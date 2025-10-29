Украина и Португалия расширяют оборонное сотрудничество на 50 миллионов долларов - Шмыгаль

$42.080.01
48.980.00
ukenru
18:25 • 3818 просмотра
В Украине молодежь в возрасте 18–25 лет сможет получить до 200 тыс. грн на старт бизнеса
16:51 • 11392 просмотра
Суд отправил экс-главу Укрэнерго Кудрицкого под стражу на два месяца
Эксклюзив
14:53 • 17443 просмотра
В Ирпене кот погиб после предполагаемого выстрела: полиция расследует инцидент
Эксклюзив
29 октября, 12:54 • 47435 просмотра
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
29 октября, 12:21 • 32859 просмотра
Незаконная деятельность игорных заведений: с начала этого года в суд направлено столько же дел, сколько за весь 2024 год
29 октября, 11:54 • 53279 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto
29 октября, 09:51 • 29197 просмотра
Враг не находится в Мирнограде - группировка войск "Восток"
Эксклюзив
29 октября, 07:00 • 77814 просмотра
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
29 октября, 06:50 • 48781 просмотра
"Это не о халатности, а о преступной халатности": Генпрокурор Кравченко подтвердил подозрение ТрухановуVideo
28 октября, 20:10 • 47600 просмотра
Труханову сообщено о подозрении - источник
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярные новости
Бюджетные и вкусные: пять рецептов обедов до 100 грн для экономных хозяекPhoto29 октября, 11:14 • 43362 просмотра
Япония не планирует прекращать импорт российской нефти и газа, несмотря на призывы Трампа29 октября, 11:19 • 12733 просмотра
Джейми Ли Кертис раскрыла, как "случайно" попала в актерскую профессию29 октября, 13:18 • 18404 просмотра
Посланник путина заявил, что война в Украине завершится в течение года после контактов с командой Трампа – Reuters14:19 • 17205 просмотра
Селена Гомес и Бенни Бланко отметили месяц брака: как прошел отдых звезд в Калифорнии15:50 • 7040 просмотра
публикации
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
29 октября, 12:54 • 47448 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto29 октября, 11:54 • 53287 просмотра
Бюджетные и вкусные: пять рецептов обедов до 100 грн для экономных хозяекPhoto29 октября, 11:14 • 43420 просмотра
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
Эксклюзив
29 октября, 07:00 • 77817 просмотра
Бизнес на крови: как "Украинские вертолеты" зарабатывали на вертолетах, которых не хватало фронту29 октября, 06:30 • 88669 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Владимир Кудрицкий
Андрей Сибига
Биньямин Нетаньяху
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Франция
Китай
Куба
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес и Бенни Бланко отметили месяц брака: как прошел отдых звезд в Калифорнии15:50 • 7102 просмотра
Джейми Ли Кертис раскрыла, как "случайно" попала в актерскую профессию29 октября, 13:18 • 18460 просмотра
Меган Маркл и принц Гарри наслаждались свиданием, посетив игру Мировой серии-2025 в Лос-АнджелесеPhotoVideo29 октября, 08:05 • 50125 просмотра
The Weeknd приобрел поместье во Флориде за $50 миллионов, установив рекордPhoto29 октября, 06:46 • 55398 просмотра
Поп-звезда Дуа Липа возглавила рейтинг самых богатых звезд до 30 лет в Британии и ИрландииPhoto28 октября, 18:29 • 36694 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Хранитель
Дипломатка
Золото

Украина и Португалия расширяют оборонное сотрудничество на 50 миллионов долларов - Шмыгаль

Киев • УНН

 • 582 просмотра

Денис Шмыгаль обсудил с португальским коллегой Нуну Мело оборонное сотрудничество. Португалия внесет 50 млн долларов в закупку американского оружия для Украины.

Украина и Португалия расширяют оборонное сотрудничество на 50 миллионов долларов - Шмыгаль

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль провел переговоры с португальским коллегой Нуну Мело, согласовав ключевые вопросы оборонного сотрудничества и потребности украинской армии. Об этом Шмыгаль сообщил в Телеграм, пишет УНН.

Подробности

Провел разговор с Министром национальной обороны Португалии Нуну Мело. Скоординировали основные вопросы нашего оборонного сотрудничества и приоритетные потребности украинской армии. Поблагодарил за активное участие Португалии в заседаниях Контактной группы в формате "Рамштайн" и вклад в международный фонд закупки вооружения для Украины (IFU) в размере 12 млн долларов 

– заявил Шмыгаль.

По словам министра, стороны обсудили участие Португалии в инициативе по закупке американского оружия для Украины (PURL), в частности вклад в 50 млн долларов США и возможности его дальнейшего расширения. Он также подчеркнул перспективы реализации совместных проектов в рамках программы SAFE, что откроет новые пути сотрудничества между оборонно-промышленными комплексами обеих стран.

Зеленский анонсировал запуск программы контролируемого экспорта оружия в следующем месяце28.10.25, 17:47 • 2158 просмотров

Обсудили усиление противовоздушной обороны Украины. Мы также заинтересованы в расширении сотрудничества в сферах беспилотных систем, тактической связи, киберзащиты и морских технологий 

– добавил Шмыгаль.

Эти договоренности должны усилить оборонный потенциал Украины и углубить партнерство с Португалией в критических секторах безопасности.

Министр обороны Шмыгаль встретился с хорватским коллегой: договорились о совместном производстве вооружения27.10.25, 17:57 • 4421 просмотр

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Техника
Кабинет Министров Украины
Социальная сеть
Военное положение
Война в Украине
Португалия
Соединённые Штаты
Украина
Денис Шмыгаль