Сили оборони знищили скупчення бронетехніки ворога під Покровськом

15:48 • 10 перегляди
Кабмін ухвалив переговорні позиції щодо вступу в ЄС за Кластерами 4 і 5
15:34 • 566 перегляди
Українська делегація сьогодні проведе черговий раунд переговорів з американською та європейською стороною в Маямі
14:53 • 2686 перегляди
Доставка танків M1A1 Abrams з Австралії в Україну: журналісти розповіли ексклюзивні подробиці
Ексклюзив
14:21 • 10972 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
14:08 • 11548 перегляди
Через атаки рф на Одещину рух на кордоні з Молдовою ускладнений: прикордонники озвучили альтернативні маршрути
12:39 • 12501 перегляди
Питання не в дефіциті літаків, а пілотів: Зеленський прокоментував потребу в польських МіГ-29
12:26 • 14714 перегляди
Як Одеса тиждень живе без світла: рятувальники показали фотоVideo
12:10 • 12222 перегляди
Україна запропонувала Польщі співпрацю у сфері протидії дронам та морської безпеки
Ексклюзив
11:39 • 18350 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
11:08 • 10782 перегляди
СБУ вперше уразила танкер російського "тіньового флоту" у нейтральних водах Середземного моряVideo
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Популярнi новини
Один з найбільших житлових масивів Одеси без світла, води та тепла через атаку рф: показали наслідкиPhotoVideo19 грудня, 06:44 • 4378 перегляди
У військових частинах розпочали тестувати систему "Майно": що передбачається19 грудня, 09:27 • 10652 перегляди
На Одещині після атаки рф рух трасою Одеса-Рені зупинено, низку пунктів пропуску на кордоні закрито: що треба знати10:04 • 18993 перегляди
За мільйонні розтрати "на Буковель, хрестини, алкоголь" отримали підозри троє голів профспілок: Генпрокурор Кравченко виклав записи розмов фігурантівVideo10:41 • 17335 перегляди
Спонсор ексмера Одеси Гурвіца та друг регіонала Ківалова: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 4Photo11:05 • 19920 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Спонсор ексмера Одеси Гурвіца та друг регіонала Ківалова: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 4Photo11:05 • 20040 перегляди
Ідеальний шторм для золота й "хайп" на сріблі у 2025-му: чи варто українцям інвестувати в метали у 2026-му
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Фрідріх Мерц
Джорджа Мелоні
Барт Де Вевер
Актуальні місця
Україна
Польща
Білорусь
Сполучені Штати Америки
Куп'янськ
УНН Lite
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради18 грудня, 11:44 • 57417 перегляди
20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію ТрампVideo17 грудня, 19:12 • 39421 перегляди
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена СпілбергаVideo17 грудня, 16:22 • 37816 перегляди
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн17 грудня, 12:18 • 44126 перегляди
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo17 грудня, 06:16 • 49089 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
M1 Abrams
Дипломатка

Сили оборони знищили скупчення бронетехніки ворога під Покровськом

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Сили оборони провели спецоперацію зі знищення ворожої бронетехніки під Покровськом Донецької області. Знищено зенітно-ракетний комплекс, танки, бойові машини та автотранспорт.

Сили оборони знищили скупчення бронетехніки ворога під Покровськом

Сили оборони провели спецоперацію зі знищення масового скупчення ворожої броньованої техніки біля Покровська Донецької області. Про це повідомляє 7 корпус ШР ДШВ, пише УНН.

Техніку ворога виявили завдяки отримання даних від розвідки 7 корпусу ШР ДШВ та аеророзвідки 414 ОБрБпС "Птахи Мадяра у взаємодії з Угрупованням військ Десантно-штурмових військ та єдиним координаційним центром безпілотних систем 425 ОШП "Скеля"

- йдеться у повідомленні.

За наявною інформацією, противник планував використати цю техніку в штурмових діях на Покровському напрямку.

Для зриву наступального потенціалу росії Сили оборони спланували та успішно реалізували спеціальну операцію зі знищення виявленої техніки.

За результатами нанесення вогневого ураження, ударні борти ОЗСП "Lasar’s Group" Нацгвардії України знищили:

  • зенітно-ракетний комплекс 9К33 "Оса" (SA-8) – 1 од.
    • танк – 2 од.
      • бойова броньована машина – 1 од.
        • військовий автотранспорт з боєкомплектом – 1 од.

          Також борти "Lasar’s Group" уразили:

          • танк – 5 од.
            • бойова броньована машина – 6 од.
              • військовий автотранспорт – 2 од.
                • легкий автотранспорт – 4 од.

                  Нагадаємо

                  У Покровську тривають бої в південній частині міста, а в Мирнограді фіксуються поодинокі випадки інфільтрації ворога, якого виявляють та ліквідовують. Українські підрозділи тримають оборонні рубежі та знешкодили 123 окупанти за добу на Покровському напрямку.

                  Ольга Розгон

                  Війна в Україні
                  Техніка
                  Воєнний стан
                  Війна в Україні
                  Сутички
                  Покровськ
                  Донецька область
                  Національна гвардія України