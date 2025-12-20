Танки, ЗРК “Оса”, ББМ: Сили оборони знищили низку броньованої техніки біля Покровська

$42.340.00
09:25 • 2540 перегляди
Далекобійні дрони СБУ знищили два російські Су-27 на аеродромі Бельбек у КримуPhoto
08:51 • 4704 перегляди
Відключення світла 20 грудня: росіяни знеструмили споживачів у чотирьох областях України
07:13 • 7684 перегляди
Сили оборони уразили російський корабель "Охотнік" та платформу "Лукойлу" в Каспійському морі
20 грудня, 00:12 • 19003 перегляди
Зеленський: Японія надасть Україні додаткову фінансову підтримку на 6 мільярдів доларів
19 грудня, 23:26 • 33489 перегляди
"росіян стає все більше, стає все важче" - Зеленський розкрив деталі поїздки до Куп'янська
19 грудня, 22:10 • 25413 перегляди
У США завершилася зустріч України з американськими та європейськими партнерами - Умєров
19 грудня, 15:48 • 31308 перегляди
Кабмін ухвалив переговорні позиції щодо вступу в ЄС за Кластерами 4 і 5
19 грудня, 15:34 • 39974 перегляди
Українська делегація сьогодні проведе черговий раунд переговорів з американською та європейською стороною в Маямі
19 грудня, 14:53 • 31087 перегляди
Доставка танків M1A1 Abrams з Австралії в Україну: журналісти розповіли ексклюзивні подробиці
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 61867 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Енергосистема України в найгіршому стані з вересня 2024 року - МАГАТЕ20 грудня, 00:26 • 10126 перегляди
Президент Польщі подарував Зеленському двотомник "Документи Волинського злочину" 20 грудня, 00:53 • 15276 перегляди
Трамп назвав операцію "Удар Яструба" в Сирії відповіддю на загибель військових СШАPhoto20 грудня, 01:09 • 22984 перегляди
Затримано агента рф, який намагався встановити відеопастки на автотрасах Дніпра для стеження за ЗСУ20 грудня, 02:33 • 10502 перегляди
Спецпосланець путіна вирушив до США для переговорів щодо України05:57 • 8874 перегляди
Публікації
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 61870 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 40892 перегляди
Спонсор ексмера Одеси Гурвіца та друг регіонала Ківалова: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 4Photo19 грудня, 11:05 • 49420 перегляди
Ідеальний шторм для золота й "хайп" на сріблі у 2025-му: чи варто українцям інвестувати в метали у 2026-му
Ексклюзив
19 грудня, 09:00 • 43800 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
Ексклюзив
18 грудня, 15:30 • 69020 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кароль Навроцький
Рустем Умєров
Піт Гегсет
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Крим
Німеччина
УНН Lite
П’ять культових фільмів про Різдво: що подивитись напередодні новорічних святVideo19 грудня, 17:00 • 19333 перегляди
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради18 грудня, 11:44 • 66611 перегляди
20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію ТрампVideo17 грудня, 19:12 • 48021 перегляди
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена СпілбергаVideo17 грудня, 16:22 • 45744 перегляди
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн17 грудня, 12:18 • 51811 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Financial Times
Су-27
Ракетна система С-400

Танки, ЗРК “Оса”, ББМ: Сили оборони знищили низку броньованої техніки біля Покровська

Київ • УНН

 • 142 перегляди

Сили оборони провели спецоперацію біля Покровська, знищивши танки, ЗРК "Оса" та бойові броньовані машини. Противник планував використати цю техніку для штурмових дій на Покровському напрямку.

Танки, ЗРК “Оса”, ББМ: Сили оборони знищили низку броньованої техніки біля Покровська

Сили оборони провели спецоперацію зі знищення масового скупчення ворожої броньованої техніки біля Покровська. Зокрема, було знищено танки, зенітно-ракетний комплекс "Оса", а також бойові-броньовані машини. Про це повідомляє 7 корпус Десантно-штурмових військ, передає УНН.

Деталі

Сили оборони провели спецоперацію зі знищення масового скупчення ворожої броньованої техніки біля Покровська. Техніку ворога виявили завдяки отримання даних від розвідки 7 корпусу ШР ДШВ та аеророзвідки 414 ОБрБпС "Птахи Мадяра" у взаємодії з Угрупованням військ Десантно-штурмових військ та єдиним координаційним центром безпілотних систем 425 ОШП "Скеля

- йдеться у повідомленні.

За наявною інформацією, противник планував використати цю техніку в штурмових діях на Покровському напрямку. Для зриву наступального потенціалу росії Сили оборони спланували та успішно реалізували спеціальну операцію зі знищення виявленої техніки.

За результатами нанесення вогневого ураження, ударні борти ОЗСП "Lasar’s Group" Національної гвардії України знищили:

  • зенітно-ракетний комплекс 9К33 "Оса" (SA-8) – 1 од;
    • танк – 2 од;
      • бойова броньована машина – 1 од;
        • військовий автотранспорт з боєкомплектом – 1 од.

          Також борти "Lasar’s Group" уразили:

          • танк – 5 од;
            • бойова броньована машина – 6 од;
              • військовий автотранспорт – 2 од;
                • легкий автотранспорт – 4 од.

                  Нагадаємо

                  Далекобійні дрони Центру спеціальних операцій "Альфа" Служби безпеки України вразили два російські літаки Су-27, один з яких перебував на руліжній доріжці з повним боєкомплектом і був готовий до бойового вильоту, на військовому аеродромі Бельбек у тимчасово окупованому Криму.

                  Павло Башинський

