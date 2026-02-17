Зеленський не виключає своєї участі у майбутніх виборах
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський не виключає можливості балотування на майбутніх виборах, за умови підтримки народу. Він припустив, що вибори можуть відбутися під час нестійкого припинення вогню.
Президент України Володимир Зеленський не виключає можливості балотування на майбутніх виборах президента, але наголосив, що це залежатиме від народу. Про це Зеленський заявив в інтерв’ю Axios, передає УНН.
Деталі
Як заявив Зеленський, що "нічого не вирішено, але можливо, що нові президентські вибори відбудуться одночасно з референдумом"ю
Він припустив, що будь-які вибори, можливо, доведеться відбутися під час нестійкого припинення вогню, і що він може бути кандидатом за такого сценарію.
Це залежатиме від людей. Побачимо, чого вони хочуть
За його словами, що росія погодилася лише на одноденне припинення вогню для України для організації та проведення загальнонаціонального голосування, а не на 60 днів, які, на думку Зеленського, потрібні.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна відкрита до виборів, якщо це необхідно, але для цього необхідне припинення вогню.