16 обшуків у Києві і двох областях: викрито масштабну схему збуту психотропів на 95 млн гривень

$42.340.00
49.590.04
ukenru
Ексклюзив
09:00 • 2884 перегляди
Ідеальний шторм для золота й "хайп" на сріблі у 2025-му: чи варто українцям інвестувати в метали у 2026-му
Ексклюзив
06:45 • 7636 перегляди
Компенсація військовим 50% першого внеску по єОселі: уряд досі не розробив відповідний порядок
06:31 • 10048 перегляди
Угорщини, Словаччини і Чехії не торкнеться рішення Євросоюзу про €90 млрд Україні з залученням бюджету ЄС без активів рф - висновки
19 грудня, 02:37 • 14661 перегляди
ЄС виділяє Україні 90 мільярдів євро допомоги на 2026–2027 роки - голова Євроради
19 грудня, 00:22 • 18566 перегляди
Трамп підписав оборонний бюджет США з допомогою Україні - Білий дім
18 грудня, 23:33 • 17653 перегляди
Міжнародна фінансова корпорація розвитку DFC анонсувала запуск Інвестиційного фонду відбудови США-Україна
18 грудня, 22:09 • 16804 перегляди
Лідери ЄС не змогли домовитися про використання активів рф для фінансування України
18 грудня, 17:59 • 20864 перегляди
Зекономить державі мільярди доларів у післявоєнний період: Україна оголосила про успішну реструктуризацію ВВП варантів
18 грудня, 17:01 • 29224 перегляди
Атака рф на Одещину: обмежено рух до окремих пунктів пропуску через кордон з МолдовоюPhoto
Ексклюзив
18 грудня, 15:30 • 38388 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
Популярнi новини
Окупанти просунулися у Донецькій та Запорізькій областях - DeepStatePhoto19 грудня, 00:04 • 6416 перегляди
Окупаційна адміністрація ігнорує спалах епідемії у школах Алчевська - ЦНС19 грудня, 00:57 • 13803 перегляди
Інформатори фсб отримали тривалі терміни за встановлення "відеопасток" біля аеродромів на заході України19 грудня, 01:55 • 11353 перегляди
Мирні переговори: стало відомо, кого путін відправить у Маямі19 грудня, 03:02 • 5718 перегляди
Винахідницька активність у росії досягла 20-річного мінімуму після початку війни - ЦПД03:53 • 12274 перегляди
Публікації
25% нових автомобілів, проданих у світі у 2025 році, були електрокарами: ось хто їх купувавPhoto18 грудня, 15:04 • 28904 перегляди
Сліпа солідарність і смертельні помилки: як "Справа Odrex" показала, що українська система охорони здоров’я потребує перезавантаженняPhoto
Ексклюзив
18 грудня, 12:29 • 46665 перегляди
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради18 грудня, 11:44 • 45579 перегляди
УНН Lite
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради18 грудня, 11:44 • 45579 перегляди
20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію ТрампVideo17 грудня, 19:12 • 33209 перегляди
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена СпілбергаVideo17 грудня, 16:22 • 32089 перегляди
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн17 грудня, 12:18 • 38710 перегляди
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo17 грудня, 06:16 • 43860 перегляди
Актуальне
16 обшуків у Києві і двох областях: викрито масштабну схему збуту психотропів на 95 млн гривень

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Правоохоронці викрили схему збуту мефедрону та амфетаміну по всій Україні, затримано двох чоловіків. Вилучено наркотиків на 95 млн гривень під час обшуків у Києві, Черкаській та Одеській областях.

16 обшуків у Києві і двох областях: викрито масштабну схему збуту психотропів на 95 млн гривень
Фото: Національна поліція України

Правоохоронні органи повідомили про викриття масштабної схеми зі збуту психотропів по Україні. Було здійснено 16 обшуків у Києві та двох областях, є затримані: вилучено наркотовару на 95 млн гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора і Національну поліцію України.

Деталі

За даними Офісу Генпрокурора, було викрито двох чоловіків, які організували масштабний збут мефедрону та амфетаміну по всій Україні. Їм повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

Під час обшуків у Києві, Черкаській та Одеській областях вилучено 154 кг мефедрону, 3,5 кг амфетаміну, техніку, гроші та чорнові записи. Вартість вилучених наркотиків - понад 95 млн гривень

- заявили в Офісі Генпрокурора.

За даними Національної поліції, незаконний "бізнес" організували двоє чоловіків віком 31 та 45 років. Для зберігання заборонених речовин ділки облаштували склад у гаражному приміщенні в столиці. Там вони фасували й пакували психотропи для подальшого розповсюдження.

Зловмисники здійснювали збут наркотиків шляхом так званих мастеркладів - заздалегідь підготовлених схованок із психотропами. У кожній схованці вони залишали від 5 до 10 пакунків вагою по 1 кг. Координати схованок надавали оптовим збувачам за умов попередньої оплати.

Ці наркотики реалізовували через Telegram-канали, а також шляхом розкладання закладок на території різних регіонів країни. З метою приховання протиправної діяльності оплата за наркопродукцію проводилися виключно на криптогаманці

- заявили у поліції.

Також правоохоронці повідомили про вилучення 154 кг мефедрону, 3,5 кг амфетаміну. Ще були вилучені електронні ваги, пакувальні матеріали, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, гроші в іноземній валюті на загальну суму, еквівалентну понад 3 мільйонів гривень та "чорнові" записи.

Нагадаємо

Державна митна служба запобігла кільком спробам ввезення в Україну наркотичного чаю Mitragyna speciosa та добавки SPIRULINA. Йдеться про понад 700 кг небезпечної продукції.

Євген Устименко

СуспільствоКримінал та НП
