Україна та Португалія розширюють оборонну співпрацю на 50 мільйонів доларів - Шмигаль
Київ • УНН
Денис Шмигаль обговорив з португальським колегою Нуну Мело оборонну співпрацю. Португалія внесе 50 млн доларів у закупівлю американської зброї для України.
Міністр оборони України Денис Шмигаль провів переговори з португальським колегою Нуну Мело, узгодивши ключові питання оборонної співпраці та потреби українського війська. Про це Шмигаль повідомив у Телеграм, пише УНН.
Деталі
Провів розмову з Міністром національної оборони Португалії Нуну Мело. Скоординували основні питання нашої оборонної співпраці та пріоритетні потреби українського війська. Подякував за активну участь Португалії в засіданнях Контактної групи у форматі "Рамштайн" та внесок у міжнародний фонд закупівлі озброєння для України (IFU) в розмірі 12 млн доларів
За словами міністра, сторони обговорили участь Португалії в ініціативі із закупівлі американської зброї для України (PURL), зокрема внесок у 50 млн доларів США та можливості його подальшого розширення. Він також підкреслив перспективи реалізації спільних проєктів у межах програми SAFE, що відкриє нові шляхи співпраці між оборонно-промисловими комплексами обох країн.
Обговорили посилення протиповітряної оборони України. Ми також зацікавлені в розширенні співпраці у сферах безпілотних систем, тактичного зв'язку, кіберзахисту та морських технологій
Ці домовленості мають посилити оборонний потенціал України та поглибити партнерство з Португалією у критичних секторах безпеки.
