Зеленський анонсував запуск програми контрольованого експорту зброї наступного місяця
Київ • УНН
Президент Зеленський наголосив на необхідності запуску програми контрольованого експорту української зброї вже наступного місяця. Міністр оборони має забезпечити повне виконання завдань щодо виробництва та постачання дронів до кінця року.
Програму контрольованого експорту української зброї треба запустити вже наступного місяця. На цьому наголосив Президент України Володимир Зеленський під час наради з урядовцями, передає УНН.
Деталі
Зеленський наголосив, що міністр оборони України має до кінця року забезпечити повне виконання завдань по виробництву й постачанню дронів – FPV, дронів-перехоплювачів та дронів для дипстрайків.
Програму контрольованого експорту нашої зброї треба запустити вже наступного місяця. На кінець року маємо вийти на показник 50+ відсотків зброї українського виробництва в захисті нашої держави
