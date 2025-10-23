ЕС раскрыл детали 19-го пакета санкций: под ограничениями почти 120 судов и 44 компании
Киев • УНН
Официальный журнал ЕС обнародовал содержание 19-го пакета санкций, принятого 23 октября. Ограничения касаются 116 судов "теневого флота" и 44 юридических лиц из разных стран, включая Россию, Гонконг, Китай, Индию, Таиланд.
Детали
Санкционный реестр 19-го пакета, который был принят Европейским Союзом 23 октября, направлен против 116 судов из "теневого флота" и 44 юридических лиц из разных стран мира, в том числе РФ, Гонконга, Китая, Индии, Таиланда.
В частности, в банковской и финансовой сфере, ЕС наложил запрет на транзакции с такими учреждениями, как "МТС банк", "Альфа-банк" и "Земский банк" и другими. Среди 44 юридических лиц под санкциями с сегодняшнего дня компания "Соллерс", расположенная в особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане, РФ.
Под санкции попали лица из Беларуси. Персональные санкции получили Илья Икан, который является сейчас председателем концерна "Белнефтехим" и гендиректор холдинга "Горизонт" Юрий Предко.
Напомним
О принятии 19-го пакета санкций сообщила в четверг глава дипломатии ЕС Кая Каллас в X.
Мы только что приняли наш 19-й пакет санкций. Он направлен, среди прочего, против российских банков, криптовалютных бирж, организаций в Индии и Китае. ЕС ограничивает передвижение российских дипломатов, чтобы противодействовать попыткам дестабилизации. Путину все труднее финансировать эту войну