Дайте нам прекращение огня, и мы проведем выборы через два месяца - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина открыта к выборам, если это необходимо, но для этого необходимо прекращение огня. Об этом Зеленский сказал во время Мюнхенской конференции по безопасности, передает УНН.

Подробности

Я говорил об этом уже много раз. Хорошо. Дайте нам прекращение огня, и мы пойдем на выборы. Вот и все. Дайте нам безопасную инфраструктуру. Дайте нам два месяца прекращения огня – мы устроим выборы. Дайте нам прекращение огня, дайте нам инфраструктуру безопасности. Возможно, не два месяца, но нам нужно много дней для подготовки - сказал Зеленский.

Он отметил, что также необходимо дать возможность проголосовать солдатам, которые в этот момент находятся на передовой.

Иногда я слышу, что США проводили выборы во времена Линкольна. Но как мы можем сравнивать это? У нас ракеты, наши люди под ракетами. Это не просто наземная война. Дайте нам прекращение огня. Президент Трамп может это сделать, нажав на Путина. Тогда наш парламент изменит закон и можно будет устраивать выборы - если уж США и России они так нужны. Но и Украина готова дать России прекращение огня, если она проведет у себя выборы - добавил Зеленский.

Напомним

Рабочая группа Верховной Рады, которая готовит законодательные наработки на случай возможного проведения выборов в военный и послевоенный период, в ближайшие недели должна подготовить костяк базового документа по организации избирательного процесса в условиях войны.