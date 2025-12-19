Силы обороны уничтожили скопление бронетехники врага под Покровском
Киев • УНН
Силы обороны провели спецоперацию по уничтожению вражеской бронетехники под Покровском Донецкой области. Уничтожен зенитно-ракетный комплекс, танки, боевые машины и автотранспорт.
Силы обороны провели спецоперацию по уничтожению массового скопления вражеской бронированной техники возле Покровска Донецкой области. Об этом сообщает 7 корпус ШР ДШВ, пишет УНН.
Техника врага была обнаружена благодаря получению данных от разведки 7 корпуса ШР ДШВ и аэроразведки 414 ОБрБпС "Птицы Мадьяра" во взаимодействии с Группировкой войск Десантно-штурмовых войск и единым координационным центром беспилотных систем 425 ОШП "Скала"
По имеющейся информации, противник планировал использовать эту технику в штурмовых действиях на Покровском направлении.
Для срыва наступательного потенциала России Силы обороны спланировали и успешно реализовали специальную операцию по уничтожению обнаруженной техники.
По результатам нанесения огневого поражения, ударные борта ОЗСП "Lasar’s Group" Нацгвардии Украины уничтожили:
- зенитно-ракетный комплекс 9К33 "Оса" (SA-8) – 1 ед.
- танк – 2 ед.
- боевая бронированная машина – 1 ед.
- военный автотранспорт с боекомплектом – 1 ед.
Также борта "Lasar’s Group" поразили:
- танк – 5 ед.
- боевая бронированная машина – 6 ед.
- военный автотранспорт – 2 ед.
- легкий автотранспорт – 4 ед.
Напомним
В Покровске продолжаются бои в южной части города, а в Мирнограде фиксируются единичные случаи инфильтрации врага, которого обнаруживают и ликвидируют. Украинские подразделения держат оборонительные рубежи и обезвредили 123 оккупанта за сутки на Покровском направлении.