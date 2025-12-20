$42.340.00
Украина и Португалия заключили партнерство по производству морских дронов

Киев

 • 542 просмотра

Украина и Португалия подписали заявление о партнерстве по производству морских дронов. Португалия также поддержала финансовую гарантию безопасности для Украины на 90 миллиардов евро.

Украина и Португалия заключили партнерство по производству морских дронов

Украина и Португалия подписали заявление о партнерстве для производства морских дронов, сообщил Президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров в Киеве с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру в субботу, пишет УНН.

Сегодня есть совместное заявление Украины и Португалии об установлении партнерства для производства морских дронов. Подписали его вместе с Премьер-министром Португалии, который сегодня с первым визитом в Украине

- написал Зеленский в соцсетях.

Президент назвал это направление одним из самых перспективных в оборонной работе сейчас. "Важно, чтобы были результаты. И во всех частях нашей Европы должно быть достаточно силы, чтобы противодействовать любым угрозам, и современные дроны – это реальный инструмент защиты", - подчеркнул Зеленский.

Он также выразил благодарность Португалии за вклад в программу PURL, которая позволяет нам покупать американское оружие. Португалия также поддержала совместное европейское решение по финансовой гарантии безопасности для Украины на ближайшие годы, и это 90 миллиардов евро для Украины – очень ощутимо, указал Президент.

"Спасибо Луишу Монтенегру за этот визит. Спасибо Португалии за уважение и поддержку для украинской общины. И отдельно хочу отметить вклад в восстановление нашей образовательной инфраструктуры - украинских школ в Чернигове и Черкассах. Спасибо, Португалия", - подытожил Глава государства.

Юлия Шрамко

