Сили оборони знищили скупчення бронетехніки ворога під Покровськом
Київ • УНН
Сили оборони провели спецоперацію зі знищення ворожої бронетехніки під Покровськом Донецької області. Знищено зенітно-ракетний комплекс, танки, бойові машини та автотранспорт.
Сили оборони провели спецоперацію зі знищення масового скупчення ворожої броньованої техніки біля Покровська Донецької області. Про це повідомляє 7 корпус ШР ДШВ, пише УНН.
Техніку ворога виявили завдяки отримання даних від розвідки 7 корпусу ШР ДШВ та аеророзвідки 414 ОБрБпС "Птахи Мадяра у взаємодії з Угрупованням військ Десантно-штурмових військ та єдиним координаційним центром безпілотних систем 425 ОШП "Скеля"
За наявною інформацією, противник планував використати цю техніку в штурмових діях на Покровському напрямку.
Для зриву наступального потенціалу росії Сили оборони спланували та успішно реалізували спеціальну операцію зі знищення виявленої техніки.
За результатами нанесення вогневого ураження, ударні борти ОЗСП "Lasar’s Group" Нацгвардії України знищили:
- зенітно-ракетний комплекс 9К33 "Оса" (SA-8) – 1 од.
- танк – 2 од.
- бойова броньована машина – 1 од.
- військовий автотранспорт з боєкомплектом – 1 од.
Також борти "Lasar’s Group" уразили:
- танк – 5 од.
- бойова броньована машина – 6 од.
- військовий автотранспорт – 2 од.
- легкий автотранспорт – 4 од.
Нагадаємо
У Покровську тривають бої в південній частині міста, а в Мирнограді фіксуються поодинокі випадки інфільтрації ворога, якого виявляють та ліквідовують. Українські підрозділи тримають оборонні рубежі та знешкодили 123 окупанти за добу на Покровському напрямку.