Украина и Португалия расширяют оборонное сотрудничество на 50 миллионов долларов - Шмыгаль

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль провел переговоры с португальским коллегой Нуну Мело, согласовав ключевые вопросы оборонного сотрудничества и потребности украинской армии. Об этом Шмыгаль сообщил в Телеграм, пишет УНН.

Подробности

Провел разговор с Министром национальной обороны Португалии Нуну Мело. Скоординировали основные вопросы нашего оборонного сотрудничества и приоритетные потребности украинской армии. Поблагодарил за активное участие Португалии в заседаниях Контактной группы в формате "Рамштайн" и вклад в международный фонд закупки вооружения для Украины (IFU) в размере 12 млн долларов – заявил Шмыгаль.

По словам министра, стороны обсудили участие Португалии в инициативе по закупке американского оружия для Украины (PURL), в частности вклад в 50 млн долларов США и возможности его дальнейшего расширения. Он также подчеркнул перспективы реализации совместных проектов в рамках программы SAFE, что откроет новые пути сотрудничества между оборонно-промышленными комплексами обеих стран.

Зеленский анонсировал запуск программы контролируемого экспорта оружия в следующем месяце

Обсудили усиление противовоздушной обороны Украины. Мы также заинтересованы в расширении сотрудничества в сферах беспилотных систем, тактической связи, киберзащиты и морских технологий – добавил Шмыгаль.

Эти договоренности должны усилить оборонный потенциал Украины и углубить партнерство с Португалией в критических секторах безопасности.

Министр обороны Шмыгаль встретился с хорватским коллегой: договорились о совместном производстве вооружения