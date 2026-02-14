Дайте нам прекращение огня, и мы проведем выборы через два месяца - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что Украина готова к выборам при условии прекращения огня. Для этого нужна безопасная инфраструктура и время на подготовку.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина открыта к выборам, если это необходимо, но для этого необходимо прекращение огня. Об этом Зеленский сказал во время Мюнхенской конференции по безопасности, передает УНН.
Подробности
Я говорил об этом уже много раз. Хорошо. Дайте нам прекращение огня, и мы пойдем на выборы. Вот и все. Дайте нам безопасную инфраструктуру. Дайте нам два месяца прекращения огня – мы устроим выборы. Дайте нам прекращение огня, дайте нам инфраструктуру безопасности. Возможно, не два месяца, но нам нужно много дней для подготовки
Он отметил, что также необходимо дать возможность проголосовать солдатам, которые в этот момент находятся на передовой.
Иногда я слышу, что США проводили выборы во времена Линкольна. Но как мы можем сравнивать это? У нас ракеты, наши люди под ракетами. Это не просто наземная война. Дайте нам прекращение огня. Президент Трамп может это сделать, нажав на Путина. Тогда наш парламент изменит закон и можно будет устраивать выборы - если уж США и России они так нужны. Но и Украина готова дать России прекращение огня, если она проведет у себя выборы
Напомним
Рабочая группа Верховной Рады, которая готовит законодательные наработки на случай возможного проведения выборов в военный и послевоенный период, в ближайшие недели должна подготовить костяк базового документа по организации избирательного процесса в условиях войны.