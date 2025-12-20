Україна та Португалія уклали партнерство для виробництва морських дронів

$42.340.00
11:29
На росії знову “просів ґрунт”: цього разу разом із магістральним газогономPhoto
10:44
Кількість жертв російського удару по Одесі зросла: окупанти також атакували порт міста Південний
09:25
Далекобійні дрони СБУ знищили два російські Су-27 на аеродромі Бельбек у КримуPhoto
08:51
Відключення світла 20 грудня: росіяни знеструмили споживачів у чотирьох областях України
20 грудня, 07:13
Сили оборони уразили російський корабель "Охотнік" та платформу "Лукойлу" в Каспійському морі
20 грудня, 00:12
Зеленський: Японія надасть Україні додаткову фінансову підтримку на 6 мільярдів доларів
19 грудня, 23:26
"росіян стає все більше, стає все важче" - Зеленський розкрив деталі поїздки до Куп'янська
19 грудня, 22:10
У США завершилася зустріч України з американськими та європейськими партнерами - Умєров
19 грудня, 15:48
Кабмін ухвалив переговорні позиції щодо вступу в ЄС за Кластерами 4 і 5
19 грудня, 15:34
Українська делегація сьогодні проведе черговий раунд переговорів з американською та європейською стороною в Маямі
Популярнi новини
Норвезька кронпринцеса Метте-Маріт готується до трансплантації легень
20 грудня, 04:04
Польща готова допомогти Україні з організацією майбутніх виборів
20 грудня, 04:21
путін досі прагне захопити всю Україну та повернути під контроль частину Європи - Reuters
20 грудня, 04:40
Спецпосланець путіна вирушив до США для переговорів щодо України
20 грудня, 05:57
Усі трагічні моменти не повинні бути забуті: Зеленський заявив, що Україна не блокуватиме процес ексгумацій на Волині
20 грудня, 07:23
Сертифікат на авто для військових: уряд за półтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
19 грудня, 14:21
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 66113 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
19 грудня, 11:39
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 44033 перегляди
Спонсор ексмера Одеси Гурвіца та друг регіонала Ківалова: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов'язують із загибеллю пацієнтів. Частина 4
19 грудня, 11:05
Ідеальний шторм для золота й "хайп" на сріблі у 2025-му: чи варто українцям інвестувати в метали у 2026-му
Ексклюзив
19 грудня, 09:00
Ексклюзив
19 грудня, 09:00 • 46402 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
Ексклюзив
18 грудня, 15:30
Ексклюзив
18 грудня, 15:30 • 71495 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Піт Гегсет
Кароль Навроцький
Рустем Умєров
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Одеса
Крим
П'ять культових фільмів про Різдво: що подивитись напередодні новорічних святVideo
19 грудня, 17:00
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради
18 грудня, 11:44
20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію ТрампVideo
17 грудня, 19:12
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена СпілбергаVideo
17 грудня, 16:22
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн
17 грудня, 12:18
Техніка
Соціальна мережа
Су-27
Financial Times
Ракетна система С-400

Україна та Португалія уклали партнерство для виробництва морських дронів

Київ

 • 94 перегляди

Україна та Португалія підписали заяву про партнерство для виробництва морських дронів. Португалія також підтримала фінансову гарантію безпеки для України на 90 мільярдів євро.

Україна та Португалія уклали партнерство для виробництва морських дронів

Україна і Португалія підписали заяву про партнерство для виробництва морських дронів, повідомив Президент України Володимир Зеленський за підсумками переговорів у Києві з прем'єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру у суботу, пише УНН.

Сьогодні є спільна заява України і Португалії про встановлення партнерства для виробництва морських дронів. Підписали її разом із Прем’єр-міністром Португалії, який сьогодні з першим візитом в Україні

- написав Зеленський у соцмережах.

Президент назвав цей напрям одним із найбільш перспективних в оборонній роботі зараз. "Важливо, щоб були результати. І в усіх частинах нашої Європи має бути достатньо сили, щоб протидіяти будь-яким загрозам, і сучасні дрони – це реальний інструмент захисту", - підкреслив Зеленський.

Він також висловив вдячність Португалії за внесок у програму PURL, яка дозволяє нам купувати американську зброю. Португалія також підтримала спільне європейське рішення щодо фінансової гарантії безпеки для України на найближчі роки, і це 90 мільярдів євро для України – дуже відчутно, вказав Президент.

"Дякую Луїшу Монтенегру за цей візит. Дякую Португалії за повагу та підтримку для української громади. І окремо хочу відзначити внесок у відновлення нашої освітньої інфраструктури - українських шкіл у Чернігові та Черкасах. Дякую, Португаліє", - підсумував Глава держави.

Україна та Португалія розширюють оборонну співпрацю на 50 мільйонів доларів - Шмигаль
29.10.25, 21:05

Юлія Шрамко

Техніка
Державний бюджет
Кабінет Міністрів України
Соціальна мережа
Воєнний стан
Війна в Україні
Луїш Монтенегру
благодійність
Європа
Португалія
Володимир Зеленський
Україна
Чернігів
Черкаси