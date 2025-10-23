ЕС принял 19-й пакет санкций против рф: что предусматривается

Европейский Союз официально одобрил 19-й пакет санкций в отношении россии на фоне войны рф против Украины, он нацелен в том числе на российские банки, криптовалютные биржи, организации в Индии и Китае, а также ограничивает передвижение по блоку российских дипломатов, сообщила в четверг глава дипломатии ЕС Кая Каллас в X, пишет УНН.

Мы только что приняли наш 19-й пакет санкций. Он направлен, среди прочего, против российских банков, криптовалютных бирж, организаций в Индии и Китае. ЕС ограничивает передвижение российских дипломатов, чтобы противодействовать попыткам дестабилизации. путину все труднее финансировать эту войну - сообщила Каллас в X.

Дополнение

19 сентября президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии ЕС Кая Каллас представили новый пакет санкций против рф, охватывающий энергетику, финансовые услуги и торговые ограничения. Запрещается импорт российского СПГ, а также вводятся санкции против 118 судов "теневого флота" и крупных энергетических компаний.

Санкции также касаются нефтеперерабатывающих заводов, нефтетрейдеров и нефтехимических компаний в третьих странах, включая Китай. Им ЕС также ужесточает экспортный контроль над предприятиями из россии, а также Китая и Индии.

ЕС введет санкции против двух китайских НПЗ и трейдера за помощь России в обходе ограничений – Reuters