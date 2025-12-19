$42.340.00
Эксклюзив
09:00 • 2826 просмотра
Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м
Эксклюзив
06:45 • 7564 просмотра
Компенсация военным 50% первого взноса по еОселе: правительство до сих пор не разработало соответствующий порядок
06:31 • 10013 просмотра
Венгрии, Словакии и Чехии не коснется решение Евросоюза о €90 млрд Украине с привлечением бюджета ЕС без активов рф - выводы
19 декабря, 02:37 • 14631 просмотра
ЕС выделяет Украине 90 миллиардов евро помощи на 2026–2027 годы - глава Евросовета
19 декабря, 00:22 • 18541 просмотра
Трамп подписал оборонный бюджет США с помощью Украине - Белый дом
18 декабря, 23:33 • 17636 просмотра
Международная финансовая корпорация развития DFC анонсировала запуск Инвестиционного фонда восстановления США-Украина
18 декабря, 22:09 • 16792 просмотра
Лидеры ЕС не смогли договориться об использовании активов РФ для финансирования Украины
18 декабря, 17:59 • 20853 просмотра
Сэкономит государству миллиарды долларов в послевоенный период: Украина объявила об успешной реструктуризации ВВП варрантов
18 декабря, 17:01 • 29209 просмотра
Атака РФ на Одесскую область: ограничено движение к отдельным пунктам пропуска через границу с МолдовойPhoto
Эксклюзив
18 декабря, 15:30 • 38368 просмотра
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
16 обысков в Киеве и двух областях: разоблачена масштабная схема сбыта психотропов на 95 млн гривен

Киев • УНН

 • 22 просмотра

Правоохранители разоблачили схему сбыта мефедрона и амфетамина по всей Украине, задержаны двое мужчин. Изъято наркотиков на 95 млн гривен во время обысков в Киеве, Черкасской и Одесской областях.

16 обысков в Киеве и двух областях: разоблачена масштабная схема сбыта психотропов на 95 млн гривен
Фото: Национальная полиция Украины

Правоохранительные органы сообщили о разоблачении масштабной схемы по сбыту психотропов по Украине. Было проведено 16 обысков в Киеве и двух областях, есть задержанные: изъято наркотовара на 95 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора и Национальную полицию Украины.

Детали

По данным Офиса Генпрокурора, были разоблачены двое мужчин, организовавших масштабный сбыт мефедрона и амфетамина по всей Украине. Им сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

В ходе обысков в Киеве, Черкасской и Одесской областях изъято 154 кг мефедрона, 3,5 кг амфетамина, технику, деньги и черновые записи. Стоимость изъятых наркотиков – более 95 млн гривен

- заявили в Офисе Генпрокурора.

По данным Национальной полиции, незаконный "бизнес" организовали двое мужчин в возрасте 31 и 45 лет. Для хранения запрещенных веществ дельцы обустроили склад в гаражном помещении в столице. Там они фасовали и упаковывали психотропы для дальнейшего распространения.

Злоумышленники осуществляли сбыт наркотиков путем так называемых мастеркладов – заранее подготовленных тайников с психотропами. В каждом тайнике они оставляли от 5 до 10 пакетов весом по 1 кг. Координаты тайников предоставляли оптовым сбытчикам при условии предварительной оплаты.

Эти наркотики реализовывались через Telegram-каналы, а также путем раскладывания закладок на территории разных регионов страны. С целью сокрытия противоправной деятельности оплата за наркопродукцию производилась исключительно на криптокошельки

- заявили в полиции.

Также правоохранители сообщили об изъятии 154 кг мефедрона, 3,5 кг амфетамина. Еще были изъяты электронные весы, упаковочные материалы, компьютерная техника, мобильные телефоны, деньги в иностранной валюте на общую сумму, эквивалентную более 3 миллионам гривен и "черновые" записи.

Напомним

Государственная таможенная служба предотвратила несколько попыток ввоза в Украину наркотического чая Mitragyna speciosa и добавки SPIRULINA. Речь идет о более чем 700 кг опасной продукции.

Евгений Устименко

