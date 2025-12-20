Україна та Португалія уклали партнерство для виробництва морських дронів
Україна та Португалія підписали заяву про партнерство для виробництва морських дронів. Португалія також підтримала фінансову гарантію безпеки для України на 90 мільярдів євро.
Україна і Португалія підписали заяву про партнерство для виробництва морських дронів, повідомив Президент України Володимир Зеленський за підсумками переговорів у Києві з прем'єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру у суботу, пише УНН.
Сьогодні є спільна заява України і Португалії про встановлення партнерства для виробництва морських дронів. Підписали її разом із Прем’єр-міністром Португалії, який сьогодні з першим візитом в Україні
Президент назвав цей напрям одним із найбільш перспективних в оборонній роботі зараз. "Важливо, щоб були результати. І в усіх частинах нашої Європи має бути достатньо сили, щоб протидіяти будь-яким загрозам, і сучасні дрони – це реальний інструмент захисту", - підкреслив Зеленський.
Він також висловив вдячність Португалії за внесок у програму PURL, яка дозволяє нам купувати американську зброю. Португалія також підтримала спільне європейське рішення щодо фінансової гарантії безпеки для України на найближчі роки, і це 90 мільярдів євро для України – дуже відчутно, вказав Президент.
"Дякую Луїшу Монтенегру за цей візит. Дякую Португалії за повагу та підтримку для української громади. І окремо хочу відзначити внесок у відновлення нашої освітньої інфраструктури - українських шкіл у Чернігові та Черкасах. Дякую, Португаліє", - підсумував Глава держави.
