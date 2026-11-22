російські війська 22 листопада атакували Слов'янськ на Донеччині авіабомбою ФАБ-500, внаслідок чого загинули двоє мирних жителів, ще троє отримали поранення. Про це повідомляє поліція Донецької області, пише УНН.

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Атака сталася о 14:57. Окупанти застосували 500-кілограмову авіабомбу з універсальним модулем планування та корекції (УМПК), яка влучила в кілька районів міста.

Внаслідок обстрілу загинули 56-річний чоловік та жінка, особу якої наразі встановлюють правоохоронці. Поранення отримали двоє чоловіків віком 42 і 78 років та 62-річна жінка.

У місті пошкоджено дев'ять багатоповерхівок

За даними поліції, російська атака спричинила руйнування дев'яти багатоквартирних житлових будинків. Влучання зафіксували на кількох вулицях Слов'янська.

На місцях ударів працювали всі профільні служби, які ліквідовували наслідки обстрілу та документували пошкодження.

Правоохоронці зафіксували наслідки російської атаки та обставини загибелі й поранення цивільних жителів.

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