Зеленский анонсировал запуск программы контролируемого экспорта оружия в следующем месяце
Киев • УНН
Президент Зеленский подчеркнул необходимость запуска программы контролируемого экспорта украинского оружия уже в следующем месяце. Министр обороны должен обеспечить полное выполнение задач по производству и поставке дронов до конца года.
Программу контролируемого экспорта украинского оружия нужно запустить уже в следующем месяце. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время совещания с чиновниками, передает УНН.
Детали
Зеленский подчеркнул, что министр обороны Украины должен до конца года обеспечить полное выполнение задач по производству и поставке дронов – FPV, дронов-перехватчиков и дронов для дипстрайков.
Программу контролируемого экспорта нашего оружия нужно запустить уже в следующем месяце. К концу года мы должны выйти на показатель 50+ процентов оружия украинского производства в защите нашего государства
