Зеленський анонсував запуск програми контрольованого експорту зброї наступного місяця

Програму контрольованого експорту української зброї треба запустити вже наступного місяця. На цьому наголосив Президент України Володимир Зеленський під час наради з урядовцями, передає УНН.

Деталі

Зеленський наголосив, що міністр оборони України має до кінця року забезпечити повне виконання завдань по виробництву й постачанню дронів – FPV, дронів-перехоплювачів та дронів для дипстрайків.

Програму контрольованого експорту нашої зброї треба запустити вже наступного місяця. На кінець року маємо вийти на показник 50+ відсотків зброї українського виробництва в захисті нашої держави - резюмував Президент.

