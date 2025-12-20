Танки, ЗРК “Оса”, ББМ: Сили оборони знищили низку броньованої техніки біля Покровська
Київ • УНН
Сили оборони провели спецоперацію зі знищення масового скупчення ворожої броньованої техніки біля Покровська. Зокрема, було знищено танки, зенітно-ракетний комплекс "Оса", а також бойові-броньовані машини. Про це повідомляє 7 корпус Десантно-штурмових військ, передає УНН.
Деталі
Сили оборони провели спецоперацію зі знищення масового скупчення ворожої броньованої техніки біля Покровська. Техніку ворога виявили завдяки отримання даних від розвідки 7 корпусу ШР ДШВ та аеророзвідки 414 ОБрБпС "Птахи Мадяра" у взаємодії з Угрупованням військ Десантно-штурмових військ та єдиним координаційним центром безпілотних систем 425 ОШП "Скеля
За наявною інформацією, противник планував використати цю техніку в штурмових діях на Покровському напрямку. Для зриву наступального потенціалу росії Сили оборони спланували та успішно реалізували спеціальну операцію зі знищення виявленої техніки.
За результатами нанесення вогневого ураження, ударні борти ОЗСП "Lasar’s Group" Національної гвардії України знищили:
- зенітно-ракетний
комплекс 9К33 "Оса" (SA-8) – 1 од;
- танк – 2 од;
- бойова броньована
машина – 1 од;
- військовий
автотранспорт з боєкомплектом – 1 од.
Також борти "Lasar’s Group" уразили:
- танк – 5 од;
- бойова броньована
машина – 6 од;
- військовий
автотранспорт – 2 од;
- легкий автотранспорт
– 4 од.
