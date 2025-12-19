16 обысков в Киеве и двух областях: разоблачена масштабная схема сбыта психотропов на 95 млн гривен
Киев • УНН
Правоохранители разоблачили схему сбыта мефедрона и амфетамина по всей Украине, задержаны двое мужчин. Изъято наркотиков на 95 млн гривен во время обысков в Киеве, Черкасской и Одесской областях.
Правоохранительные органы сообщили о разоблачении масштабной схемы по сбыту психотропов по Украине. Было проведено 16 обысков в Киеве и двух областях, есть задержанные: изъято наркотовара на 95 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора и Национальную полицию Украины.
Детали
По данным Офиса Генпрокурора, были разоблачены двое мужчин, организовавших масштабный сбыт мефедрона и амфетамина по всей Украине. Им сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).
В ходе обысков в Киеве, Черкасской и Одесской областях изъято 154 кг мефедрона, 3,5 кг амфетамина, технику, деньги и черновые записи. Стоимость изъятых наркотиков – более 95 млн гривен
По данным Национальной полиции, незаконный "бизнес" организовали двое мужчин в возрасте 31 и 45 лет. Для хранения запрещенных веществ дельцы обустроили склад в гаражном помещении в столице. Там они фасовали и упаковывали психотропы для дальнейшего распространения.
Злоумышленники осуществляли сбыт наркотиков путем так называемых мастеркладов – заранее подготовленных тайников с психотропами. В каждом тайнике они оставляли от 5 до 10 пакетов весом по 1 кг. Координаты тайников предоставляли оптовым сбытчикам при условии предварительной оплаты.
Эти наркотики реализовывались через Telegram-каналы, а также путем раскладывания закладок на территории разных регионов страны. С целью сокрытия противоправной деятельности оплата за наркопродукцию производилась исключительно на криптокошельки
Также правоохранители сообщили об изъятии 154 кг мефедрона, 3,5 кг амфетамина. Еще были изъяты электронные весы, упаковочные материалы, компьютерная техника, мобильные телефоны, деньги в иностранной валюте на общую сумму, эквивалентную более 3 миллионам гривен и "черновые" записи.
Напомним
Государственная таможенная служба предотвратила несколько попыток ввоза в Украину наркотического чая Mitragyna speciosa и добавки SPIRULINA. Речь идет о более чем 700 кг опасной продукции.