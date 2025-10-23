ЕС раскрыл детали 19-го пакета санкций: под ограничениями почти 120 судов и 44 компании

$41.760.01
48.370.10
ukenru
10:10 • 1694 просмотра
Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?
Эксклюзив
09:45 • 5024 просмотра
Не только летом: куда украинцы могут поехать в отпуск осенью Photo
Эксклюзив
09:30 • 4462 просмотра
Суд уже третий месяц не может рассмотреть жалобу на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы: юрист назвал причиныPhoto
07:25 • 12431 просмотра
Хоронят в его любимой кепке: в Киеве прощаются с лидером группы Green GreyPhoto
07:22 • 14776 просмотра
ЗАЭС вывели из самого длинного блэкаута, ее снова подключили к украинской энергосистеме - министр
07:21 • 22273 просмотра
"Шахтер" - "Легия", "Самсунспор" - "Динамо": анонс второго тура Лиги конференцийPhoto
06:59 • 13972 просмотра
Графики почасовых отключений света сегодня в 12 регионах - министр
06:36 • 13453 просмотра
ЕС принял 19-й пакет санкций против рф: что предусматривается
22 октября, 22:55 • 20959 просмотра
Трамп объяснил, почему трудно передать Украине ракеты TomahawkVideo
22 октября, 22:05 • 30976 просмотра
Президент США отменил встречу с путиным и прокомментировал санкции против рфVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
3м/с
87%
747мм
Популярные новости
Россия легализует захват "бесхозяйного имущества" на оккупированных территориях Украины23 октября, 01:11 • 20257 просмотра
Взрывы на заводе в Челябинской области РФ: есть погибшие и раненые23 октября, 01:30 • 18632 просмотра
В Перу объявили чрезвычайное положениеVideo23 октября, 03:07 • 18067 просмотра
Поезда задерживаются и меняют маршруты после атаки рф в Сумской области: деталиPhoto05:57 • 11078 просмотра
Поставки российской нефти в Индию после санкций США ожидаются близкими к нулю06:17 • 4450 просмотра
публикации
Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?10:10 • 1694 просмотра
Не только летом: куда украинцы могут поехать в отпуск осенью Photo
Эксклюзив
09:45 • 5024 просмотра
"Шахтер" - "Легия", "Самсунспор" - "Динамо": анонс второго тура Лиги конференцийPhoto07:21 • 22273 просмотра
Поставки российской нефти в Индию после санкций США ожидаются близкими к нулю06:17 • 4616 просмотра
Дело "НАБУгейт": детективы запретили адвокатам, которых они прослушивали, сообщать информацию в СМИPhoto
Эксклюзив
22 октября, 16:59 • 51609 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Ульф Кристерссон
Кайя Каллас
Карл III
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Индия
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Джейкоб Элорди намекнул на сюжетную линию третьего сезона "Эйфории": что сказалVideo22 октября, 13:53 • 28544 просмотра
Дженнифер Лопес тратит состояние на колдовство, чтобы вернуть Бена Аффлека - СМИ21 октября, 16:48 • 48517 просмотра
Фассбендер сыграет Джо Кеннеди в новом сериале от Netflix21 октября, 12:00 • 62501 просмотра
Белый дом опроверг информацию о возможном освобождении рэпера Diddy: окончательное решение за Трампом - Daily Mail21 октября, 05:58 • 71276 просмотра
Жена футболиста Александра Зинченко празднует юбилей: поздравление Владе записал даже БекхэмVideo20 октября, 15:55 • 60775 просмотра
Актуальное
Дипломатка
Тесла Модель Y
Социальная сеть
Saab JAS 39 Gripen
Шахед-136

ЕС раскрыл детали 19-го пакета санкций: под ограничениями почти 120 судов и 44 компании

Киев • УНН

 • 1036 просмотра

Официальный журнал ЕС обнародовал содержание 19-го пакета санкций, принятого 23 октября. Ограничения касаются 116 судов "теневого флота" и 44 юридических лиц из разных стран, включая Россию, Гонконг, Китай, Индию, Таиланд.

ЕС раскрыл детали 19-го пакета санкций: под ограничениями почти 120 судов и 44 компании

Санкции 19-го пакета применены в отношении почти 120 плавучих средств "теневого флота" и против почти полусотни юридических лиц. Передает УНН со ссылкой на The Official Journal of the European Union.

Детали

Санкционный реестр 19-го пакета, который был принят Европейским Союзом 23 октября, направлен против 116 судов из "теневого флота" и 44 юридических лиц из разных стран мира, в том числе РФ, Гонконга, Китая, Индии, Таиланда.

В частности, в банковской и финансовой сфере, ЕС наложил запрет на транзакции с такими учреждениями, как "МТС банк", "Альфа-банк" и "Земский банк" и другими. Среди 44 юридических лиц под санкциями с сегодняшнего дня компания "Соллерс", расположенная в особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане, РФ.

Под санкции попали лица из Беларуси. Персональные санкции получили Илья Икан, который является сейчас председателем концерна "Белнефтехим" и гендиректор холдинга "Горизонт" Юрий Предко.

Напомним

О принятии 19-го пакета санкций сообщила в четверг глава дипломатии ЕС Кая Каллас в X. 

Мы только что приняли наш 19-й пакет санкций. Он направлен, среди прочего, против российских банков, криптовалютных бирж, организаций в Индии и Китае. ЕС ограничивает передвижение российских дипломатов, чтобы противодействовать попыткам дестабилизации. Путину все труднее финансировать эту войну

- заявила эстонская и европейская политическая деятельница.

Игорь Тележников

ЭкономикаПолитика
Война в Украине
Дипломатка
Владимир Путин
Беларусь
Кайя Каллас
Таиланд
Индия
Европейский Союз
Гонконг
Китай