Умєров про мирні переговори у Женеві: завтра політична та військова групи продовжать роботу
Ексклюзив
17 лютого, 14:26 • 13448 перегляди
Примусова паспортизація, а не свідомий вибір - Чийгоз пояснив, як окупанти змушують отримувати паспорти рф у Криму
17 лютого, 12:59 • 19490 перегляди
Новий раунд переговорів Україна-США-рф стартує у Женеві - УмєровPhoto
17 лютого, 12:23 • 21558 перегляди
Ігнат спростував чутки про "іноземну ескадрилью" з F-16 в українському небіPhoto
17 лютого, 12:15 • 21851 перегляди
ЄС підтвердив плани ухвалити 20-й пакет санкцій проти рф до 24 лютого
Ексклюзив
17 лютого, 09:48 • 21960 перегляди
Вплив афродизіаків на лібідо - міф чи наука?
Ексклюзив
17 лютого, 08:25 • 26297 перегляди
САП проситиме для Галущенка мільйонну заставуPhoto
17 лютого, 04:30 • 35488 перегляди
Масштабна ракетна атака на Україну спричинила тривогу по всій країні та активізацію сил ППО
16 лютого, 17:19 • 47049 перегляди
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16 лютого, 16:45 • 55558 перегляди
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
Зеленський не виключає своєї участі у майбутніх виборах

Київ • УНН

 • 136 перегляди

Президент України Володимир Зеленський не виключає можливості балотування на майбутніх виборах, за умови підтримки народу. Він припустив, що вибори можуть відбутися під час нестійкого припинення вогню.

Зеленський не виключає своєї участі у майбутніх виборах

Президент України Володимир Зеленський не виключає можливості балотування на майбутніх виборах президента, але наголосив, що це залежатиме від народу. Про це Зеленський заявив в інтерв’ю Axios, передає УНН

Деталі 

Як заявив Зеленський, що "нічого не вирішено, але можливо, що нові президентські вибори відбудуться одночасно з референдумом"ю 

Він припустив, що будь-які вибори, можливо, доведеться відбутися під час нестійкого припинення вогню, і що він може бути кандидатом за такого сценарію. 

Це залежатиме від людей. Побачимо, чого вони хочуть 

- додав Зеленський. 

За його словами, що росія погодилася лише на одноденне припинення вогню для України для організації та проведення загальнонаціонального голосування, а не на 60 днів, які, на думку Зеленського, потрібні.

Нагадаємо 

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна відкрита до виборів, якщо це необхідно, але для цього необхідне припинення вогню.

Павло Башинський

