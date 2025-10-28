Зеленский анонсировал запуск программы контролируемого экспорта оружия в следующем месяце

Программу контролируемого экспорта украинского оружия нужно запустить уже в следующем месяце. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время совещания с чиновниками, передает УНН.

Детали

Зеленский подчеркнул, что министр обороны Украины должен до конца года обеспечить полное выполнение задач по производству и поставке дронов – FPV, дронов-перехватчиков и дронов для дипстрайков.

Программу контролируемого экспорта нашего оружия нужно запустить уже в следующем месяце. К концу года мы должны выйти на показатель 50+ процентов оружия украинского производства в защите нашего государства - резюмировал Президент.

