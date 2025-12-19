Силы обороны уничтожили скопление бронетехники врага под Покровском

$42.340.00
49.590.04
ukenru
15:48 • 84 просмотра
Кабмин утвердил переговорные позиции по вступлению в ЕС по Кластерам 4 и 5
15:34 • 732 просмотра
Украинская делегация сегодня проведет очередной раунд переговоров с американской и европейской стороной в Майами
14:53 • 2852 просмотра
Доставка танков M1A1 Abrams из Австралии в Украину: журналисты рассказали эксклюзивные подробности
Эксклюзив
14:21 • 11106 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
14:08 • 11652 просмотра
Из-за атак рф на Одесскую область движение на границе с Молдовой затруднено: пограничники озвучили альтернативные маршруты
12:39 • 12548 просмотра
Вопрос не в дефиците самолетов, а пилотов: Зеленский прокомментировал потребность в польских МиГ-29
12:26 • 14751 просмотра
Как Одесса неделю живет без света: спасатели показали фотоVideo
12:10 • 12242 просмотра
Украина предложила Польше сотрудничество в сфере противодействия дронам и морской безопасности
Эксклюзив
11:39 • 18407 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
11:08 • 10795 просмотра
СБУ впервые поразила танкер российского «теневого флота» в нейтральных водах Средиземного моряVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
1м/с
95%
759мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Один из крупнейших жилых массивов Одессы без света, воды и тепла из-за атаки рф: показали последствияPhotoVideo19 декабря, 06:44 • 4548 просмотра
В воинских частях начали тестировать систему "Имущество": что предусматривается19 декабря, 09:27 • 10762 просмотра
В Одесской области после атаки рф движение по трассе Одесса-Рени остановлено, ряд пунктов пропуска на границе закрыты: что нужно знать10:04 • 19115 просмотра
За миллионные растраты "на Буковель, крестины, алкоголь" получили подозрения трое глав профсоюзов: Генпрокурор Кравченко выложил записи разговоров фигурантовVideo10:41 • 17532 просмотра
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4Photo11:05 • 20110 просмотра
публикации
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
14:21 • 11106 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
11:39 • 18407 просмотра
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4Photo11:05 • 20136 просмотра
Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м
Эксклюзив
19 декабря, 09:00 • 25261 просмотра
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
Эксклюзив
18 декабря, 15:30 • 51600 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Фридрих Мерц
Джорджия Мелони
Барт Де Вевер
Актуальные места
Украина
Польша
Беларусь
Соединённые Штаты
Купянск
Реклама
УНН Lite
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы18 декабря, 11:44 • 57438 просмотра
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании ТрампVideo17 декабря, 19:12 • 39447 просмотра
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена СпилбергаVideo17 декабря, 16:22 • 37838 просмотра
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн17 декабря, 12:18 • 44150 просмотра
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo17 декабря, 06:16 • 49110 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
M1 Abrams
Дипломатка

Силы обороны уничтожили скопление бронетехники врага под Покровском

Киев • УНН

 • 60 просмотра

Силы обороны провели спецоперацию по уничтожению вражеской бронетехники под Покровском Донецкой области. Уничтожен зенитно-ракетный комплекс, танки, боевые машины и автотранспорт.

Силы обороны уничтожили скопление бронетехники врага под Покровском

Силы обороны провели спецоперацию по уничтожению массового скопления вражеской бронированной техники возле Покровска Донецкой области. Об этом сообщает 7 корпус ШР ДШВ, пишет УНН.

Техника врага была обнаружена благодаря получению данных от разведки 7 корпуса ШР ДШВ и аэроразведки 414 ОБрБпС "Птицы Мадьяра" во взаимодействии с Группировкой войск Десантно-штурмовых войск и единым координационным центром беспилотных систем 425 ОШП "Скала"

- говорится в сообщении.

По имеющейся информации, противник планировал использовать эту технику в штурмовых действиях на Покровском направлении.

Для срыва наступательного потенциала России Силы обороны спланировали и успешно реализовали специальную операцию по уничтожению обнаруженной техники.

По результатам нанесения огневого поражения, ударные борта ОЗСП "Lasar’s Group" Нацгвардии Украины уничтожили:

  • зенитно-ракетный комплекс 9К33 "Оса" (SA-8) – 1 ед.
    • танк – 2 ед.
      • боевая бронированная машина – 1 ед.
        • военный автотранспорт с боекомплектом – 1 ед.

          Также борта "Lasar’s Group" поразили:

          • танк – 5 ед.
            • боевая бронированная машина – 6 ед.
              • военный автотранспорт – 2 ед.
                • легкий автотранспорт – 4 ед.

                  Напомним

                  В Покровске продолжаются бои в южной части города, а в Мирнограде фиксируются единичные случаи инфильтрации врага, которого обнаруживают и ликвидируют. Украинские подразделения держат оборонительные рубежи и обезвредили 123 оккупанта за сутки на Покровском направлении.

                  Ольга Розгон

                  Война в Украине
                  Техника
                  Военное положение
                  Война в Украине
                  Столкновения
                  Покровск
                  Донецкая область
                  Национальная гвардия Украины