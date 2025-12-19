16 обшуків у Києві і двох областях: викрито масштабну схему збуту психотропів на 95 млн гривень
УНН
Правоохоронці викрили схему збуту мефедрону та амфетаміну по всій Україні, затримано двох чоловіків. Вилучено наркотиків на 95 млн гривень під час обшуків у Києві, Черкаській та Одеській областях.
Правоохоронні органи повідомили про викриття масштабної схеми зі збуту психотропів по Україні. Було здійснено 16 обшуків у Києві та двох областях, є затримані: вилучено наркотовару на 95 млн гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора і Національну поліцію України.
Деталі
За даними Офісу Генпрокурора, було викрито двох чоловіків, які організували масштабний збут мефедрону та амфетаміну по всій Україні. Їм повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).
Під час обшуків у Києві, Черкаській та Одеській областях вилучено 154 кг мефедрону, 3,5 кг амфетаміну, техніку, гроші та чорнові записи. Вартість вилучених наркотиків - понад 95 млн гривень
За даними Національної поліції, незаконний "бізнес" організували двоє чоловіків віком 31 та 45 років. Для зберігання заборонених речовин ділки облаштували склад у гаражному приміщенні в столиці. Там вони фасували й пакували психотропи для подальшого розповсюдження.
Зловмисники здійснювали збут наркотиків шляхом так званих мастеркладів - заздалегідь підготовлених схованок із психотропами. У кожній схованці вони залишали від 5 до 10 пакунків вагою по 1 кг. Координати схованок надавали оптовим збувачам за умов попередньої оплати.
Ці наркотики реалізовували через Telegram-канали, а також шляхом розкладання закладок на території різних регіонів країни. З метою приховання протиправної діяльності оплата за наркопродукцію проводилися виключно на криптогаманці
Також правоохоронці повідомили про вилучення 154 кг мефедрону, 3,5 кг амфетаміну. Ще були вилучені електронні ваги, пакувальні матеріали, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, гроші в іноземній валюті на загальну суму, еквівалентну понад 3 мільйонів гривень та "чорнові" записи.
Нагадаємо
