабря, 00:26 • 9852 просмотра
Президент Польши подарил Зеленскому двухтомник "Документы Волынского преступления"20 декабря, 00:53 • 15078 просмотра
Трамп назвал операцию "Удар Ястреба" в Сирии ответом на гибель военных СШАPhoto20 декабря, 01:09 • 22783 просмотра
Задержан агент РФ, пытавшийся установить видеоловушки на автотрассах Днепра для слежки за ВСУ20 декабря, 02:33 • 10306 просмотра
Спецпосланник Путина отправился в США для переговоров по Украине05:57 • 8500 просмотра
публикации
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 61666 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 40767 просмотра
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4Photo19 декабря, 11:05 • 49291 просмотра
Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м
Эксклюзив
19 декабря, 09:00 • 43683 просмотра
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
Эксклюзив
18 декабря, 15:30 • 68911 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Кароль Навроцкий
Рустем Умеров
Пит Хегсетх
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Крым
Германия
Реклама
УНН Lite
Пять культовых фильмов о Рождестве: что посмотреть в преддверии новогодних праздниковVideo19 декабря, 17:00 • 19269 просмотра
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы18 декабря, 11:44 • 66542 просмотра
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании ТрампVideo17 декабря, 19:12 • 47964 просмотра
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена СпилбергаVideo17 декабря, 16:22 • 45690 просмотра
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн17 декабря, 12:18 • 51758 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Сухой Су-27
Ракетная система С-400
Ракетный комплекс "Панцирь"

Танки, ЗРК "Оса", ББМ: Силы обороны уничтожили ряд бронированной техники возле Покровска

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Силы обороны провели спецоперацию возле Покровска, уничтожив танки, ЗРК "Оса" и боевые бронированные машины. Противник планировал использовать эту технику для штурмовых действий на Покровском направлении.

Танки, ЗРК "Оса", ББМ: Силы обороны уничтожили ряд бронированной техники возле Покровска

Силы обороны провели спецоперацию по уничтожению массового скопления вражеской бронированной техники возле Покровска. В частности, были уничтожены танки, зенитно-ракетный комплекс "Оса", а также боевые бронированные машины. Об этом сообщает 7 корпус Десантно-штурмовых войск, передает УНН.

Детали

Силы обороны провели спецоперацию по уничтожению массового скопления вражеской бронированной техники возле Покровска. Технику врага обнаружили благодаря получению данных от разведки 7 корпуса ШР ДШВ и аэроразведки 414 ОБрБпС "Птицы Мадяра" во взаимодействии с Группировкой войск Десантно-штурмовых войск и единым координационным центром беспилотных систем 425 ОШП "Скала

- говорится в сообщении.

По имеющейся информации, противник планировал использовать эту технику в штурмовых действиях на Покровском направлении. Для срыва наступательного потенциала России Силы обороны спланировали и успешно реализовали специальную операцию по уничтожению обнаруженной техники.

По результатам нанесения огневого поражения, ударные борта ОЗСП "Lasar’s Group" Национальной гвардии Украины уничтожили:

  • зенитно-ракетный комплекс 9К33 "Оса" (SA-8) – 1 ед;
    • танк – 2 ед;
      • боевая бронированная машина – 1 ед;
        • военный автотранспорт с боекомплектом – 1 ед.

          Также борта "Lasar’s Group" поразили:

          • танк – 5 ед;
            • боевая бронированная машина – 6 ед;
              • военный автотранспорт – 2 ед;
                • легкий автотранспорт – 4 ед.

                  Напомним

                  Дальнобойные дроны Центра специальных операций "Альфа" Службы безопасности Украины поразили два российских самолета Су-27, один из которых находился на рулежной дорожке с полным боекомплектом и был готов к боевому вылету, на военном аэродроме Бельбек во временно оккупированном Крыму.

                  Павел Башинский

                  Война в Украине
                  Техника
                  Военное положение
                  Война в Украине
                  Столкновения
                  Покровск
                  Сухой Су-27
                  Национальная гвардия Украины
                  Служба безопасности Украины
                  Крым